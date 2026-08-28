Aarón Gómez regresa al humor seis años después con 'Gracias' en el marco del Festival Reíslas

Hay humoristas que escriben para hacer reír. Aarón Gómez (Santa Cruz de Tenerife en 1981), en cambio, dice que escribe para ordenar lo que lleva dentro y que hace humor para desordenar lo que ocurre fuera. Quizá por eso ha necesitado seis años para volver a estrenar un espectáculo. No porque le faltaran escenarios, sino porque sentía que todavía no era el momento.

"Podría haber estrenado antes, pero habría sido desde la tristeza o el resentimiento", reconoce el actor y humorista tinerfeño que se presenta con su último show, Gracias, con el que debutará en la cuarta edición del Festival Reíslas y que, paradójicamente, nace de agradecer incluso aquello que más daño le ha hecho. Aarón Gómez actuará en Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife los próximos 15, 16 y 18 de octubre, respectivamente, convirtiéndose por primera vez en uno de los protagonistas de un festival, que este año, refuerza más que en ninguna otra ocasión la presencia del talento canario.

En Gracias conviven el monólogo, la improvisación, el lenguaje gestual y la música, entrelazándose en una estructura abierta donde ninguna función será exactamente igual a la anterior. "Creo que esa es la única versión a la que pondría el sello de autenticidad. El resto del tiempo siento que estoy esperando a estar ahí. Mi trabajo es el único espacio donde siento que tengo sentido en este universo sin sentido", dice el humorista.

Reconciliarse consigo mismo

Gómez, que ha participado en largometrajes como Trinidad, Odio el Verano, Coartadas, Mambo y Fogueo, y actualmente rueda Me entiendes o te lo explico y Desde Arriba, presenta en la tele canaria Una Mala Noche la tiene cualquiera. Además, es autor de libro La Digestión del Mundo que editó MueveTuLengua en 2019, en el que mostró su faceta más literaria. Hace seis años que no presentaba show. De haberlo hecho, confiesa, lo hubiera afrontado sobre el escenario “con la energía equivocada, posiblemente desde la tristeza o desde el resentimiento. Pero ahora es tiempo de intentar hacer las gracias desde el agradecimiento”.

Esa reconciliación consigo mismo le ha aportado una madurez que también se percibe en la forma en la que entiende hoy la comedia. Quien se presenta con ironía como "profesional de la idiotez" y poseedor de una supuesta "inteligencia de bote" reivindica, en realidad, el enorme valor que tiene el humor en una sociedad cada vez más acelerada y emocionalmente más agotada.

"Vivimos épocas complicadas para la cabeza y el corazón. Creo que ese es el sentido último de nuestro oficio: intentar recordar que merece la pena mirar el mundo, aunque sea un ratito, desde otro lugar y reír. Pero reír bien, como en aquellos ataques de risa de cuando éramos niños, panza arriba, pensando que nos iba a dar algo de tanta felicidad", sostiene Gómez.

Durante los últimos años, Aarón Gómez ha transitado con naturalidad por casi todos los formatos posibles. La televisión le ha convertido en un rostro muy conocido gracias a ‘Una mala noche la tiene cualquiera’; el cine ha ampliado su trayectoria interpretativa y la escritura le permite detenerse cada semana para observar la actualidad desde las páginas de un diario tinerfeño. Sin embargo, cuando habla del escenario, el tono cambia. "No es tanto el directo como el teatro", explica. "Tiene la magia de los mandalas, que se destruyen una vez construidos. Es efímero, único, cambiante y aterradoramente bello", agrega.

Nunca antes se habían incorporado tantos artistas canarios a la programación del Festival Reíslas: Kike Pérez, Darío López, Omayra Cazorla, Petite Lorena, Maestro Florido, Yésica Trujillo, Cristito y el propio Aarón Gómez. Sin embargo, él huye de cualquier etiqueta identitaria. Cuando se le pregunta si existe un humor canario, recurre a una frase que considera insuperable y que atribuye al grupo El Supositorio. "No somos un grupo de humor canario; somos un grupo canario haciendo humor". La matiza enseguida: "El humor tiene acentos, pero es un idioma común", comenta.

Será la primera vez que Aarón Gómez forme parte del Festival Reíslas. "Hasta esta edición siempre sentía esa magua de no estar. Agradezco mucho a Multitrack y especialmente a Paco Chinea que me hayan cedido este marco para poner a prueba el espectáculo. Mira, otro agradecimiento más que sumar a ‘Gracias’".

Y entonces llega la respuesta que probablemente mejor resume todo el sentido del montaje ‘Gracias’. Porque el agradecimiento del título no está dirigido únicamente al público. Ni siquiera a los buenos momentos. "Va dirigido a la injusticia, a las malas personas, a la deslealtad, al dolor, a la ansiedad, a la tristeza... A todo aquello a lo que solemos dar la espalda. Porque cuando el foco está en el agradecimiento, ya no puede estar en ninguna otra parte", concluye Aarón Gómez.

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El festival Reíslas cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), así como de los Cabildos de Fuerteventura y La Gomera y de todos los ayuntamientos de los municipios en los que se celebra, a los que se suma también el apoyo de la empresa Cicar, el restaurante Centro de Guayadeque y Spar Gran Canaria.