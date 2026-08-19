Cuarto Marginal inicia el sexto Mojo Fest con un intenso emocore

El grupo canario Cuarto Marginal inició ayer el sexto Mojo Music Fest, en la Plaza de la Música Jerónimo Saavedra, con un intenso emocore que también albergaba elementos indie, grunge, posthardcore y shoegaze. Fue una auténtica sorpresa comprobar el talento y la versátil propuesta de esta joven banda, formado por miembros de Gran Canaria y Tenerife, en la primera de las dos jornadas gratuitas que también contó con las presencias además de Cristina Mahelo, Go Cactus y MVBA, con el respaldo de Talleres Palermo. Las cuatro jornadas consecutivas del festival se celebran en tres escenarios situados en este mismo espacio: el principal, el de eventos especiales y el de la Capitalidad 31. Y fue en este último en donde el director del festival, Lorenzo de la Hoz, presentó los conciertos acompañado del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Josué Íñiguez y del director insular de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, además de algunos de los artistas.

El apoyo a los creadores canarios

De la Hoz, precisamente, reivindicó la presencia de proyectos locales en el escenario principal y en un horario de máxima audiencia "para que el público puede comprobar la madera de estos grupos, que habitualmente suelen abrir siempre los festivales, cuando no hay todavía gente". Josué Íñiguez destacó la cercanía del escenario con el local donde antiguamente se asentaba el Mojo y el apoyo que se brinda desde la organización a "nuestros músicos, a nuestros creadores”. Por su parte, Pablo Rodríguez quiso resaltar la importancia que tienen este tipo de festivales para la isla, "porque aquí se unen también otras empresas que apuestan por el producto local, cervezas artesanas o alimentos de kilómetro cero, que aportan identidad también al evento”. La presentación concluyó con un pequeño set de Good Franco.

La jornada de este jueves, que comienza a las 19.00 horas respaldada por Lambada Records, incluye seis propuestas. Empezará a las 19.00 horas con la electrónica de Crissh, que además intervendrá para cubrir los cambios entre bandas. Seguirá el dreampop electrónico de los sevillanos I Am Dive; los sonidos alternativos de Persa con Alba Gil Aceytuno; el encuentro experimental entre The Conqueror Project y Hirahi Afonso y concluirá con la conexión entre cabina, los sonidos de clubes y comunidad musical de Discolate Crew y nuevamente Crissh.

La jornada del viernes, primera con abono, empieza a las 20.00 horas, con la mezcla punk, rock, electrónica y espíritu underground de Tetas Frías. Seguirá con la mezcla indie, funk, electrónica y rock de Good Franco; la combinación entre electrónica, beats de club y raíces del norte de México de Nortec; el pop luminoso de Pynch, y el ambiente house de Leiv.

Fusión psicodelia y rock

Finalmente el sábado, segunda jornada de abono, comenzará, también a las 20.00 horas, con la mezcla de garage, post-punk y tensión eléctrica de Hostia Pedagógica, al que seguirá el pop alternativo de Heal; el indie melódico de Belice; la fusión de psicodelia-rock con Los Estanques y El Canijo de Jerez; el indie de los británicos Coach Party y concluirá con la dj canaria Supersonikka. En estas dos noches Fiucking Four Factory serán los encargados de cubrir los cambios de escenario.

El festival no pudo empezar de manera más interesante con el concierto del trío Cuarto Marginal que presentó las canciones de su primer trabajo Vibra Bojack. Daryl (voz), Mora (batería) y Aldri (bajo) señalaba, previamente, que su sonido es una combinación "entre Indie, punk, emo, grunge" y citan como principal referencia a la banda de punk hardcore estadounidense Title Fight. "Las canciones tratan del desamor, la sociedad, la depresión", afirma el cantante, pero también reconocen otras temáticas más oscuras con ritmos postpunk en un disco por el momento solo digital "que es pura generación Z". El trío ofreció un sonido brillante con temas impecables del tipo Haikus occidentales o Así Hace tiempo que muestran el talento lírico de su líder, y una imaginación innata para combinar ritmos y melodías que conectan claramente con el sonido cristalino de DIIV o Slowdive. A veces rozan el dream pop y la neopsicodelia en delicadas baladas tipo Verano vacío, Sigo aquí o la magnífica El corcel indomable. Mientras que, por otro lado, Un señor sin tabaco tiene la esencia del mejor powerpunk con elementos de la segunda generación punk de Greeday o Bad Religion. E incluso optan por el recurso de la voz hablada en temás narrados que remiten al Lou Reed de la Velvet Underground tipo Existe ya, hermano.

A cotinuación ocupó el escenario Cristina Mahelo para presentar su disco En tiempos de magua, una propuesta escénico-musical donde fusiona la música de raíz y el folclore canario con sonidos contemporáneos, performance y memoria colectiva, acompañada por Belén Lajalada, que es además la productora, y que en directo toca percusión y teclados. "Cojo la herencia familia del folclore, pero siendo hija de mi tiempo, por ello hemos generado un proyecto que habla de esa herencia pero que también tiene ritmos digitales, sonidos más contemporáneos y ocupar espacios que sirva para el descanso de la gente, pero también para bailar un tajaraste", asegura la cantante. Temas como La herida es su carta de presentación y supuso una colaboración con la marca Adidas, mientras que Julia "está inspirada en la mujer de mi abuelo, esa mujer que emigró a Venezuela, que aporta un montón de mensajes a través de la tierra y la familia".

Noticias relacionadas

La primera jornada concluiría con la descarga de garage rock de Go Cactus y los sonidos globales de MVBA.