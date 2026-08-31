El señor Fox.

Es Joyce Carol Oates una prolífica escritora que lleva maravillándonos como lectores desde la primera vez que leímos su La hija del sepulturero y no ha dejado de hacerlo siempre que nos acercamos a una obra suya. Como testigo de su tiempo, ese ser solidaria en la soledad con los otros que reclamaba Octavio Paz para todo escritor, no ha dejado de pulsar las teclas de la sociedad que le ha tocado vivir, la de Estados Unidos, es decir, la nuestra, la occidental, dado el poder y extensión del imperio. Al portentoso ritmo de casi dos novelas al año, muchas de más de 400 páginas, además de numerosos artículos y ensayos, Oates se ha ido convirtiendo en un testigo excepcional del devenir de los Estados Unidos, sus mitos, creencias y violencias. El año 2025 publicó esta absorbente novela en la que aborda uno de los temas de candente actualidad, valga el lugar común, de la sociedad yanqui: la pederastia.

No olvidemos que el actual presidente acaba de ser condenado por violación y que en los famosos y arcanos archivos de Epstein figura junto con personalidades de todo tipo y de distintos países. El abuso de menores, uno de los delitos más crueles, lleva tiempo ocupando los espacios informativos y a veces uno tiene la impresión de que muchas de las acciones del actual mandatario son intentos de desviar la atención mediática, creando guerras y polémicas. Oates no cae en esa trampa. Menta la soga en casa del ahorcado y evita ser arrinconada con los improperios usuales que se han lanzado contra aquellas personas que han intentado informar sobre los famosos archivos. Con precisión quirúrgica se sumerge en la mente de un pederasta y nos expone con minuciosidad las justificaciones que el delincuente crea para exonerarse de cualquier maldad.

De manera meticulosa Oates narra las técnicas con las que el pederasta manipula no solo a sus víctimas sino a los adultos, sobre todo mujeres, que necesita estén de su parte y le ayuden, inconscientemente, a disimular en la colectividad sus actividades. Por momentos leemos un auténtico manual conductista, como si el propio Skinner lo escribiera, gracias al cual tres mujeres son condicionadas por el protagonista para que le ayuden en la construcción de su imagen de maestro volcado en sus alumnos, admirado por ellos, seducidos los niños y adolescentes por las maneras de su profesor.

Mantener las apariencias, sabiendo que si se descubren sus prácticas sería condenado por todos, es uno de los objetivos del personaje. Una doble hipocresía, por un lado mantener la imagen social incólume y del otro, para sí mismo, la justificación en la estética y la belleza, en el arte por el arte, el ideal de belleza, que encuentra su expresión en las obras del pintor Balthus, en sus niñas y adolescentes cargadas de sensualidad. En este mundo de homogenización cultural, anunciado por Benjamin, la industria de la reproducción para el consumo masivo hace que en cualquier pared pueda colgar un cuadro de Van Gogh o, como en este caso, del mencionado Balthus. El señor Fox justifica su pederastia en la búsqueda de la belleza personalizada en medio de ese mundo en el que hasta el arte está masificado, homogenizado, globalizado. Su argumento final es que se rebela a la homogenización del conformismo, ese que nos vende un desodorante o un coche con la admonición de nuestra libertad reduciendo a Thoreau a lo que siempre fue, un urbanita cuya relación con la naturaleza es más estética que ética. La misma que el señor Fox mantiene con sus elegidas. Su actitud recuerda alguna de las proclamas de Foucault, las que reducen el rechazo a esta sociedad a un simple, personal e intranscendente, acto de rebeldía individual.

Oates reivindica una literatura comprometida con la ética y valores universales como la igualdad de los sexos, por eso desliza, sibilinamente, una censura sobre las prácticas de su protagonista, exponiéndolas no como una opción de belleza sino como lo que son: la manipulación y destrucción de la personalidad de adolescentes a manos de individuos, hombres, que buscan su placer y solo su placer. La sombra de Epstein y sus archivos con Trump y otros, algunos personalidades españolas, planea sobre toda la novela.

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El señor Fox es una figura de poder para sus alumnos, pero no es el poder de la violencia el que encarna, aunque siempre la figura autoritaria del maestro esté en la trastienda de las mentes de su auditorio; es el poder que seduce, que convence con frases como tú puedes hacerlo, crecimiento personal, búsqueda de ti, etc. que sirven para manipular y llevar al receptor allí donde el manipulador quiere. No es sólo que el señor Fox encarne, por delegación, la autoridad del estado, del patriarcado, del régimen jerárquico, es que además encarna los medios por los que ese estado, y los intereses que representa, se incrusta en el cerebro de los ciudadanos, se convierte en la ideología de todos, homogenizados por la necesidad de control de las poblaciones. Aplasta cualquier conato de rebeldía o rechazo entre sus alumnos. Lo hace de manera pausada, reglada, dosificada, hasta que la víctima acepta su derrota y se rinde a los encantos del profesor como todos nos rendimos ante los del consumo en nuestra sociedad. Hoy, cuando supuestas filosofías como la de Foucault lanzan la idea de la inutilidad de la rebelión y las religiones llaman a refugiarse en la nada existencial, Oates, quizás la más existencialista de las escritoras, en la línea de Sartre o mejor, Camus, se lanza a una escritura de compromiso ético y estético, sin renunciar a la efectividad del lenguaje como forma de despertar conciencias sin bajar la guardia ante las políticas de criminalización de la diferencia pero señalando que muchas veces esa diferencia se usa como justificación de la maldad a costa de los más indefensos. Su literatura no renuncia ni a la búsqueda y exposición de la verdad en la mercantilizada sociedad de occidente ni a la vindicación de la ética, aquella que nos dice que siempre somos responsables de nuestros actos, sin negar la influencia del entorno, y que no hay justificación para la crueldad. Leer a Oates es reflexionar sobre la parábola entre determinada forma de enseñanza y el estado. Por cosas como esas Pablo Hasél sigue en prisión.