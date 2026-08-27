Las últimas tendencias del indie y el metal acuden al LPA Bmusic en el Parque Litoral El Rincón

Algunas de las bandas nacionales más representativas de las últimas tendencias del indie y el metal nacional, como Alcalá Norte, Parquesvr, Angelus Apátrida o Loncha Velasco, acudirán a la 13ª edición del LPA Bmusic Festival que se celebrará, entre el 10 y el 13 de septiembre, en el Parque Litoral El Rincón de Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las 20.00 horas. La principal novedad con respecto a ediciones anteriores radica en que en esta ocasión se celebrarán cuatro jornadas, siendo la primera, la del 10 de septiembre, gratuita hasta completar el aforo.

Un total de 21 propuestas a las que hay que sumar los seis finalistas del concurso de bandas emergentes que intervendrán el último día, donde se decidirá el ganador, conforman el programa de conciertos. La organización ha intentado de cada día se corresponda, más o menos, con algún género específico.

Las propuestas electrónicas

De este modo, la jornada inaugural, el 10 de septiembre, se caracteriza por las propuestas electrónicas. Este primer día comenzará con el proyecto de raíz canaria de Ale Acosta. Seguirá con el dance multidireccional de Cervatana, un experimento de miembros de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, en donde ese fusiona todo tipo de géneros. Y concluirá con el indie melódico y austero de Rata, una formación de guitarra y batería tan en boga en estos momentos.

El segundo día, 11 de septiembre, la primera jornada fuerte, se centra en los grupos de metal. Y empezará con el trash de la formación de Albacete, Angelus Apátrida, que ha conseguido con su sonido ultracelerado y ocho álbumes en el mercado, el éxito en todos los continentes, y que llega en el 25 aniversario de su trayectoria. Seguirá con los veteranos vigueses de Def con Dos, que regresa tras su paso en 2024, con la gira 30 aniversario de su disco Alzheimer, y su rap-metal siempre arrollador. Seguirá con otro dúo de guitarra y batería como son las gallegas de Bala que, con cuatro discos publicados, combinan el stoner con el rock, el grunge y el hardcore. De Málaga llega Loncha Velasco, con una mezcla de rap, punk y metal creando uno de los sonidos más contundentes y contagiosos que hay ahora mismo en España. Y la jornada se completará con toda una sorpresa como es el tasty-hardcore de Fuet! y con un sonido donde aparecen elementos tanto del hardcore como del shoegaze.

Algunas de las bandas más refrescantes

El tercer día, 12 de septiembre, destaca por albergar las propuestas más interesantes, incluyendo algunas de las bandas indie más refrescantes que hay ahora mismo en España. Y empezará, nada menos que con Alcalá Norte, que han logrado, con un único álbum publicado, revitalizar el postpunk nacional y lograr que llegue a una amplia audiencia. Seguirá con uno de los proyectos más insólitos que hay ahora mismo en España, el de los madrileños Parquesvr, cuyo rock descriptivo, experimental e impredecible, conecta mucho con los sevillanos Pony Bravo. A continuación ocupará el escenario Maika Makovski, que también estuvo en el festival y viene tras publicar su octavo álbum y el mejor de su carrera en 2024 Bunker rococó. Otra sorpresa es el sonido de La Milagrosa, una formación de dreampop madrileña de estructuras muy melódicas. Posteriormente, le llegará el turno a Micromambo, banda que reinterpreta los sonidos populares latinoamericanos como cumbia, merengue o sones. Y, como todos los años, el concierto lo despedirá Aldara, la artista que ganó el concurso Emergentes de 2025.

Finalmente, el cuarto y ultimo día, 13 de septiembre, se caracteriza por un pop multituidinario para satisfecer a un mayor número de personas. Incluye los ritmos de orquesta de Nueva Línea, el pop tropical de El Vega, el funk de Aseres, el rock de Los Lola, los éxitos de Salvapantallas y el rock electrónico de Madafaka.

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Con Ezequiel García ‘Súpereze’, como maestro de ceremonia, la directora del Festival, Teresa Deudero, presentó ayer el evento, acompañada por el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria Díaz; el director insular de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez; la directora de Marketing del CC Las Arenas, Inés Álvarez; el representante de Brand, Sponsoring & Events Manager Insular Canarias de Bebidas, SA, Aridani Rodríguez; la responsable de marketing de Ahembo, Ida Vega y el representante de la Asociación Soeco Canarias, Juan Pedro Dyangani. Y despidió el acactol grupo Emergente Rebel Free Souls con un tema reggae en directo.