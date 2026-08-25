El artista Octavio Floreal inaugura la muestra ‘Indágine IX’26’ en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo

El creador grancanario Octavio Floreal (1966) inaugura la exposición individual Indágine IX’26 el jueves 27 de agosto en el Centro de Artes Plásticas de la consejería de Cultura del Cabildo grancanario. La citada muestra, que se presenta a las 19.00 horas, permanecerá abierta hasta el día 25 de septiembre en el espacio ubicado en el número 8 de la calle Colón del casco histórico de Vegueta, pudiendo visitarse de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Floreal, que reside en la ciudad italiana de Turín, organiza el espacio de la sala en dos espacios en los que exhibe obras sobre papel, dibujos a lápiz, aguafuertes pasando a obras con una cierta tridimensionalidad realizadas con intervenciones de verguillas y grafito sobre soportes rígidos y esculturas. El proyecto Indágine IX’26 muestra un conglomerado de imágenes con las que el creador ha venido trabajando en los 30 años que lo separan de su primera exposición individual, ‘NW:7º25º- 15º 13º’, que expuso en 1994 en la Galería Mirca, en la localidad belga de Kapellen. “Exhibo todo eso que denominamos ‘La mitología del artista’, explica Floreal, que define su propuesta Indágine IX’26 como “un trabajo sobre la memoria, la ambivalencia de las experiencias de rotura actuales, donde excavar al interno resulta una operación peligrosa. Un trabajo, pero en cualquier manera, una celebración de la síntesis y de la diferencia, en una sociedad cívica donde el fluir de la información conduce exactamente a su opuesto, e inevitablemente, a la muerte de la memoria y de las ideologías”.

Una de las obras de Octavio Floreal. / LP/DLP

“Eso sí, un trabajo en constante evolución. De hecho, el título de cada obra es la fecha de finalización de la misma”, puntualiza el artista, quien la ha titulado con el nombre compuesto de dos palabras: la primera, ‘indágine’, que toma del latín ‘indago-ginis’ cuyo significado designa una actividad teórica y práctica focalizada en el conocimiento investigación para descubrir algo desconocido y, la segunda, la fecha abreviada de la apertura de la exposición al público, “como acto testimonial de un presente que ya es pasado”, advierte el creador.

De hecho, con esta misma denominación, ha venido abriendo distintas individuales desde que en 2007 empleara el término por vez primera en su exposición celebrada en la desaparecida galería Luroa de la capital grancanaria.

Visitas guiadas y taller

“Estas obras han estado en continua evolución desde que comencé con mis primeros dibujos de 1993. Con el paso del tiempo y el crecimiento de mis experiencias de vida, se han enriquecido técnicamente: la línea de lápiz se hizo hierro y el papel muda pared, dejando correr libre los elementos por el espacio, así como los dibujos se transformaron en grandes instalaciones y esculturas”, explica Floreal que, paralelamente a la muestra, ofrecerá dos visitas guiadas abiertas al público que tendrán lugar en el Centro de Artes Plásticas los días 2 y 16 de septiembre, ambas a las 18:00 horas. Asimismo, el artista grancanario dirigirá el taller orientado tanto a creadores como a familias, Escribiendo cabriolas, en dos sesiones que se celebrarán los días 9 y 23 de septiembre, de 17:30 a 19.30 horas.

Enjambre de símbolos diseminados

“En general, las obras exhibidas consisten en la acumulación de pequeños elementos (manos, figuras antropomorfas, cuadrados, arcos arquitectónicos, flores, corazones...) que dan vida a un complejo enjambre de símbolos diseminados que, mano a mano, se actualizan con el incremento de experiencias personales. Este enjambre tiene mucho que ver con la actitud archivística actualmente muy arraigada, donde la información nueva se sobrepone al pasado, alcanzando un estado de mediática desinformación y cancelación de la misma. La contemporaneidad del proyecto ‘Indágine’, se encuentra en esta anomalía que caracteriza a nuestra situación histórica”, agrega.

“Realizo estas obras en blanco y negro para remarcar la intención de narración y de escritura. Las dimensiones de los símbolos, independientemente de qué cosa representan, son iguales: una mano es tan grande como una persona, una cama o una flor. Son iconos, conceptos, algunos son de fácil entendimiento otros requieren una explicación para ser comprendidos”, comenta el artista.

Algunas de las obras exhibidas representan periodos de su producción artística, tales como Estado o Encuentro; otras representan obras en sí mismas como Sonido o Sistema y otras marcan quizás un punto de inflexión en el desarrollo artístico de Floreal como Vacío, Concepto o Intuición. “Más allá de los símbolos autocelebrativos anteriores y de suma importancia, destaco un último elemento, ‘Arquetipo’, en el que tomo prestadas imágenes de momentos históricos-artísticos pertenecientes al imaginario colectivo (las venus paleolíticas, El Discóbolo de Mirón, La maja desnuda de Goya o El pensador de Rodin, entre otras) para poner énfasis en la suma importancia que el arte posee para todos nosotros como humanos”.

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“En un momento determinado de nuestra historia concretizamos un pensamiento abstracto en un objeto, creamos el símbolo y con ello comenzamos a imaginar nuestro Universo. El Arte es de suma importancia para nosotros como especie y nos ha dado la dignidad Humana. El Arte es la pluma que escribe nuestra historia con la tinta destilada de las obras de arte”, concluye Octavio Floreal.