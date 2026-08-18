La Palma prepara "el gran encuentro del cine canario"

El XXI Festivalito de La Palma, "puede que no vaya ser el mejor festival de la historia cine de Canarias, pero sí que va a ser el mayor encuentro de profesionales de las Islas que se haya realizado hasta el momento". Son las palabras de José Víctor Fuentes, director de este evento que se celebrará entre el 11 y el 19 de septiembre en la Plaza Francisca de Gazmira de El Paso, y que este año incluye el primer certamen sobre cine hecho en las islas con el nombre de Cinerama Canarias. Esta novedad afectará, además, a todo el resto de apartados del festival que tendrán un desarrollo diferente a las anteriores veinte ediciones ya que aprovechará la estancia de los actores, directores o productores para debatir, presentar y reflexionar sobre el séptimo arte en las Islas. Este año se ha trasladado además la fecha habitual de julio a septiembre.

Gala inaugural con Premios Cinerama Canarias

Se celebrará en la propia gala inaugural donde se reconocerá algunas de las producciones cinematográficas más destacadas vinculadas a Canarias y estrenadas en 2025 y 2026, tanto por cineastas canarios como por producciones externas rodadas en el Archipiélago. Los galardones distinguirán la interpretación, la dirección y la producción, diferenciando entre categorías canarias y foráneas. "Tenemos estas dos divisiones", señala Fuentes, "porque nosotros creemos que es tan importante una categoría como otra, porque no es lo mismo una superproducción de Hollywood que se rueda en Canarias, que una producción local más pequeña que tal vez retrata mejor la identidad de lo que son las Islas y de lo que significa ser canario en el mundo". De este modo, habrá un apartado para las películas de Harima León o Hugo Santa Cruz y otro para las de Pedro Almodóvar o Marina Seresesky. Aún así la gala inaugural, que será presentada por Antonia San Juan y el palmero Ayoze Pérez Francisco, "la haremos como siempre con mucho cariño y en un ambiente muy familiar y distendido, como que es lo que caracteriza al Festivalito. O sea, no no va a haber una gala de alfombras rojas, como pueden ser los Oscars o los Goya", subraya Fuentes. "Es un acontecimiento importante porque debido al gran momento que vive el cine canario ya es hora de reconocer el trabajo de muchas personas que se encuentran detrás de las producciones. Se nos han quedado muchas categorías fuera, sobre todo técnicas, pero es una primera edición y espero que estos premios vayan creciendo poco a poco". En la ceremonia de inauguración se entregan los Premios Estrella Polar a aquellos artistas, personalidades o instituciones que siguen la filosofía, valores e ideales del Festivalito.

Charlas con los invitados

La presencia de tantos invitados será una excusa para celebrar todo tipo de debates, coloquios y para que los propios directores, actores o productores presenten sus películas antes de ser proyectadas. "Van a estar artistas como Mónica López, que es una de las actrices canarias más importantes", señala Fuentes. "Otras como Kira Miro todavía no ha confirmado su asistencia por temas de rodaje, pero quiere venir". Pero sí viene su pareja Salva Reina, que junto a ella protagoniza Solos. Y "tenemos a directoras como Sara Sálamo que ha ganado muchos premios este año, o Isabel Fernández que está nominada como mejor directora foránea". Por otro lado, "nos hubiera encantado que pudiera participar aquí Pedro Almodóvar, que rodó su última película en Canarias; Laiv Díaz, que es un director filipino que tiene mucho talento, o Marina Cesesky, a la que adoramos, pero igual me gusta que no vengan para que no colapse o atraigan demasiado la atención de los premios", reflexiona. "Nos sentimos más atraídos por los participantes canarios autóctonos, porque somos canarios. Vamos a proyectar sus películas, vamos a darles un reconocimiento y vamos a hacer encuentros con ellos. Y yo creo que eso es lo que hay que fomentar que también se hacen otros festivales de cine canario. No es la primera vez que se ponen proyecciones de películas canarias ni que hay secciones sobre las producciones de las Islas. Pero es la primera vez que se hace un reconocimiento tan grande al cine canario". Aquí destaca un gran encuentro el lunes 14 de septiembre, "que hemos llamado Encuentro de cine canario, para debatir sobre el estado actual de cine canario en el que participarán todos los invitados y las grandes productoras"

Gala de clausura con Premios La Palma Rueda

Sigue siendo la competición más importante del Festivalito y la más querida por sus organizadores. "Los entregaremos en la clausura porque sabemos que los invitados van a acaparar toda la atención mediática en la inauguración", asegura el director. "Pero como siempre este concurso también fomenta mucho la convivencia entre los creadores de del Archipiélago y es lo que organizamos con más cariño", añade. Los participantes se enfrentan al reto de idear una historia, buscar localizaciones y formar un equipo técnico y artístico para rodar, editar y estrenar un cortometraje en la isla de La Palma durante la semana que dura el encuentro, ajustándose a un lema que se lee en la ceremonia inaugural. "Algunos profesionales que han participado en nuestro concurso hoy son talentos reconocido en festivales internacionales como Cannes o Berlinale, y este concurso es emulado por festivales de cine de todo el planeta", asegura.

Solo audiovisuales canarios

Es otra característica exclusiva de esta edición. "Tenemos la suerte de tener a los directores y actores de las principales producciones de las Islas", apunta Fuentes. Y, por tanto," ellos van a ser los que presentarán sus obras". De este modo, el espectador podrá disfrutar de la presencia de los protagonistas de películas tan icónicas como La lucha, Tal vez, Por qué no escribo nada, Lilith o Kid Vereje que hablarán de sus propios títulos. "También proyectamos cortometrajes que no entran dentro de los premios Cinerama Canarias, pero no vamos a proyectar series este año".

Festivalito Sonora

Son los conciertos en directo. Festivalito Sonorama desplegará "una propuesta musical libre, energética y diversa que convertirá las noches en una auténtica fiesta". Las citas tendrán lugar en la Casa de la Cultura y la Plaza Francisca de Gazmira en El Paso. Destaca la proyección del largometraje Un volcán habitado, de los cineastas David Pantaleón y Jose Víctor Fuentes, elevado por la música en directo de Pumuky. Pero también estarán Los Blody, DJ Graja Sound, DJ Jonay, Salomé Moreno, Aristides Moreno y Ant Cosmos.

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Formación para nuevos cineastas

Finalmente, Festivalito 360 es la evolución natural del emblemático Festivalito La Palma. El objetivo es descentralizar la oferta cultural, llevando la creación audiovisual a todos los municipios de la isla. "Se trata de utilizar el cine como una herramienta de cohesión social, formación y diálogo intergeneracional", aclara Fuentes. Entre ellas destaca una semana de formación intensa en Santa Cruz de La Palma para niños, jóvenes y adultos. Aquí también puede incluirse el Festival Lab "para fomentar el encuentro y la colaboración entre cineastas emergentes y profesionales consolidados de la industria audiovisual".