Más de 30 artistas acuden a los tres escenarios del Phe Festival

Tenerife Phe Festival 2026 despliega el próximo fin de semana, viernes 4 y sábado 5 de septiembre, en la localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz la programación más completa e internacional de las últimas ediciones del festival con una treintena de artistas en tres escenarios: Heineken, Deichmann y Ron Guajiro Phe Club. Dos escenarios por los que pasarán durante el fin de semana 18 artistas y grupos entre internacionales, nacionales y canarios que conforman un mosaico sonoro entre el pop y el rock, electrónica y psicodelia, funk, indie, punk, tecno y folk y canción de autor, y otros estilos de fusión y experimentación. Del cartel artístico, cabe destacar a los británicos Fat Dog y Getdown Services, firmes apuestas de la organización en lo que será su primer concierto en Canarias, además de los también británicos Ibibio Sound Machine y Arxx, los neoyorquinos Bodega, la argentina Natalia Doco y proyectos nacionales de referencia como son Carlos Ares, Barry B, Rufus T. Firefly, EZEZEZ y VVV [Trippin’ You], entre otros artistas que protagonizan la undécima de Tenerife Phe Festival. Las entradas están disponibles en: https://tickety.es/event/phe-festival-2026 .

El festival de música y tendencias refuerza igualmente su condición de escaparate de la música hecha en Canarias con la presencia de Xerach, Choclock, Good Franco, Belice o Pequeña Alaska, que estarán en los escenarios de Tenerife Phe Festival.

La jornada inaugural de Tenerife Phe Festival 2026 el viernes 4 de septiembre contará con las actuaciones en los escenarios Heineken y Deichmann de: Xerach (17.45h, Heineken), Arxx (18.30h, Deichmann), Rufus T. Firefly (19.20h, Heineken), Belice (20.25h, Deichmann), Barry B (21.10h, Heineken), Bodega (22.30h, Deichmann), Fat Dog (23.35h, Heineken), EZEZEZ (00.45h, Deichmann) e Ibibio Sound Machine (2.00h, Heineken).

La programación del sábado 5 tiene de protagonistas a: Ona Mafalda (18.00h, Heineken), Pequeña Alaska (18.50h, Deichmann), Choclock (19.35h, Heineken), Faeda (20.40h, Deichmann), Natalia Doco (21.30h, Heineken), Good Franco (22.50h, Deichmann), Carlos Ares (23.35h, Heineken), VVV [Trippin’ You] (0.55h, Deichmann) y Getdown Services (2.00h, Heineken).

La programación de Ron Guajiro Phe Club dará la bienvenida al público en las dos jornadas desde las 17.00 horas con la propuesta Sun Dance Family Sessionpara público familiar. Encuentros de música electrónica, danza y salud

que en esta edición se trasladan al recinto principal con djscanarias como Dita Konnat y Claudia Bliss, acompañadas por las artistasdel movimiento Koset QuintanaYaiza Martinon para guíar las sesionesgrupales con el público.

El viernes 4 pasarán por la cabina de Phe Club djs, selectores y productores como Just Beca & Candela (18.00h), Isla Sonido (19.30h), Mostany (21.30h), Roman Flügel (23.30h) y Phil Hartnoll (Orbital) dj set (1.30h). La segunda jornada, el sábado 5, abren este tercer escenario Emma Play & Mr. Paradise (18.00h), primera escala en un sábado de baile en el que estarán a los mandos de la nave Bobby Bob (20.00h), El Chico & Jessy La Ley (21.00h), Alexis Taylor (Hot Chip) dj set (22.00h), Yung Prado (00.00h) y La Brega (2.00h).

Al ritmo de Fat Dog e Ibibio Sound Machine

El cartel de Tenerife Phe Festival 2026 viene presidido por dos bandas que están llamadas a jugar en ligas mayores y que en su corta trayectoria han ganado una enorme popularidad: los británicos Fat Dog y Getdown Services, que actúan ambos por primera vez en Canarias en distintos días del festival tinerfeño. Fat Dog es uno de los platos fuertes del viernes 4 en Tenerife Phe Festival en una jornada de música en directo que concluirá con el vibrante directo de Ibibio Sound Machine, que con la cantante Eno Williams al frente pondrá a bailar al público del festival. La banda formada en el sureste de Londres en 2020 por Joe Love, Chris Hughes, Morgan Wallace y Johnny Doghead Hutch, estará a las 23.35 horas en el escenario Heineken, y promete un concierto de los que seguramente harán historia en Tenerife Phe Festival. El incendiario single de debut King of the Slugs, en agosto de 2023, un rompe pistas entre punk y tecno, puso en el mapa a Fat Dog. Su primer álbum Woof (Domino/Music As Usual, 2024) da muestra del eclécticismo de esta banda que se mueve en las coordenadas de Viagra Boys, Underworld o The Fall.

El cierre de la primera jornada de Phe Festival es para Ibibio Sound Machine, en el escenario Heineken, a las 2.00 horas. Un directo enérgico que invita al baile, con una sutil mezcla de afrofunk, elementos africanos y electrónicos de la época dorada del funk y el disco de África Occidental, el post-punk y el electro. Liderada por la cantante nigeriana Eno Williams, la banda cuenta con cinco discos publicados desde 2014: Ibibio Sound Machine (2014), Uyai (2017), Doko Mien (2019), Electricity (2022), Pull the Rope (2024) y el inminente nuevo álbum Chopping Mountain (2026), que se publica el 11 de septiembre, y que seguramente el grupo presentará en Tenerife Phe Festival, con canciones como Love, Give me Peace, Concept of Lovey Return to Sender que se lanzaron este mes de agosto.

El viernes tiene mucho más que ver, escuchar y bailar en Puerto de la Cruz. Xerach abre los conciertos en el Heineken a las 17.45 horas. La batería, compositora y productora grancanaria Xerach Peñate dejó atrás el reflejo del jazz para buscar un sonjdo propio en solitario con el álbum Canciones bobas (2025). Trece canciones de pop que se fusionan con bajos de tecno y ritmos de tambora. En julio pasado lanzó el single A dónde va el amor que no se da, adelanto de ¿Tú me quieres? Yo te adoro, de su próximo trabajo discográfico

Tras Xerach, el dúo británico Arxx presenta sus credenciales en el escenario Deichmann, a las 19.15 horas. Un dúo de queer power pop nacido en Brighton, que forman la cantante y guitarrista Hanni Pidduck y la baterista Clara Townsend. En su discografía, los EPs Daughters of Daughters (2018) y Wrong Girl, Honey (2019); y los álbumes Ride or Die (2023) y Good Boy (2024).

Psicodelia, indie y post punk

De vuelta al escenario Heineken, a las 19.20 horas, llega el reencuentro con Rufus T. Firefly. La banda madrileña que lideran Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro regresa a Phe Festival tras el concierto que ofrecieron en 2021. En activo desde 2006, la banda ha regresado al estudio y los escenarios en 2025 con el disco Todas las cosas buenas, que presenta en Tenerife Phe Festival junto a los hits de su repertorio.

Los grancanarios Belice toman el relevo del directo en el escenario Deichmann, a las 20.25 horas. Un proyecto que se debe al indie pop y rock alternativo formado en 2020 que integran Domingo Suárez (voz y guitarra), Aitor Déniz (batería), Alejandro Velázquez (bajo), Saul Gidkly (teclados y coros), Álvaro Ramírez (guitarra y coros) y Vicente Ballester (guitarra y teclados). Su primer lanzamiento, el álbum Todas las flores (2024) ha posicionado a Belice en la escena canaria y nacional.

A las 21.10 horas y en el escenario Heineken es el turno de Barry B, el proyecto musical de Gabriel Barriuso García. El artista de Aranda de Duero, Burgos, comenzó a experimentar en 2019 con sonidos frescos junto a Rusowsky y Ralphie Choo, para encontrar finalmente su camino en el rock, asentando la personalidad que hoy define su propuesta y estilo. En 2024 lanzó su álbum debut Chato (Universal) y en septiembre de 2025 publicó el Ep Infancia mal calibrada, que da nombre a la gira que lo trae a Tenerife Phe Festival.

Por delante, el directo de los neoyorquinos Bodega, a las 23.00 horas en el escenario Deichmann. Una banda conceptual que trasciende el concepto tradicional del rock and roll. Con Ben Hozie y Nikki Belfiglio al frente, el combo neoyorquino nace en 2014 y en cada disco experimenta con todos los subgéneros del rock en la búsqueda de un sonido propio. Su segundo disco, Broken Equipment (2022) y el reciente Our Brand Could Be Yr Life (2024) han situado a Bodega como uno de los grupos más interesantes de la escena alternativa internacional en los últimos años.

En este escenario estarán los vascos EZEZEZ, a la 1.00 horas de la madrugada, entre los directos de Fat Dog e Ibibio Sound Machine. EZEZEZ en una banda originaria de Bilbao y formada por Unai Madariaga (voz, guitarra), Mikel Irigoyen (bajo), Eneko Ajangiz (guitarra) y Álvaro Olaetxea (batería), que desde su formación en 2021 viene sacudiendo los cimientos del panorama independiente estatal con una propuesta que rebosa calidad, originalidad y toneladas de actitud, en la estela de grupos como Idles o Viagra Boys. El grupo llega a Puerto de la Cruz al abrigo del proyecto The Spanish Wave junto los escoceses de Faeda.

De Ona Mafalda a Getdown Services

La segunda jornada de Tenerife Phe Festival tiene como cabeza de cartel y última actuación de la undécima edición, sobre las 2.00 horas, a los británicos Getdown Services. El dúo de la ciudad de Bristol formado por Josh Law y Ben Sadler, es otras de las propuestas que seguro que dejarán huella en la undécima de Phe Festival. Su disco de debut, Crisps (2023) convirtió a Getdown Services como una de las propuestas más destacadas de la escena, con ritmos bailables y estructuras próximas al disco rock que llevan al público a la pista de baile y letras cargadas de humor y crítica social. En Phe Festival el dúo presentará su nuevo y reciente álbum Massive Champions (2026) que incluye hits incendiarios como The Radiator.

Ona Mafalda, artista con raíces en el Reino Unido y Bulgaria, abre la secuencia de conciertos el sábado, a las 18.00 horas en el escenario Heineken. Una propuesta musical con ecos de Florence and the Machine, The Strokes, Blondie o Patti Smith, que combina la energía eléctrica del rock alternativo con la sensibilidad del pop contemporáneo. Le sigue otro de los proyectos canarios de esta edición: los tinerfeños Pequeña Alaska, a las 18.50 horas en el escenario Deichmann. Una banda de pop-rock independiente nacida en Puerto de la Cruz y formada Javier Goiricelaya, voz y guitarras; Jorge Martin, guitarras y teclados; Saúl Pestana al bajo; y Cristian Fernández a la batería, que presenta su primer disco Teoría Universal, publicado este 2026 en plataformas digitales.

Otro artista tinerfeño que se mueve en otro estilo ocupa el escenario principal a las 19.35 horas: Choclock, el alias artístico de Sergio Bruno Miguel Delgado, uno de los artistas más versátiles de la escena musical que se ha destacado por su habilidad para fusionar géneros y crear melodías que conectan con el público, tanto en su rol de productor como de cantante. Una figura del R&B en español con trabajos como Bruno (2019) y Magua con Miel (2022), Daltónico Pero Me Siento Azul (2024/25), o Dame Más Tiempo (2025).

Cambio de registro sonoro y escenario con los escoceses de Faeda, a las 20.40 horas en el escenario Deichmann. Una banda de indie rock con notable músculo que integran Robbie McNicol (voz y guitarra), Sam Cowan (batería), Cole Cummings (bajo) y Jamie Mackay (guitarra), y que ha despachado un puñado de singles como All Thorn No Horses, Look me in the Eye o Too Wild to Last, too Rare to Die, con los que se han ganado la reputación de la banda escocesa de mejor directo.

Cumbia, reguetón y salsa

A las 21.30 horas y en el escenario Heineken, toca sumergirse en el universo de la argentina Natalia Doco. Nacida en Buenos Aires y afincada en París desde 2012, la artista ha desarrollado un sonido que une continentes y generaciones, con una fusión del folclore argentino, la espiritualidad indígena y los ritmos urbanos. Natalia Doco se descubre ante el público de Tenerife Phe Festival con su cuarto álbum bajo el brazo, Hacha (2026), publicado en marzo de este año en su propio sello Casa del Árbol. En este nuevo disco Natalia Doco se revela como una persona liberada, feroz y feminista, decapita creencias limitantes y patrones tóxicos con un brío implacable. Todo ello envuelto en cumbia, reggaetón, salsa y chachachá.

Otra de las bandas canarias presentes en Tenerife Phe Festival, Good Franco, pisa el escenario Deichmann a las 22.50 horas. Ganadores de Sonora 2026 junto a Los Blody, y merecedores del Pasaporte Sonora con destino a Phe Festival, es la nueva revelación del "indie espacial" canario. Un proyecto impulsado en 2021 en Famara, Lanzarote, de la mano de Fran de Armas, en el que participan Leo Segovia (guitarra), Juan Pérez (batería), Ale Herón (bajo), Carlos Artiles (teclados) y Fran de Armas. El primer EP de cinco temas, Good Franco (2024) fusiona indie, funk, electrónica y rock con pinceladas de herencia canaria y latinoamericana, creando atmósferas envolventes y riffs pegadizos. El pasado año 2025 el grupo lanzaba varios singles: Antes del amanecer, Luna para Marte (junto a Belice,), Muerte Espectacular y Madgalena.

Carlos Ares y el combo madrileño VVV [Trippin’ You] completan la jornada del sábado que cierra el dúo británico Getdown Services. Carlos Ares estará en directo a las 23.35 horas en el escenario Heineken. El artista gallego fue una de las sensaciones del pasado año para la prensa especializada española con el lanzamiento de su álbum de debut Peregrino (2024), y cuyo segundo trabajo La boca del lobo (2025) ha dado firmeza a un proyecto y un artista cuyo trabajo se vio recompensado este año en los Premios MIN 2026 con los galardones al mejor álbum del Año, mejor directo y mejor álbum de pop.

Por último y no menos importante es el estreno del directo de VVV [Trippin’ You]en Tenerife Phe Festival, después de medianoche, a las 00.55 horas en el escenario Deichmann. Uun trío madrileño que mezcla post-punk, synthwave y electrónica oscura que se ha convertido en uno de los nombres más destacados del nuevo underground español de guitarras y sintetizadores. La formación liderada por Adrián Bremner se ha posicionado en la escena nacional y trabajos como Escama (2020), Turboviolencia (2021) o Vaciador (2023) les ha llevado a tocar en algunos de los festivales más relevantes del género como el SONAR, BBK o el MIRA Festival.

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Phe Team asume la producción ejecutiva de este Tenerife Phe Festival, evento promovido desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Turismo Islas Canarias, Turismo de Tenerife y Cabildo de Tenerife; y otros patrocinadores privados como Fundación CajaCanarias, Heineken, Deichmann, Pepsi, Ron Guajiro, Torres Canarias, Mas Que Motos Tenerife y Skoda.