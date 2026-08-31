La obra más innovadora del Ballet Nacional inicia el 30º Temudas

La obra que ha revolucionado todos los cánones de la danza flamenca en los últimos tres años, Afanador, inciará la programación del 30º Temudas, el festival de Teatro, Música y Danza, que se celebrará entre el 10 y el 26 de septiembre, en Las Palmas de Gran Canaria en distintos escenarios.

El Ballet Nacional de España, que dirige el coreógrafo sevillano Raúl Olmo, representará este impactante espectáculo, precisamente, el próximo 10 de septiembre, a las 20.00 horas, en el teatro Pérez Galdós. Será, sin duda una de las citas más destacadas no solo de la programación de este festival, sino de toda la agenda cultural del año en la capital grancanaria.

Afanador ha supuesto un paso de gigante en cuanto a las posibilidades artísticas del ballet en España. Un experimento que nunca se había hecho en nuestro país pero que está encantando por igual a los más puristas del baile flamenco tradicional como a los amantes de los riesgos más heterodoxos.

Intervienen 35 de los integrantes del Ballet Nacional, con muchas de sus primeras figuras

Basada en dos obras del fotógrafo colombiano Ruven Afanador titulados Ángel gitano y Mil besos, que surgieron de unas sesiones realizadas en Andalucía sobre las grandes leyendas de la danza española, la obra destaca por una cuidada coreografía en la que el cuerpo de baile, formado por 35 integrantes de los 45 que integran actualmente la compañía nacional, reproduce milimétricamente las imágenes seductoras y originales creadas por el autor sudamericano.

Sin embargo, hay que partir de la idea de que el montaje es un experimento del valenciano Marcos Morau, director de la compañía de danza La Veronal, que además se encarga de la dirección artística. El resultado supone una mirada surrealista hacia el género español en la onda de los trabajos de este creador original que sigue el lema de que con el arte no hay que representar el mundo que existe, sino crear uno nuevo donde el espectador, sin terminar de saber qué sucede, sí sepa que habla de sus inquietudes. Una de las características más impactantes es que cada escena podría ser por sí misma una pequeña obra maestra de la composición tanto de la fotográfica como de la coreográfica.

Tres instantes de la representación de ‘Afanador’. / La Provincia

«Tras dos años de gira por todo el mundo la repercusión que ha tenido esta obra ha sido igual en todas partes», subraya Raúl Olmo, director del Ballet Nacional de Españs, desde el principio. «Ha sido un espectáculo que ha revolucionado la forma de llevar la danza española y el flamenco al escenario, porque a todo el mundo ha dejado impactado. En el estreno de Sevilla el público se volvió loco, y en Europa son todo críticas elogiosas. Yo creo que Marcos Morau ha conseguido llevar la danza española y el flamenco a otro universo unico, por eso el público se sorprende mucho con esta nueva imagen del ballet nacional», añade.

Un mundo como la danza flamenca, donde se ha hecho prácticamente de todo, es muy difícil que sorprenda estéticamente en estos momentos y Afanador lo ha conseguido. «Llega a todos los públicos porque al que le gusta el flamenco le sorprende el experimento: muchos puristas me han dicho que es maravilloso lo que hemos hecho con Afanador. Y gente a la que quizás no le guste el flamenco puro ni la danza española, pero le gusta las nuevas tendencias, les encantan que hayamos logrado abrir las ventanas hacia otro momento del Ballet Nacional de España», destaca.

El director Rubén Olmo destaca el que haya gustado tanto «a puristas como a heterodoxos»

Aunque se mueva entre la tradición y la vanguardia, Afanador tiene más de flamenco contemporáneo experimental que clásico, y se representa con cinco músicos en directo. «Creo que en Afanador, como en las grandes obras, se unen dos cosas muy importantes», aclara Olmo. «Por un lado,. Marcos Morau, que es un coreógrafo interncional que hoy en día está prácticamente en todas las óperas del mundo. Y, por el otro, una estética muy diferente que ya tuvo su éxito en su día cuando Ruven Afanador hizo los dos libros de fotografías, Mil besos, para el elenco de mujeres, y Ángel Gitano para el de hombres, donde esos trabajos fotográficos fueron premiados.», explica.

«Cuando yo le pedía a Marcos una obra para el Ballet Nacional de España le dije que quería la impronta de nuestra compañía junto a la suya propia a través de La Veronal con todo el trabajo que él hace, y con esa estética rompedora de Ruven Afanador», detalla. Se da la circunstancia que el propio Raúl Olmo fue uno de los protagonistas de los libros fotográficos del valenciano y por eso baila en la obra. «Marcos quería recrear cómo eran esas sesiones de fotos y me sacó a bailar para que yo, que he vivido en primera persona todo el proceso, haga una recreación de esa sesión de fotos», asegura. Su explicación continúa: «El hilo argumental es darle vida a esas sesiones de fotos que en su día hizo Ruven Afanador con esos dos trabajos sin un argumento claro».

Tres instantes de la representación de ‘Afanador’. / La Provincia

Ruven Afanador es un fotógrafo colombiano afincado en Nueva York donde que se enamora del flamenco y viaja a Sevilla para hacer un trabajo fortográfico sobre este género español y donde contó con todas las grandes figuras que estaban en ese momento en Sevilla. Desde Israel Galván hasta José Antonio, pasadno por Matilde Coral o Eva Yerbabuena. «Nos hizo todas estas sesiones de fotos. Fue un éxito rotundo, y ahora el hecho de que Marcos Morau, que viene originariamente de la fotógrafía y luego se haya reconvertido en coreógrafo de danza, pueda unir esos dos mundos ha hecho que la obra sea un éxito», expone el director.

Desde su punto de vista, en la danza suelen basarse «en poesía y literatura a la hora de construir los espectáculos, pero nunca se ha hecho una obra sobre un trabajo fotográfico dándole el propio nombre del autor, nunca se había hecho un espectáculo de danza sobre ese lenguaje y que, a su vez, abarque otros, porque también están el mundo de la pasarela, las tendencias, los museos, y por eso acercar tanto al público».

El montaje plasma las fotografías del colombiano Ruven Afanador sobre Andalucía

Olmo señala que, aún así, todo está milimétricamente ordenado. «Partimos siempre sobre la imagen de una fotografía de Afanador donde nosotros damos vida a esa imagen y creamos una fantasía de ese momento con lo que la obra tiene mucha libertad», subraya.

Pero, sobre todo, «hay mucho trabajo de grupo, algo que en el Ballet Nacional se hacía poco porque aquí hay una pirámide de cuerpo de baile, solistas, primeros bailarines y bailarines principales», asegura. «Marcos me pidió que fuera un trabajo de compañía donde todo el mundo aportara cosas y fuera un gran cuerpo de baile. Se hiciera una masa de bailarines para hacer un trabajo grupal», remarca.

Es un trabajo del coreógrafo Marcos Morau, que dirige la compañía La Veronal en Valencia

Y todo esto con la dificultada añadida de que los bailarines están casi todos continuamente en el escenario. «Para mí era un gran riesgo llamar a un coreógrafo de las características de Marcos Morau para que montara un Ballet Nacional de España. Pero yo lo vi muy claro y para nosotros ha sido además un laboratorio, un experimento desde donde podemos demostrar que los bailarines de la danza española y el flamenco están muy preparados para sobrellevar cualquier obra», manifiesta.

El montaje ha supuesto elevar la danza española y el flamenco «a un universo que no podemos decir que es mejor ni peor, sino diferente y único, por eso sorprende al público. Es como si lleváramos el Ballet Nacional y la danza flamenca a otro mundo, pero sin perder nunca la esencia».

Tres instantes de la representación de ‘Afanador’. / La Provincia

Aunque no están todos los primeros bailarines de la compañía, pero sí la mayoría, con las presencias de Inmaculada Salomón, José Manuel Benítez, Eduardo Martínez o Débora Martínez. Escenográficamente la obra recrea lo que es una sesión fotográfica en una nave, «como una gran fábrica con todos los aparatos para hacer una sesión a los bailarines», como algo industrial, que «en algunos momentos recuerda cosas de La Fura».

Raúl Olmo está seguro que la obra va a triunfar en las islas. Y recuerda dos anécdotas de los anteriores intentos de venir a la capital grancanaria. «La última vez que la compañía fue a Canarias ocurrió en en 2017, con el anterior director Antonio Najarro, pero hubo una huelga del Ballet Nacional y no bailaron». Y, la segunda, bajo su dirección, fue igual de errática. «Teníamos la fecha concreta para poder ir, pero cayó la pandemia y no pudimos tampoco», comenta. Pero ahora, porque a la tercera va la vencida, este Afanador «sí va a ser un disfrute total para todo el mundo».