El Cabildo destina 8,5 millones para el anexo a la Casa Palacio

El Cabildo informa que ha destinado 8,5 millones para completar el edificio cultural anexo a la Casa Palacio. El plazo de ejecución de las obras ideadas por el arquitecto Alejandro de la Sota es de 24 meses, con la previsión de que puedan comenzar antes de finalizar el año. En este caso, el Cabildo asume el 100% del gasto con fondos propios, confirmándose en los pliegos que no cuenta con financiación de la Unión Europea. Las empresas interesadas tienen hasta el 25 de septiembre de 2026 para presentar sus propuestas técnicas y económicas.

La obra, que se sitúa en la calle Bravo Murillo nº 23, 3ª planta, abarca una superficie construida de 2.823,04 m² (2.486,95 m² de área propia de intervención y 336,10 m² de circulaciones y pasillos comunes afectados), y el gran objetivo cultural del Cabildo de Gran Canaria es completar y dar uso al histórico edificio que el célebre arquitecto Alejandro de la Sota proyectó y dejó inacabado en 1993, respetando su volumetría exterior. En su interior, la pieza central es el salón de actos diseñado con una singular estructura ovoide en forma de huevo o de cerebro. Su concepto arquitectónico busca la desnudez constructiva mediante el uso del vidrio, el metal y la madera.

Optimizada acústicamente

La elipse estará optimizada acústicamente para la palabra hablada (como Salón de Plenos), pero será totalmente compatible con recitales musicales. La sala ovoide del salón de plenos tendrá un volumen de 2.780 m³ y repartirá a su audiencia en: 177 espectadores en el patio de butacas principal, 3 espacios reservados para personas con movilidad reducida (PMR) y 14 butacas adicionales en el anfiteatro superior.

El futuro constructor no moldeará el "huevo" de la nada. Estará condicionado por la preexistencia de unas costillas metálicas de platabandas metálicas de 250 x 30 milímetros separadas a tan solo 60 centímetros entre sí, apoyadas sobre vigas metálicas HEB a una altura de casi 3 metros. La geometría del suelo no es plana y por este motivo deberá ser regularizada minuciosamente antes de colocar las butacas. Debido a la tremenda complejidad de trabajar el metal en este entorno patrimonial en uso, el Cabildo exige una barrera de entrada altísima para los licitadores. Solo podrán optar al contrato aquellas constructoras que certifiquen la Clasificación C3-6 del Registro Oficial de Licitadores, la máxima categoría nacional para obras de estructuras metálicas de gran envergadura (superiores a 5 millones de euros). Uno de los puntos más críticos de la obra será encajar los enormes conductos de ventilación y aire acondicionado de manera silenciosa en un espacio donde prácticamente no hay falsos techos ni patinillos libres.