Nortec, banda mexicana: “Seguimos experimentando con la fusión del techno y la música norteña”

Más de una veintena de artistas conforman el cartel más internacional del Mojo Music Fest, que da el pistoletazo de salida a su sexta edición este miércoles 19 de agosto en la Plaza de la Música Jerónimo Saavedra. Cuatro días de música alternativa, dos con entrada gratuita -miércoles y jueves- y los dos siguientes -viernes y sábado-, de pago (las entradas ya están a la venta en tickety.es. Para las dos primeras fechas, 19 y 20, los conciertos vienen avalados por dos lugares de referencia de la capital grancanaria en el mundo de la música y la cultura, Talleres Palermo y Lambada Records Bar, que además de aportar a sus djs residentes también participan en la programación de los artistas de esas dos noches, en las que actuarán Go Cactus, Cuarto Marginal, Cristina Mahelo, MVBA Dj Set (miércoles); y I Am Dive, Persa, The Conqueror Project vs. Hirahi Afonso, y Discolate Crew + Crissh (jueves).

Uno de los proyectos que lidera esta sexta edición del Mojo Music Festival es el dúo mexicano Nortec: Bostich&Fussible, que cumplen 25 años defendiendo su fusión de música techno y sonidos norteños de su Tijuana natal. Antes de partir desde México hacia España por segunda vez este año, Pepe Mogt (Bostich) y Ramon Amezcua (Fussible) analizan los motivos por los que siguen defendiendo esa trinchera musical: “Seguimos experimentando en la fusión, si bien al inicio nuestra música era en su mayoría con máquinas y muestras de audio de la música regional, hoy se integran instrumentos en vivo quienes aportan su toque personal y eso nos inspira así como las nuevas tecnologías para la música electrónica -cajas de ritmos y sintetizadores-”.

Nortec aterriza en el Mojo Music Festival en formato de banda, con una puesta en escena que cambia mucho sus directos como dúo de música electrónica. “Bostich y Fussible como dúo nos encargamos de tocar los sonidos electrónicos desde nuestros samplers, sonidos que son creados en nuestro estudio con sintetizadores analógicos y que disparamos en vivo, mientras que los músicos siguen a las máquinas y tocan las melodías principales”.

Después de 25 años, su sonido ha creado escuela en México, algo que “vemos más que nada en redes, músicos jóvenes que suben videos tocando nuestra música, que la ponen en fiestas o hacen coreografía de baile, e incluso hasta han realizado conciertos tributo a Nortec”. Un legado que sin embargo no creen que forme parte de propuestas actuales de éxito, como Peso Pluma, Christian Nodal o Grupo Frontera, “quizá compartimos el sonido regional y aunque nosotros lo hayamos fusionado con la electrónica hace 26 años, ellos, que son más recientes, nacieron de otra corriente con influencias del hip hop, trap y el corrido”.

En la pasada edición del Mojo Music Festival actuó el Instituto Mexicano del Sonido, con quienes comparten muchas vivencias, “son amigos nuestros, fusionan una variedad de ritmos latinos que han seguido también gente como Sonidero Nacional o los Macuanos, sin embargo, sus propuestas son muy distintas a Nortec”.

De las nuevas tendencias, de momento, no quieren saber nada y no se ven haciendo mezclas con ritmos como el reggaetón. "No es un ritmo con el que crecimos y hacerlo creo que no nos funcionará ya que pensamos que sería algo forzado. Si alguien más nos hace un remix y es alguien del reggaetón pienso que podría ser interesante”, apuntan. Tampoco se ven echando mano de la Inteligencia Artificial, “no ha pasado y tampoco creo que lo hagamos, ya que lo que más nos motiva es crear música, eso es lo emocionante: descubrir nuevas formas, y dejarle eso a una IA es renunciar a eso tan bonito que nos tiene aquí y nos lleva a Canarias”.

Tijuana Sound Machine

Nortec subió un peldaño en su popularidad tras la edición de Tijuana Sound Machine, un tema que se ha erigido casi en un himno de la música norteña, “es un tema que se volvió el emblema de nuestra agrupación, el momento que hace bailar al público y a nosotros mismos”, manifiestan.

Esta será su segunda parada en España y Europa tras una gira inicial que arrancaron en mayo, y que para ellos ha sido “increíble". "Algo que nos gustó es que tocamos en ciudades en las que jamás habíamos estado antes, como Gantes, en Bélgica, donde tuvimos un público de 4000 personas donde la mayoría no nos conocía y terminamos todos juntos bailando una hora y media”.

De este concierto en Gran Canaria esperan que sea una fiesta. Uno de sus componentes, Pepe Mogt, estuvo en la isla en 2005 tocando en el Mojo Club “y en un par de clubs más”, pero lo que más recuerda “es haber tocado en un barco tipo carabela española, una experiencia muy bonita. Fue el primer video de Nortec que se subió a Youtube”. El propio Pepe Mogt nos hace llegar el enlace de aquella inolvidable experiencia:

https://www.youtube.com/watch?v=YAuvduaOLnM