Octavio Floreal compendia 40 años de "mitología artística" en la muestra ‘Indágine IX’26’

El pulso contra el tiempo es el principio que guía el impulso artístico y, a su vez, es el tiempo el que dicta si el arte lo trasciende. "La importancia de lo que hacemos se ve con el paso del tiempo, que es la lucha de todo artista", reflexiona Octavio Floreal, artista grancanario afincado en Turín que regresa a su isla natal, casi 20 años después de su última exposición individual en su tierra, para exhibir una muestra retrospectiva que compendia 40 años de trayectoria artística en la antesala de cumplir los 60 la semana que viene. Por tanto, el acontecimiento se mide en cifras redondas para formular una metarreflexión global sobre la búsqueda creativa de un artista guiado por "la intuición y el enamoramiento de las cosas", en palabras de Floreal, "que luego me conducen a un estado introspectivo que consiste en preguntarme el porqué de las cosas".

El artista tituló esta retrospectiva Indágine IX’26, que toma del latín "indago-ginis" y cuyo significado designa la "indagación" o proceso de investigación y descubrimiento de algo desconocido, seguido de la fecha abreviada de la apertura de la exposición al público, “como acto testimonial de un presente que ya es pasado”, advierte el creador. Indágine IX’26 abrió sus puertas este jueves 27 de agosto en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria y le sigue una segunda parte o continuación de la muestra titulada De dentro pa'fuera, a partir del 4 de septiembre, en el Espacio Cultural S/T de Vegueta. Ambas muestras trazan un diálogo que recorre la delicada imaginería de símbolos y elementos del universo de Octavio Floreal, donde frecuenta distintos formatos y lenguajes artísticos con obras sobre papel, dibujos a lápiz y aguafuertes pasando a obras con una cierta tridimensionalidad realizadas con intervenciones de verguillas y grafito sobre soportes rígidos y esculturas. Cuenta que, desde que comenzó a trazar sus primeros dibujos en 1993, estas obras han atravesado "una continua evolución" moldeadas por "el crecimiento de mis experiencias de vida, que han enriquecido técnicamente esas obras".

Inauguración de la muestra ‘Indágine IX’26’ del artista Octavio Floreal / José Pérez Curbelo

En el plano estético, el rasgo distintivo fundamental entre las dos exposiciones radica en que la primera parte se centra en obras en blanco y negro, mientras que la segunda se adentra en la detonación de colores. En cuanto al discurso, que enhebran estas nociones sobre el tiempo, la memoria y el acto creativo, la selección del Centro de Artes Plásticas orbita en torno al "qué", toda vez que la exhibición de Espacio Cultural S/T explorará "el porqué". Por otra parte, la miscelánea de imágenes gravita sobre estos 12 conceptos: sistema, estado, concepto, intuición, arquetipo, espacio, encuentro, comunicación, vacío, decisión, humano y sonido. Estos puntos cardinales fundamentan un relato sobre el que se construye la "mitología del artista" y que contiene las distintas etapas de su trayectoria, que proyecta en objetos artísticos cotidianos, unas veces más concretos, otras veces más abstractos, como flores, manos, arcos, corazones, cuadros o figuras antropomorfas.

"Cada símbolo está realizado con una línea única y continua, como la línea única de una palabra escrita a mano. Las dimensiones de las obras, independientemente de lo que representen, son las mismas, transformándose en iconos, conceptos, los cuales manejo con divertimento como si fueran notas musicales en una partitura invisible", explica Floreal en el libro de artista que arropa el proyecto, que arranca con el siguiente statement: "El arte es un rito comunicativo en el que se presenta una reflexión sobre el acto creativo, el objeto acabado y los sentimientos que lo mueven, cargando de esta forma el vacío de significado y expandiendo el pensamiento tanto de la obra como del espectador.”

"Caminando por las nubes"

Para el creador, la oportunidad de exhibir y comisariar esta doble exposición retrospectiva en su isla natal "es el sueño de todo artista". "Yo estoy caminando por las nubes", ríe Floreal. "Creo que es difícil comprender a un artista por una sola obra, así que lo interesante es observar toda su producción en su conjunto", apunta. "Si tuviera que hacer una síntesis de lo que me mueve para hacer lo que hago sería esta: un canto a la vida y la esperanza".

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Las dos muestras podrán visitarse hasta el 25 de septiembre y, durante su exbibición, el artista liderará varias visitadas guiadas y talleres orientados tanto a creadores como a familias.