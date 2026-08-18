El indie rock existencial de Pynch debuta en el Mojo Music Festival

El Mojo Music Fest apura los tiempos para sus primeros conciertos, que comenzarán mañana en la Plaza de la Música Jerónimo Saavedra. Más de una veintena de artistas participarán en su sexta edición, la más internacional de las celebradas hasta la fecha. Entre los artistas más destacados este año figuran los mexicanos Nortec: Bostich & Fussible; el proyecto conjunto defendido por Los Estanques y El Canijo de Jerez; y dos bandas británicas, Coach Party y Pynch, que tocarán por primera vez en Canarias.

Spencer Enock es el líder de Pynch, banda londinense que se ha ganado una fiel base de seguidores en todo el mundo gracias a una combinación de tenacidad, un sonido lo-fi melancólico y unas letras que celebran la vida. En su álbum debut de 2023, Howling at a Concrete Moon, hicieron realidad su visión en diez temas impresionantes que capturan la esencia de lo que significa ser joven y sentirse a la deriva en este extraño momento de la historia.

Su segundo disco, Beautiful Noise, dirige su mirada hacia el interior, emprendiendo un viaje a través del amor, la muerte, la fe y la búsqueda de sentido a través del arte. Tan inspirada por Jonathan Richman y Sufjan Stevens como por Pavement y New Order, la composición de Beautiful Noise es más aguda, más segura y, a menudo, más vulnerable.

Enock nos presenta a su banda desde Londres, su lugar de residencia: "Yo canto y toco la guitarra en la banda. También están mi hermano Scott al bajo, Julianna Hopkins a la batería y Myles Gammon al teclado". Consciente de que su música aún es desconocida en Gran Canaria, - "no me extraña que todavía no hayamos llegado al gran público en Gran Canaria"-, define su sonido com "indie rock lo-fi existencial".

Las influencias de la banda son diversas, pero hay algunos nombres que surgen de manera inmediata, "Pavement, Blur, New Order y The Cure, aunque todos escuchamos mucha música diferente. De jóvenes, Julianna, Scott y yo tuvimos una época pop-punk/emo, pero creo que Myles siempre ha tenido un gusto más refinado", afirma.

La banda descubre Canarias

De momento saben poco sobre Canarias, "hemos oído maravillas, Scott estuvo en Lanzarote el año pasado de vacaciones haciendo senderismo. Me imagino volcanes, surf y fauna interesante; tenemos muchas ganas de pasar unos días explorando Gran Canaria y hacernos una idea real de su ambiente".

Sobre su contratación para tocar en el Mojo Music Festival comenta que "¡nos sorprendió muchísimo que nos invitaran a tocar en el festival Mojo! De hecho, a principios de este año dimos nuestro primer concierto en España en otro festival genial llamado Brit Under Fest en Barcelona. Es un sitio donde llevábamos mucho tiempo queriendo tocar, así que estábamos encantados de haber sido invitados".

De momento defenderá sobre el escenario del Mojo Music Festival las canciones de sus dos álbumes, Howling at a Concrete Moon (2023) y Beautiful Noise (2025), aunque asegura que "hemos estado trabajando en nuevas canciones durante el último año y nos encanta cómo están sonando. También he estado trabajando en un álbum en solitario, en cuya grabación Myles me ha ayudado. ¡Espero que estas canciones vean la luz pronto!" Sobre las letras de las canciones, algunas hablan con cierta nostalgia del pasado, de su adolescencia, algo que puede resultar extraño en músicos tan jóvenes. A Enock le resulta "interesante esta perspectiva. En nuestro primer álbum hay una canción llamada 2009 que habla de pasar los veranos patinando y escuchando heavy metal, pero todas las canciones de Beautiful Noise tratan sobre mi vida en los últimos años".

En el primer álbum, las canciones tenían un contenido más social y político. En el segundo, son más existenciales o humanistas, algo que Spencer explica como "una evolución natural de lo que ha estado sucediendo en mi vida y de aquello que me ha inspirado a escribir. Nos gusta la idea de que los álbumes tengan temas centrales y puntos de referencia, así que nuestro tercer álbum también tendrá su propia identidad lírica".

Sobre las metas del grupo, Enock asegura haber "cumplido muchos de nuestros sueños. Siempre nos esforzamos por hacer la mejor música posible, pero cuando empezamos la banda, nuestras principales ambiciones eran dar algunos conciertos y lanzar un sencillo. Al principio, la idea de lanzar un álbum nos parecía algo monumental, así que nuestros sueños no han hecho más que crecer a medida que hemos seguido adelante. Tenemos la suerte de estar en una banda con nuestros mejores amigos y hemos logrado dar conciertos por toda Europa, así que estamos muy contentos con cómo van las cosas”.

"Hazlo tú mismo"

La banda encarna la filosofía del "hazlo tú mismo" como pocas, produciendo sus propios álbumes, dirigiendo su propio sello discográfico, diseñando sus propias portadas, un aspecto que "definitivamente forma parte de nuestra identidad, el deseo de ser creativos y expresarnos de todas las maneras posibles. Hemos aprendido muchísimo produciendo y publicando nuestra propia música, y recuerdo que ambas cosas nos parecían misteriosas y complicadas al principio, así que es genial poder controlar esos procesos". Eso no es incompatible con tener más apoyos, de hecho, la banda ya tiene quien distribuya sus discos y una agencia de representación, un crecimiento les ha ayudado a llegar a más gente: "Nos representa nuestro buen amigo Gabriel y también tenemos un excelente agente de contratación llamado Connor, quien nos ha ayudado a hacer realidad cosas como tocar en el festival Mojo! Hemos formado un gran equipo a lo largo de los años y realmente queremos darle a nuestra música la mejor oportunidad de llegar a la gente con la que pueda conectar".

A pesar de esos progresos, los componentes de la banda no viven exclusivamente de la música, "todos tenemos trabajos a tiempo completo bastante serios, además de hacer música. Yo doy clases de composición y producción en una universidad de Londres, Scott es programador informático, Julianna es programadora de locales en Village Underground y Myles es administrativo en una empresa de construcción". Este hecho hace que toquen menos de lo que les gustaría, "supongo que hay muchas bandas en Londres, pero la única razón por la que es difícil tocar con regularidad es porque todos tenemos que trabajar".A pesar de esos progresos, los componentes de la banda no viven exclusivamente de la música, “todos tenemos trabajos a tiempo completo bastante serios además de hacer música. Yo doy clases de composición y producción en una universidad de Londres, Scott es programador informático, Julianna es programadora de locales en Village Underground y Myles es administrativo en una empresa de construcción”. Este hecho hace que toquen menos de lo que les gustaría, “supongo que hay muchas bandas en Londres, pero la única razón por la que es difícil tocar con regularidad es porque todos tenemos que trabajar. Creo que haríamos giras todo el año si pudiéramos”.

Pynch actuará el viernes 21 en el Escenario Heineken, y compartirá ese día protagonismo con Tetas Frías (Barcelona), Gazella (Valencia), Good Franco (Canarias), Nortec: Bostich & Fussible (México) y LAIV (Canarias). Los conciertos comenzarán a las 20.00 horas y las puertas se abrirán a las 19.00.Pynch actuará el viernes 21 en el Escenario Heineken, y compartirá ese día protagonismo con Tetas Frías (Barcelona), Gazella (Valencia), Good Franco (Canarias), Nortec: Bostich & Fussible (México) y LAIV (Canarias). Los conciertos darán comienzo a las 20.00 horas y las puertas se abrirán a las 19.00.

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Para las dos primeras fechas, 19 y 20, los conciertos serán gratuitos y vienen avalados por dos lugares de referencia de la capital grancanaria en el mundo de la música y la cultura, Talleres Palermo y Lambada Records Bar, que además de aportar a sus djs residentes también participan en la programación de los artistas de esas dos noches, en las que actuarán Go Cactus, Cuarto Marginal, Cristina Mahelo, MVBA Dj Set, I Am Dive, Persa, The Conqueror Project vs. Hirahi Afonso, y Discolate Crew + Crissh. Las entradas para los días de pago, viernes y sábado, están a la venta en tickety.es.Para las dos primeras fechas, 19 y 20, los conciertos serán gratuitos y vienen avalados por dos lugares de referencia de la capital grancanaria en el mundo de la música y la cultura, Talleres Palermo y Lambada Records Bar, que además de aportar a sus djs residentes también participan en la programación de los artistas de esas dos noches, en las que actuarán Go Cactus, Cuarto Marginal, Cristina Mahelo, MVBA Dj Set, I Am Dive, Persa, The Conqueror Project vs. Hirahi Afonso, y Discolate Crew + Crissh. Las entradas para los días de pago, viernes y sábado- están a la venta en tickety.es.