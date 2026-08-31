La majorera Cristina Quesada españoliza el indiepop sueco

La cantante majorera Cristina Quesada españoliza el indie sueco con su última colaboración con el grupo escandinavo Red Sleeping Beauty a través del Ep No es amor que se publicará el próximo 18 de septiembre. La artista canaria se ha encargado de la voz y de las letras de todas las composiciones de un trabajo formado por las canciones No es amor, Siempre es lo mismo, Oro de verdad, Había olvidado y Málaga popfest donde la música ha corrido a cargo del músico Andreas Jonsson, que también forma parte de otro grupo sueco llamado Alpaca Sports, y de los propios Red Sleeping Beauty, que son quienes producen el disco.

"Todas las canciones son en español y tienen una temática común que es algo tan universal como el desamor, las relaciones, los desengaños, la huida de relaciones tormentosas y lo que pasa después de 'salir corriendo'", señala Quesada. "Por mi parte, estas nuevas letras han surgido a partir de varias ideas. En gran parte me han influenciado muchísimo algunas historias que me han contado mis amigas de manera relativamente reciente y que me han afectado como si me pasaran a mí, de manera que sintiera que necesitaba contarlas en mis canciones", añade. Hasta ahora, Cristina Quesada ha publicado canciones "en español, pero especialmente en inglés y también con pinceladas en otros idiomas como francés, italiano, portugués, sueco o incluso japonés", añade.

Una doble trayectoria musical

Aparte de sus facetas como actriz e Investigadora y divulgadora de literatura infantil, Cristina Quesada tiene una interesante doble trayectoria musical tanto en solitario como a través de colaboraciones con otros grupos. En el primer caso, tiene publicado tres álbumes en formato vinilo y digital titulados You Are The One (2015); Think I Heard A Rumour (2019) y Dentro Al Tuo Sogno (2022), además de los singles de vinilo Pineapple Princess (2013) y Hero (2019) junto a ocho sencillos digitales con la discográfica Elefant Records. En el segundo, aparte de diferentes colaboraciones con varias formaciones, ha sido letrista y vocalista con Red Sleeping Beauty en las canciones Chicas de Madrid, Love At Third Sight (2019), Mi Amor (2020), Canciones de verano (2024) y You Are The Kind, (2025) y formó parte de la autoría de la sintonía del festival Málaga Popfest.

Para Quesada la música de No es amor se define como "indiepop con melodías alegres y pegadizas, guitarras, papapas cantados que sustituyen a los instrumentos y letras un poco tristes y un poco nostálgicas pero con algo de esperanza". Y reconoce que su Fuerteventura natal siempre está presente en las canciones porque en realidad terminan siendo siempre el escenario de ellas. "Aunque no la nombre, mi isla siempre está en mi cabeza y en mi imaginación cuando escribo las letras y las canto, Canarias siempre está ahí". En este sentido, la cantante cita una de las canciones que escribió también casualmente en otra colaboración con Red Sleeping Beauty hace unos años.

"Se llama Mi Amor, está cantada a dos voces por una chica que está en España y un chico que está en Suecia. Aunque la chica en la canción dice estar en el Mediterráneo, en realidad yo siempre la imaginaba en Canarias, y después hicimos otra versión con otros arreglos de ensueño a la que llamamos Mi Amor- Fuerteventura“, recuerda. Para Quesada este disco "ha sido muy estimulante. Componer y trabajar en canciones con otros grupos siempre aporta una experiencia diferente a cuando trabajas de manera individual y en este caso además ha supuesto un trampolín personal para inspirarme y prepararme para escribir mis próximas canciones".

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Por lo pronto, y a la espera de la publicación del álbum, ya está disponible el single Siempre lo mismo, en las plataformas digitales, un tema que desprende la misma frescura naif de los primeros grupos indies españoles del Donosti Sound de los noventa tipo Family, La Buena Vida o Le Mans, con un juego vocal que recuerde a las añoradas Nosotrash y unos teclados y arreglos orquestales con una atmósfera juguetona similar a la que tan bién edificaban los Stereolab.