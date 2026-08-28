Domingo Alemán inventa el Krautrock sahariano con su nuevo disco '26'

El músico grancanario Domingo Alemán acaba de publicar el octavo álbum de su proyecto Sunday German Flores, titulado 26'que presentará en directo el próximo 26 de septiembre en el festival Underplatano. El álbum, que saldrá físicamente en 100 copias en vinilo en una edición especial en formato díptico y diseño de tintas planas de Diego García, ha sido grabado íntegramente por el propio Alemán, a diferencia del anterior, que fue en formato banda. Y si en aquel álbum destacaban los ambientes noise, aquí predomina la electrónica, aunque bañada siempre por las elegantes pinceladas guitarreras marca de la casa.

"Un amigo me han dicho que es krautrock sahariano y a mí me gusta esa definición", asegura desde el principio el músico. "En cada disco permanecen cosas del proyecto tal y como era desde su origen, pero hay otras que son una respuesta al disco anterior", añade. "Cada proceso de un disco es bastante obsesivo. Yo voy haciendo mezclas todo el rato. Luego, por la mañana voy a caminar, me los meto en el teléfono, oigo algo que no está bien y estoy deseando volver a casa para cambiarlo". Pero luego, "cuando lo termino y toco en directo estoy deseando volver a hacer otra cosa distinta. Por eso cada disco es un poco desligarse del anterior aunque haya una esencia que permanezca".

La definición de krautrock sahariano, aunque pueda parecer contradictorio, cobra sentido porque "al estar yo solo la electrónica tiene más presencia, no hay batería acústica y la única guitarra es la mía. El anterior disco era un sonido de banda, con bastante noise y mucha más guitarra, pero este bebe más de fuentes como el triphop, el krautrock, o el dub" y luego hay que entender la posición geográfica de las Islas. Pero Domingo Alemán sigue teniendo muy claro cuáles son sus referencias. "Lou Reed y la Velvet son mi mayor influencia de joven. La Velvet son el mayor culpable de que mucha gente formase un grupo creyendo que hacer esa música era fácil, aunque no lo es. A partir de ahí me encantan Yo la Tengo, Nick Cave, Tom Waits, Sonic Youth, o el jazz de Makaya McCraver y Jeff Parker. Oigo bastante electrónica en estos momentos porque es importante en lo que hago".

La producción artística de Domingo Alemán, desde que en 1995 saliera el primer disco de Soviet Love, hasta ahora, ha sido frenética. Como Ruiman publicó ocho álbumes, con Soviet Love cuatro junto a dos eps y singles. Como Starqui otros dos, aunque como Dom ya es más difícil de contabilizar "Esa es mi faceta paralela, sin filtrar ni esperar por nada ni por nadie, no hay grandes alardes de producción, es todo más intuitivo y libertino, he perdido la cuenta del número de grabaciones que he hecho porque hay cosas que he quitado del bandcamp. Eso es lo que te permite la posibilidad de manejar tu propia discografía".

Sea como fuera, en su nuevo disco, 26, hay temas como El baile y el vino y Don't you know I'm the devil (she said), que desprenden una influencia funky a veces cercana al postpunk de A Certain of Ratio o a la new wave de Talking Heads. "Sí, y también de los LCD Soundsystem que son otros descendientes de esas bandas en esa línea funky y punk. En Ruiman había bastante de eso", confirma. Por otro lado, hay temas como No puedo o Take me to the heaven con elementos más cercanos al shoegaze, aunque las atmósferas velvetianas se mantienen en todo momento. "Hay canciones de amor, algunas reivindicativas, y otras más lúdicas", añade el compositor sobre un disco que está publicado por en Los 80 Pasan Factura y Lambada Records. "No estoy constituido como sello discográfico, yo cerré Ruin records, necesito que ahora saquen mis obras".

Aunque Domingo Alemán ya presentó este disco en julio pasado en Cerofanzine, va a volver a interpretarlo en la sexta edición del Underplátano, festival organizado por él, que estará dividido en dos jornadas. En la primera, que se celebrará el 26 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, en La Juntadera, actuarán las formaciones IGB, Ígneo, Tyrak, y Casablanca III. En la segunda, que tendrá lugar el 3 de octubre en Cerofanzine, con mismo horario, estarán Nico Hernández, Diego Hdez, Fajardo con Pelito, y cerrará los propios Sunday German Flowers. Bejda Jd se encergará de los interludios y finales de fiesta en ambos casos.

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Y. previamente, para aquellos que deseen comprar su entrada, habrá una fiesta presentación del Underplátano el 18 de septiembre en el bar Lambada, con actuaciones en directo. Finalmente, el siguiente compromiso de Domingo Alemán será el 10 de octubre en directo en el festival Keroxen.