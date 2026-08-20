El fenómeno ‘Jamaican Bam Bam’ aterriza este sábado en Gran Canaria con una noche de electrónica

Hay canciones que terminan asociándose inevitablemente a un verano. Suenan en festivales, clubes, vídeos y sesiones hasta convertirse casi en una banda sonora compartida. ‘Jamaican Bam Bam’ se ha colado este 2026 entre esos temas, y este sábado podrá escucharse en directo en el sur de Gran Canaria.

Su responsable, DJ Solto, aterrizará el próximo 22 de agosto en Oasis Maspalomas, en Barranco del Águila, para formar parte de una jornada que reunirá a más de una decena de artistas y que se moverá entre diferentes territorios de la electrónica: desde los sonidos más accesibles y pensados para las grandes pistas hasta una vertiente más underground vinculada al minimal house.

La programación se dividirá entre dos espacios y tendrá además otros dos grandes nombres: Mëstiza, uno de los proyectos españoles de electrónica con mayor proyección internacional, y el DJ y productor rumano Arapu.

‘Jamaican Bam Bam’, uno de los sonidos del verano

Buena parte de las miradas estarán puestas en Solto. Su ‘Jamaican Bam Bam’ ha conseguido salir del circuito estrictamente electrónico y convertirse en uno de los temas reconocibles de la temporada.

La canción está especialmente construida para la pista de baile y su popularidad durante los últimos meses ha situado al DJ entre los nombres que más están sonando este verano. Su paso por Maspalomas permitirá comprobar ahora cómo funciona el tema en el lugar para el que parece haber sido concebido: una pista, un sistema de sonido potente y cientos de personas bailando al mismo tiempo.

Solto estará en el Main Stage, donde compartirá programación con Mëstiza, Franc Fala, Raffa Guido, Dani Aguilar B2B Juanlu y Luis Calero.

Mëstiza lleva su particular electrónica a Maspalomas

Otro de los platos fuertes será Mëstiza. El dúo ha construido una identidad reconocible mezclando electrónica contemporánea con referencias y elementos procedentes de la tradición cultural española.

Esa combinación ha llevado el proyecto fuera de las fronteras nacionales y hasta diferentes festivales y escenarios internacionales. Ahora llegará a Gran Canaria como una de las principales propuestas del escenario principal de Oasis.

La noche, sin embargo, no se limitará a los sonidos del Main Stage. Para quienes prefieran una electrónica más hipnótica, progresiva y alejada de las fórmulas más comerciales, habrá una segunda pista.

Arapu pone el acento ‘underground’

El Club Jazzy Club cambiará el registro de la jornada y tendrá como cabeza de cartel a Arapu, uno de los nombres reconocidos dentro del circuito europeo de minimal house.

El productor y DJ rumano se ha hecho un hueco en la escena internacional a través de sesiones construidas desde la precisión, las progresiones largas y un sonido concebido para una pista que no necesita necesariamente grandes estribillos para mantenerse en movimiento.

Junto a él pasarán por este espacio Álvaro Medina, Jordi Castell, Speaking Minds, Berna, Barto y Pink Mate, completando así la vertiente más underground del encuentro.

La existencia de dos espacios permitirá además que el público pueda moverse entre dos maneras diferentes de entender una noche de electrónica, alternando los nombres del escenario principal con propuestas más centradas en la cultura de club.

Más de diez artistas en una misma jornada

El cartel completo deja más de una decena de actuaciones concentradas durante el sábado. Oasis Maspalomas vuelve así a apostar por un formato en el que artistas nacionales, internacionales y locales conviven durante una misma jornada.

La cita llega además en pleno agosto y en uno de los principales núcleos turísticos del sur de Gran Canaria, con la intención de atraer tanto al público residente como a quienes pasan sus vacaciones en la Isla.

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Las entradas ya se encuentran a la venta y la organización mantiene actualmente un cupo limitado al precio correspondiente al primer tramo. Una vez se agote, se activará el siguiente nivel de venta.