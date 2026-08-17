Memorias de un transeúnte

No se puede acusar a Jorge Verstrynge ni de hipocresía ni de querer ocultar su pasado. Antes bien, hace examen de conciencia y explica pormenorizadamente su actuación sin buscar excusas ni alegaciones exculpatorias. De otros hemos leído que fueron comunistas en el franquismo porque venían de la iglesia católica o ni siquiera reconocen esa militancia camuflándose en que militaban en un «partido de Izquierdas». Verstrynge reconoce abiertamente su militancia en Alianza Popular, el antecedente del Partido Popular. Tomó la decisión por entender que Suárez y su partido no tenía ideología sino que era un grupo que pretendía perpetuarse en el poder y que el partido socialista no estaba todavía listo para gobernar. En lo primero acertaba en lo segundo se equivocó si entendemos gobernar por la capacidad de aceptar el dominio americano, la OTAN, convencer a las élites económicas que no se es un peligro para su estatus y sus ganancias, no tocar los estamentos judiciales, policiales y militares y seguir financiando los colegios privado de la Iglesia, entre otras cosas. El PSOE de Felipe González estaba listo para gobernar pues hizo todo eso y gobernó durante quince años. No es este el espacio para hablar de eso excepto cuando tiene que ver con el relato de Verstrynge.

El autor cree que es posible convertir Alianza Popular en un gran partido conservador pero con objetivos sociales. Una especie de partido a lo De Gaulle, una derecha democrática con visión social que amortigüe los males del capitalismo para las clases populares. Para ello cree necesario tres cosas: dotar al partido de un programa de gobierno realista, construir una estructura territorial fuerte por encima de barones y virreyes locales y regionales y eliminar a los franquistas declarados del partido. Para lo primero constituye un grupo de trabajo, algo que terminó siendo inútil. El programa de gobierno del PP, heredero de Alianza Popular vino dictado por los poderes financieros e inmobiliarios. Las crisis hipotecarias y de vivienda son la prueba de que la derecha española no tenía nada que ver con esa derecha con sensibilidad social que gobernó Europa, junto con la socialdemocracia, en los años de la posguerra hasta la irrupción del paleo liberalismo de Thatcher y Reagan.

En dónde triunfa claramente es en la construcción de la estructura territorial del partido, similar a la que se mantiene ahora. Para ello no duda en manipular elecciones internas, defenestrar a quién se oponga, quemar las fichas de afiliados que considera nocivos para el proyecto, sobre todo la de los provenientes del franquismo más estricto. Al fin tiene un aparato a su servicio y controlado desde el Secretariado General que ostenta. Hasta su divorcio definitivo con Fraga. Durante mucho tiempo cree que Fraga puede ser el De Gaulle de España, capaz de reconstruir el país desde los principios de la democracia. Se dará cuenta al final de que no es así y recordará una conversación con Jean Lipkowski, el hombre de los asuntos exteriores de la UDR, el partido de De Gaulle: «Escuche con atención, amigo; usted es una buena persona, tanto que roza la ingenuidad. Monsieur Fraga es un fascista, nació fascista y morirá fascista. Y no va a obtener nada de nosotros los gaullistas. Y se lo dice alguien que ha estado luchando contra el fascismo toda su vida». Aquí está la piedra de toque de la cuestión. La diferencia abismal entre la derecha francesa, la liderada por De Gaulle y heredara por Pompidou y Chirac, es que esa derecha luchó con las armas en la mano contra los nazis y el fascismo. Esa gente, al final de la guerra emprendieron la depuración, todo lo limitada que ustedes quieran, de la administración francesa en todos los niveles. Persiguieron a los vichystas y a los colaboracionistas, quizás no con la contundencia imprescindible, pero lo hicieron. Aquí, la derecha fue fascista desde el principio, desde su sublevación contra el orden constitucional republicano, luchó con las armas en la mano contra los demócratas y las izquierdas, encarcelaron, torturaron y fusilaron hasta el último suspiro del franquismo. La famosa Transición no los tocó, los dejó incólumes, con los torturadores condenados, cuando lo fueron, amnistiados y los crímenes de la policía y sus tentáculos parapoliciales sin investigar. Los jueces del franquismo continuaron en sus puestos y carreras como si nunca hubiesen condenado a un demócrata, a un sindicalista o hecho oídos sordos a las denuncias de torturas en las comisarías. Pasaron del Tribunal de Orden Público a la Audiencia Nacional con armas y bagajes y sobre todo con la misma ideología con la que habían administrado, que no impartido, justicia bajo el franquismo. El Fraga que justificó y mintió con el asesinato de Julián Grimau en 1963 es el mismo que baraja la posibilidad de una crisis, sea por magnicidio terrorista, agresión marroquí contra Ceuta y Melilla o golpe militar, que fuerce al Rey a convocar un gobierno de concentración nacional en el que Fraga accedería al gobierno y pediría Interior, Defensa y Justicia. Baraja la posibilidad pues cree que no habrá otra forma de desalojar a los socialistas del gobierno del estado. Y lo plantea fríamente, como si manejara información que le permita desarrollar esas hipótesis, camino de un golpe de estado. Sabe que se le acaba el tiempo y las probabilidades de ganar unas elecciones se alejan. Ya los poderes fácticos no creen en él como la alternativa posible de gobierno. Piensen en el mísero papel jugado por Feijoo y Abascal en la reciente crisis de Ceuta.

Lo cuenta Vestrynge a la vez que nos señala las deficiencias de nuestra democracia, en absoluta participativa, más bien delegada, coja y deficiente. No en vano nació con la tutela de los poderes militares, financieros y judiciales. Una muestra de lo que Botta, siguiendo a Poulantzas, llama la autonomía y hegemonía del Estado frente a gobierno, parlamento y voto popular. Un panorama desolador pero que no le hace renunciar a la esperanza de una auténtica democracia, participativa, de gobierno para el pueblo por el pueblo. El surgimiento de Podemos, creado por algunos de sus antiguos alumnos como Iglesias o compañeros de departamento como Monedero, sería el ejemplo, pese a su fracaso, de que la posibilidad real de un cambio democrático y popular en nuestro país es posible. Nombra alguna de las causas de ese fracaso, la inexistencia de una fuerte estructura popular, los mangoneos internos, las peleas y las traiciones de gentes como Errejón que no se resignaron a ser un primus inter pares sino que querían ser un primus a secas. Y no fue sólo él.

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Como prueba de esas carencias democráticas en nuestro país basta con recordar que Pablo Hasél sigue en prisión. Por lo demás considero que este libro de Jorge Verstrynge debe ser leído con atención por todos los que se interesan por la historia inmediata y viva de nuestro país. Además, está muy bien escrito, cosa que no es común en los recuerdos de los políticos, más centrados en su justificación que en la gramática.