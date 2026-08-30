Drácula y el territorio

La previsible pardelera que le ha infligido el poder empresarial a la moratoria turística canaria demuestra, una vez más, que nos encontramos ante una fuerza extractiva que no está dispuesta a renunciar de ninguna manera a la posesión del territorio. Ni tampoco a la máxima explotación del mismo bajo el placer insaciable con que el conde Drácula chupaba la sangre a sus víctimas. Estarán siempre a la vuelta de la esquina con sus letrados, maquinando para que esas suertes de tierras abruptas se transformen en porcentajes, volúmenes, compensaciones, equipamientos y dotaciones. Especulación pura que no saboreamos el resto de los mortales.

Teoría: Joan Stuart Mill, apóstol del liberalismo, sostenía que la riqueza de una nación es simplemente la suma de las riquezas individuales poseídas por cada uno de los miembros que la componen. Y también dijo que su reparto y distribución no dependía de leyes naturales, sino que son una creación enteramente institucional y social que puede ser modificada por la voluntad humana en busca de mayor justicia.

El finiquito de la moratoria, 300 y pico millones, empobrece a los grancanarios con nocturnidad y alevosía: los que ganan más no sólo siguen ganando más, sino que se llevan un botín colmado de futuribles, expectativas de hoteles temáticos en terrenos abiertos, cómo no, a unas negociaciones opacas (levantar actas no está en el menú del grill asador) que nos empobrecerán aún más.

La moratoria y su desastrosa conclusión (y todavía quedan más abonos) no es una estafa, aunque lo parezca. La generación que comanda el sector terciario, hijos (cada vez menos o en franca retirada) y nietos de los primeros beneficiarios de la revolución turística a degüello, no son unas hermanitas de la Caridad. Nos esperan a la vuelta de la esquina, aposados aguardando el despertar. Llevamos bienios, trienios y décadas blindando el suelo para no acabar devorados. Y de la misma forma que se teje la manta se desarma: reclaman menos burocracia, filtros mínimos, excepciones, intereses generales que son los suyos... El coladero. De la moratoria como salvaguarda hemos pasado a bajar la testuz. Igual que en la época de los ingenios azucareros y los repartos.

Ha quedado en evidencia quién tiene el poder. Todo en agosto, con el horno climático echando chispas, con la amenaza del fuego en la cumbre y con Mohamed VI dando al CNI una lección de imperialismo medieval. Pero en Gran Canaria lo que importa es el territorio y que la teta se pueda seguir ordeñando hasta que la gañanía pase a ser el cuarto de máquinas del resort. Antonio Morales, presidente del Cabildo, ha escrito una serie de artículos sobre las dudas que asedian a los insulares de por aquí cada vez que tienen que acometer un gran proyecto. No puede ser de otra manera: los isleños no vacilan, sino que desconfían. Históricamente hemos huido de los trileros.

El cambiazo de la moratoria es un ajuste fino del dominio, una jugada maestra en el tablero de ajedrez. Era imaginable que los agraciados no se iban a quedar con la caja fuerte vacía y que pedirían a través de las instancias correspondientes la recompensa, con o sin rebaja, más o menos descarada, pero a fin de cuentas una buena dentellada. Los miles que salieron a la calle afectados por los efectos colaterales del crecimiento turístico, que no es lo mismo que turismofobia, se han quedado absolutamente planchados. La Administración autonómica, su personal cualificado bajo el orden político, ha sido incapaz de llevar a buen fin el objetivo de la moratoria, al menos en lo que se refiere a los que han resultado beneficiados con la entrega de los 300 millones y pico.

La credibilidad administrativa ha sido fundida como un helado de espuma de limón. La rapadura ha rodado en agosto, época de contubernios y majaderías cerveceras: me gustaría conocer la actas (si alguna vez las hubo) de esas aflautadas conversaciones sobre justiprecios, pero también, no lo olvidemos, para la voladura de la moratoria. ¿Qué presidente, gobierno o partido se va a atrever a sacar la bandera de una suspensión una vez visto lo visto? Nadie. Canarias se queda huérfana de estrategia frente a la turbulencia del crecimiento turístico, un desamparo que hunde más el dedo en la herida de la ausencia de debate, aportaciones, investigaciones y contribuciones universitarias. Un laissez faire que revuelve las tripas.

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Frente a esa sensación de omnipotencia que da el control del territorio en una isla, es sanador volver la vista a Veneguera, a la protesta social que logró sacar el barranco de la especulación y al consiguiente proceso normativo que acabó en protección del espacio natural. Otro tanto de lo mismo se puede decir de El Confital, que en su momento estuvo a expensas de la urbanización. Y por supuesto Güi Güi, que fue salvado in extremis antes de caer en capital chino. Expedientes que en algunos casos han tenido su coste para las arcas públicas, pero lejos del atraco o de la estupefacción que causa vivir el mundo al revés. Nos esperan a la vuelta de la esquina. Siempre.