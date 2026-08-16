La canaria Marta Bordes refleja el color de Grecia en sus nuevas joyas

La gemóloga y diseñadora grancanaria Marta Bordes ha querido reflejar el color de Grecia en las dos últimas colecciones de joyas que acaba de presentar y que llevan los títulos de Grecia azul y Talismán. Marta Bordes lleva casi 20 años viviendo en Grecia, donde desarrolla su profesión, y el país heleno ha sido siempre una fuente de inspiración importante para ella. «Desde que llegué, estoy rodeada de esos azules del mar de Igoumenitsa, frente a la isla de Corfú, de las islas del Egeo, de las Ciclades, de la cultura e historia griega», señala. «El azul es sin duda, un símbolo inseparable de Grecia, utilizado desde su antigüedad en muchas artes como la pintura, la cerámica, la arquitectura».

Pero el origen canario de la creadora también la ha condicionado de una manera clara en todo este trabajo. « Todo el que haya nacido y vivido en Canarias, lleva en su interior los especiales colores del mar, del cielo, sus playas, palmeras y montañas», asegura. «Los canarios tenemos la curiosidad de ir más allá del horizonte y traspasar cualquier límite en muchas áreas, como en el caso de la mía, transmitiendo desde el inconsciente a mis diseños, esos colores y paisajes». La primera colección, Grecia azul, se compone de dos brazaletes, diez colgantes, seis collares, ocho pares de pendientes y tres anillos, y trata «de los tonos de azules, verdes y turquesas, de la pasión y autenticidad, de los reflejos plateados y parpadeantes del mar». Curiosamente, los cuatro hoteles de MB group Luxury en la isla de Zakynthos, exponen estos diseños: Mirage Bleu, Magique Bleu, Mer Bleu y Mythique Bleu.

Las antiguas tradiciones

En cuanto a la segunda, Talismán, está formada de una serie de seis colgantes, dos collares, tres brazaletes, tres anillos y una serie de pendientes y otra de 12 collares. La diseñadora refleja aquí conocimientos de antiguas tradiciones y creencias de la cultura asiática. «De las siete leyes fundamentales de Hermés Trismegistos, enseñanzas de Buddha y de Jesús, de los filósofos griegos, principios de Yoga, del poder de los elementos en la Madre Naturaleza, del Universo, mantras y símbolos auspicios», asegura. Es una colección especial «en la que he utilizado animales sagrados en muchas culturas como el tigre, la serpiente, el dragón, el zorro, y a la que he añadido piedras preciosas, esmeraldas, jades, aquamarinas, morganitas y zafiros, esmaltes utilizados con técnicas antiguas en templos de Asia». En esta ocasión, Bordes ha usado colores como el rojo y el dorado, que se asocian más «a la sabiduría espiritual, la compasión, la generosidad, el entendimiento de la naturaleza humana y su espíritu y simbolizan prosperidad, alegría y buena fortuna».

Las joyas de Marta Bordes tienen varias peculiaridades que las identifican como las formas curvas, la ruptura de la simetría, la elección minuciosa de las piedras naturales. «Las elijo personalmente, dándole mucha importancia a la búsqueda del color más precioso, así como a la calidad de las mismas», aclara. «Siento atracción por el tono rosado del oro, que forma parte de la mayoría de mis piezas, así como la magia de la mezcla de colores, transparencia, brillo y corte en las piedras que utilizo. Cuando creo mis colecciones siento libertad en todo el proceso, añado en el diseño todo aquello que quiero, sin limitaciones. Todo nace con una idea, un conocimiento que voy desarrollando, una historia que toma forma y a la que pongo esa ilusión que nace del contento interior».

Otras colecciones en Milán, Nueva York o Toronto

La gemóloga grancanaria ha realizado otras colecciones como Nautilus Dreams, Nights and Moons, Mekong o Huntress que ha expuesto, entre otros, en Milán, New York y Toronto. Pero para realizar sus diseños, Bordes da mucha importancia «a las gemas, a su magia, a esos colores vibrantes y únicos que te cautivan y envuelven hacia su interior, formado por las tremendas fuerzas de la Tierra durante miles de años». La diseñadora utiliza todos los materiales que tiene a disposición en la Alta joyería como oro rosa, amarillo, blanco, zafiros, esmeraldas, turmalinas y piedras de colores en diferentes tonos para cada color. «Para ello viajo mucho y busco en los mercados de piedras: morganitas de Madagascar, amatistas de Zambia, topacios dorados de Brasil, o esmeraldas azul verdosas de Muzo en Colombia», afirma.

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Las piezas de sus colecciones son únicas. «No hay otra igual en ningún lugar, encontrar todos los materiales de soporte y las piedras que componen la joya es un trabajo que a veces lleva mucho tiempo y que todos los pasos del proceso son realizados por artesanos especializados que trabajan la pieza en lugares tan alejados como Tailandia, el Tíbet o China», añade.