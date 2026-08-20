Jess Eastwood (Coach Party): “Tocar con Queens of the Stone Age fue un sueño febril, parecía irreal"

El Mojo Music Festival continúa su andadura con los conciertos de pago este viernes y sábado 21 y 22 de agosto, después de dos jornadas de festival de puertas abiertas. Este viernes se subirán al escenario principal bandas como los mexicanos Nortec: Bostich&Fussible, con su techno norteño y fronterizo; los londinenses Pynch y su indie rock lo-fi; el shoegaze elegante de los valencianos Gazella, el indie espacial de Good Franco y el pop-punk de las barcelonesas Tetas Frías. Y el sábado, el cierre de esta sexta edición lo firmarán otras dos bandas de la ciudad condal, una a ritmo de punk rock, Hostia Pedagógica; y la otra de la mano del hardcore, Heal; otra banda local, Belice, con su indie rock; la fusión de psicodelia, flamenco y rumba de Los Estanques y Canijo de Jerez; y echarán el telón las británicas Coach Party, un cuarteto de rock procedente de la Isla de Wight, liderado por Jess Eastwood, voz principal y bajo, y que completan Steph Norris a la guitarra; Joe Perry, guitarra y Guy Page a la batería.

Precisamente con su líder, Jess Eastwood, hablamos para conocer mejor a esta banda, que en su descripción en el perfil de Spotify dice que "Coach Party es la mejor banda del mundo, y punto". A la pregunta de ¿algo más que añadir, o lo dejamos así?, Jess contesta tajante: “¡Deberíamos dejarlo ahí, con modestia!”.

Coach Party llega por primera vez a las Islas Canarias, un lugar bastante alejado del continente europeo, pero que conocen a la perfección. “Steph y yo tenemos muchos recuerdos entrañables de las Islas Canarias, ya que pasábamos muchas vacaciones allí de pequeñas. ¡Es un lugar precioso, estamos deseando volver! Casualmente, una de mis mejores amigas de la infancia vive aquí y es una tatuadora increíble; se llama Jade Sperry”.

Su reacción cuando su agente les comentó la posibilidad de tocar en el Mojo Music Festival fue de felicidad. “Estamos encantadas y emocionadas de volver. También tenemos muchas ganas de ver a los demás artistas que participan”. Ellas. que provienen de la Isla de Wight, entienden que el carácter isleño es peculiar y distinto por diferentes razones, “Wight es un lugar encantador para crecer, pero puede resultar muy solitario, lo cual podría influir en la gente que vive aquí. Pero tenemos la suerte de contar con una isla llena de talento”.

Desde la Isla de Wight

La Isla de Wight cuenta con un festival de música que se celebra desde desde 1968 y que ha acogido a artistas como Jimi Hendrix, Bob Dylan, The Doors, The Who, Supertramp, The Rolling Stones… Un motivo más que evidente para que los jóvenes que se crían allí se dediquen a la música, “tenemos una herencia musical muy especial que resulta realmente inspiradora. De jóvenes, nos inspiraron muchas bandas y artistas de la isla, como The Plastic Mermaids, The Bees y The Operators”, comenta Jess.

Hay otra banda muy exitosa en este momento que también es del mismo lugar, Wet Leg, con quienes han estado de gira y a las que conocen, “¡Es fantástico que les haya ido tan bien; estamos muy contentos por ellas!”. También han tenido la oportunidad de tocar con otra banda de mucho pedigrí, Queens of the Stone Age, algo que recuerdan “como un sueño febril; fue tan increíble que parecía irreal. Fue un gran honor compartir escenario con ellos; además, fue una gran ventaja, ya que es la banda favorita de Joe, nuestro guitarrista”.

Sobre sus conciertos, Jess dice que son “sudorosos, bien ensayados (a veces), lleno de éxitos, un rato de lo más divertido”. En septiembre de 2025, lanzaron su último álbum, Caramel, que fue muy bien recibido por la crítica y el público “así fue, y fue increíble hacer la gira de nuestro álbum y ver a tanta gente. Tuvo una buena acogida; quedamos muy satisfechos con los resultados”.

Caramel es un álbum que aborda sentimientos como la soledad y el aislamiento, influencias del confinamiento y la era de la Covid. “Creo que todos estábamos ansiosos por volver a los escenarios durante la pandemia. Teníamos muchas ganas de tocar en vivo, ¡así que pasábamos la mayor parte del tiempo deseando hacerlo! La pandemia fue una época difícil para todos, así que creo que debió haber afectado nuestra composición de maneras que quizás no percibimos”.

Se suele decir que el segundo álbum es más difícil que el primero. Con Killjoy, la banda tuvo una excelente acogida, generando gran expectación, sin embargo eso no influyó en su manera de abordar su nuevo disco: “no, simplemente disfrutábamos componiendo música y dejándonos guiar por nuestra intuición. Sabíamos que queríamos un sonido más potente y maduro, pero tenemos la suerte de ser cuatro personas con gustos tan diferentes, lo que siempre da lugar a resultados interesantes”.

Desde la publicación de Caramel, Coach Party ha lanzado un par de sencillos, Over y Nurse Depression, pero no hay de momento nuevo disco a la vista, “por el momento, solo son sencillos; no tenemos planes de incluirlos en ningún álbum futuro… ¡Sin embargo, nunca digas nunca! Siempre estamos en el estudio componiendo, ¡así que tendrán que averiguarlo!”.

Sobre su actuación del sábado en el Mojo Music Festival dice que “ensayamos y nos aseguramos de poder ofrecer el mejor repertorio posible al público. La calidad de nuestros conciertos es fundamental para nosotros. ¡Estamos deseando ir al Mojo!”.