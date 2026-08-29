Elsa López y el sueño de una mesa en todas las lenguas

Desde el paisaje de terrazas verdes que salpican el pintoresco poblado de El Tablado, enclavado entre barrancos en el municipio de Garafía, en el norte de La Palma, Elsa López cuida de tres de sus siete nietos más pequeños. De pronto, el timbre del teléfono quiebra el silencio y arranca la sinfonía de los lloros. «Es que es la hora del sueño», explica con su voz serena, hasta que, entre arrullos y bisbiseos, trae el silencio de vuelta. «Me siento tan bien aquí», continúa, «rodeada de llanto y de belleza».

La trayectoria de Elsa López (Guinea Ecuatorial, 1943) puede leerse al derecho y al revés y siempre apabulla por su extensión y méritos inagotables: poeta y narradora, catedrática, filósofa y docente, editora y gestora cultural, investigadora y antropóloga; distinguida con el Premio Canarias de Literatura en 2022, Hija Adoptiva de La Palma en 2020 y Medalla de Oro de Canarias en 2016 por su labor cultural, entre otros reconocimientos. Este año incorpora a esta nómina el Premio Internacional Aglaya a la Cultura de Paz que concede la Fundación Artisophia y que comparte con la cantante y compositora portuguesa Dulce Pontes, en el apartado internacional; y con la actriz, modelo y artista visual Rossy de Palma, en el nacional.

La gala de entrega de premios, a la que acudirán las tres galardonadas, tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus el próximo 19 de septiembre, fecha del quinto aniversario de la erupción del volcán de La Palma que partió la isla en 2021. Y como defiende la escritora afincada en la isla bonita, «una y otra vez, el palmero ha levantado su vida, sus casas y sus trabajos encima de una tierra que olvidaban que podía volver a ganarles la partida. Y una vez más, los palmeros volvieron a llorar las pérdidas provocadas por una erupción, y una vez más esperarán a que la lava se enfríe para volver a construir sobre ella sus casas y sus fincas».

Los valores de la cultura

Este nuevo premio sirve de pretexto para reflexionar sobre los valores de la solidaridad y la paz en el contexto del auge de los discursos del fascismo y el odio espoleados por la ultraderecha, la polarización social y la instrumentalización de las crisis migratorias y culturales.

En este sentido, Elsa López reivindica el espacio de la cultura y sus valores como referente de diversidad, encuentro y resistencia. «Me horroriza que tengamos que seguir defendiendo que a los seres humanos no nos separan ni los colores, ni las razas, ni las culturas», manifiesta la escritora, para quien «las fronteras son algo muy ficticio». «Las fronteras se trazan en un despacho en un determinado momento histórico para complacer a un enemigo imaginario», afirma.

«Bastaría con mirarnos a las tres premiadas», plantea. «A mí los fados me conmueven casi como cuando escucho una folía. Hace muchos, muchos años que soy una seguidora fiel de Dulce Pontes –la llevo en el coche, la escucho mientras trabajo– y me emociona profundamente pensar que lo que ella canta no tiene nada que ver con lo que yo escribo, pero de alguna manera estamos en el mismo camino en el sentido de que luchamos por las mismas cosas, por cosas que merezcan la pena, como la belleza y la armonía». También destaca que «no podría enumerar las veces que me he reído con Rossy de Palma».

«Siempre que la he visto en una película me he reído tanto, y he admirado siempre su ironía, su elegancia y su talento», insiste. «Me encanta compartir el premio con una mujer que me ha hecho llorar y con una mujer que me ha hecho reír, que son dos cosas fundamentales para entendernos entre las personas».

A lo largo de su carrera en el terreno de las letras y la investigación, Elsa López siempre se ha distinguido por trabajar toda su vida «como una hormiguita» y «escribir sin parar, desde los 18 o 19 años, desde la absoluta libertad», donde ha querido y como ha querido. «Siempre he luchado por que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde, pero ahora me preocupa que los hombres también ocupen ese lugar y que caminemos juntos de la mano. Siento amor por todo lo que es bueno y todo lo que es libre», declara.

Cuenta la escritora que siempre ha soñado con «una mesa llena de gente de distintos colores e idiomas». «Este premio me ha hecho remontarme a ese deseo de paz, armonía y comunicación entre seres humanos», confiesa. «En esa mesa en la que quiero sentar a mujeres y hombres conviviendo, caben toda clase de géneros e identidades, ganándose el derecho a tener la vida que quieren tener; y caben todas las razas y lenguas, porque cuando nos ponemos a cantar, bailar, comer o pasarlo bien juntos, nos damos cuenta de que no existen barreras entre las culturas. Eso se llama convivencia. Ojalá me dé tiempo de hacer esa fotografía de esa mesa», añade.

En el transcurso de la conversación, uno de los nietos despierta del sueño. «Estos no perdonan», ríe. A pesar de sus compromisos literarios y requerimientos de abuela, así como otros premios a concedidos a su carrera y otros proyectos pendientes, siempre sigue escribiendo, por supuesto.

Precisamente, estos días ve la luz su nuevo poemario, Como un rastro de hiel en la garganta (Hiperión, 2026), con cuyo sello ha publicado múltiples títulos de poesía, como Hospital de mariposas, Viaje a la nada o Últimos poemas de amor (a la memoria de Paul Éluard). Su publicación anterior, El viaje de Nafissa, publicado a finales de 2025 por el Centro de la Cultura Popular Canaria, es un libro infantil ilustrado por el artista Víctor Jaubert, donde la autora aborda con gran sensibilidad el drama de la migración infantil a través de la mirada de los más pequeños.

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En Como un rastro de hiel en la garganta, la autora regresa a la charca de la poesía con versos que se detienen en la herida, «como si rompiéramos una rama, como el crepitar de una hoja seca al pisarla, como el crujido de una cáscara de almendra al separarla de su fruto, como el maullido constante de un gato debajo de tu ventana: así suena el llanto de un niño en la noche». «El título es como un pensamiento con un cierto sabor ácido, porque es lo que me transmiten estos tiempos que vivimos», avanza la poeta. «Aun así, no renuncio jamás a creer en el amor y en la esperanza», concluye, antes de despedirse y volcarse en sus nietos, con el telón de fondo verde de El Tablado.