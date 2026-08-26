Canes del Círculo: un nuevo espacio que une cultura viva y gastronomía abre sus puertas en el Círculo Mercantil

Ante la falta de espacio y ventanas de proyección en el circuito cultural isleño, una puerta se abre en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria: Canes del Círculo, el nuevo reducto artístico que combina una programación cultural multidisciplinar con una oferta gastronómica diversa en la primera planta del histórico Círculo Mercantil.

Este proyecto en ciernes es una iniciativa capitaneada por Walter Moine con el sueño de contribuir a la dinamización del tejido artístico local y de articularse como escaparate para las distintas artes y expresiones creativas del sector, así como de erigirse en punto de encuentro para artistas emergentes y consagrados de Canarias a través de una programación estable y variada en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. La puesta de largo de Canes del Círculo tendrá lugar el próximo viernes 11 de septiembre, con el proyecto musical Lengua de suegra como banda invitada.

"La idea es generar un espacio y punto de encuentro abierto a la ciudadanía donde siempre estén pasando cosas", anuncia Moine, cuyo espectro creativo, con la gastronomía como protagonista, comprende desde espectáculos de artes vivas como la música, el teatro y el humor a exhibiciones de artes plásticas, fotografía e instalaciones, así como presentaciones y encuentros literarios, mesas redondas, debates y talleres, grabaciones de podcasts en directo o juegos de mesa.

El planteamiento inicial se basa en una oferta de desayunos, brunch y almuerzos durante las mañanas y mediodías, mientras que "por las tardes, nos transformamos en un espacio gastrocultural, donde la apuesta cultural ocupa un lugar destacado". En principio, la agenda cultural se extiende de jueves a sábado, pero el responsable no descarta ampliar el horizonte a una programación diaria a medio plazo, salvo los domingos, día de cierre del inmueble. "Mi deseo es poner este espacio a disposición de los artistas locales para que exhiban sus proyectos, de manera que ellos gestionen el contenido, y nosotros ponemos la sala y el restaurante", explica Moine.

Detalle de Canes del Círculo. / LP/DLP

Una antigua demanda

"Continuamente escuchas que faltan espacios culturales y polivalentes de este tipo en Gran Canaria", expone el responsable en relación a la demanda continuada por parte de la comunidad artística de locales, salas, edificios o naves inutilizadas para usos artísticos. En esta línea, Moine localizó el escenario idóneo en la primera planta del Círculo Mercantil tras el cambio en la directiva de la entidad acometido el pasado 2023, que abrió un nuevo ciclo para esta institución centenaria radicada en la céntrica calle de San Bernardo. "El espacio y el restaurante llevaban un tiempo cerrados, así que esta nueva etapa era el contexto perfecto para sacar adelante un proyecto abierto al público en general, y no exclusivamente a los socios de la entidad, con una programación viva que sirva para enriquecer la oferta cultural de la ciudad en un edificio histórico y referente para el disfrute de todos", concluye con entusiasmo.