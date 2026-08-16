La Forte debuta en Canarias

¿Qué tienen en común una mujer de 20 años, otra de 30 y otra de 40? La respuesta de La Forte es sencilla: todas están «como nunca», aunque ninguna por el mismo motivo. Esa idea sirve de punto de partida para Estoy como nunca, el espectáculo con el que la periodista, comunicadora y humorista valenciana Alma Andreu desembarca por primera vez en el Festival Reíslas los próximos 11 y 12 de septiembre en las islas de Gran Canaria y Tenerife, respectivamente.

Tras el éxito de Mujeres: la Dramedia, La Forte vuelve a convertir la experiencia cotidiana en materia prima para la comedia. Su nuevo montaje habla del paso del tiempo, de las expectativas, de las contradicciones y de esa permanente sensación de que nunca llegamos a todo. Pero, sobre todo, reivindica el humor como una forma de entender la vida y de sobrevivir a ella. «Estoy como nunca tiene una doble lectura», explica.

«Puede significar que estás mejor que nunca o que nunca has estado tan abajo. Me gusta pensar que durante toda la vida estamos oscilando entre esas dos posibilidades». Es consciente de que muchas mujeres se reconocen en sus historias, aunque tampoco le preocupa que su propuesta se catalogue como «humor de mujeres». «Los hombres también se ríen, pero no me disgusta pensar que juntas creamos un espacio donde reírnos entre nosotras. ¿Tenemos que ser mejores…? Mira, hay días que con levantarnos de la cama ya hemos hecho el hito del día. No me pidas mucho más», resume.

Perioartista

Consumidora habitual de comedia en podcast, radio, teatro o cine, La Forte reconoce que siempre ha utilizado la risa como una vía de escape. Ahora disfruta sabiendo que su trabajo puede cumplir esa misma función para otras personas. «Si alguien me utiliza a mí para olvidarse durante un rato de esta locura de mundo que se nos está quedando, bienvenido sea», asegura.

La única adscripción política que se le conocía era la defensa de un erotismo libertario

La humorista observa, además, cómo la velocidad con la que consumimos información también ha cambiado nuestra forma de disfrutar del ocio. Cree que cada vez cuesta más detenerse a ver una película, compartir una sobremesa o sentarse durante dos horas en un teatro sin mirar el reloj, por eso entiende el escenario como uno de los pocos lugares donde todavía es posible regalarse una pausa. «Con que quien venga a Estoy como nunca consiga olvidarse durante dos horas de los problemas que tiene fuera del teatro, yo ya habré ganado».

Canarias tampoco le resulta ajena. Confiesa que recuerda especialmente bien su gastronomía y asegura que disfruta descubriendo cómo cambia el humor de un lugar a otro, convencida de que cada territorio tiene su propia manera de reírse.

La Forte se define como «perioartista», una palabra con la que resume una trayectoria construida entre el periodismo, la comunicación y los escenarios. Creadora de pódcast de referencia como Mi patio de vecinas, actriz, presentadora y humorista, ha encontrado en la comedia un espacio desde el que reflexionar sobre cuestiones sociales sin renunciar nunca al entretenimiento.

Asiste a su muerte la misma oscuridad telúrica y tensión de inminencias de sus dramas o poemas

Con Estoy como nunca, La Forte llega por primera vez a Reíslas para confirmar que las mejores historias suelen nacer de aquello que todos compartimos: las dudas, las contradicciones, los miedos y esa capacidad tan humana de encontrar un motivo para reír incluso cuando la vida insiste en llevarnos la contraria.

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El festival, organizado por Reíslas, cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), así como de los Cabildos de Fuerteventura y La Gomera y de todos los ayuntamientos de los municipios en los que se celebra, a los que se suma también el apoyo de la empresa Cicar, el restaurante Centro de Guayadeque y Spar Gran Canaria. n