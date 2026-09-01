El Gran Canaria Experience acoge 30 áreas temáticas

La segunda edición del festival Gran Canaria Experience (GCX 26) que tendrá lugar del 2 al 6 de septiembre en el Centro Comercial Alisios de la capital grancanaria, se inaugura este miércoles, consolidado ya como el festival más importante de cuantos tienen lugar en España alrededor de los videojuegos, cultura digital, innovación y nuevas formas de entretenimiento familiar.

Impulsado por A1M Entertainment con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y sector privado, el evento espera congregar a más de 170.000 personas en el transcurso de los cinco días previstos de esta nueva edición.

Los múltiples espacios previstos que acogerán su heterogénea programación se multiplican con respecto a la primera edición, y con ello sus áreas de contenido, que en esta ocasión alcanzan la treintena. De esta manera, el festival ofrece una propuesta multidisciplinar que combina competiciones de esports, experiencias inmersivas, creación de contenido, cultura urbana, formación profesional, talleres, arte, tecnología, gastronomía y actividades familiares. Todo ello bajo una disposición "multi-stage" que abarcará el 85% del Centro Comercial Alisios, permitiendo desarrollar simultáneamente unas 110.000 experiencias participativas adaptadas a diferentes tipos de públicos.

Diversas áreas temáticas

El festival Gran Canaria Experience (GCX 26) contará con diversas áreas divididas por temáticas: Shooters, con títulos tan aclamados como Valorant, Overwatch o Marvel Rivals; Fighting games, con torneos de ámbito nacional y europeo como Tekken 8, Street Fighter 6 o Super Smash Bros Ultimate; juegos de movimiento family-friendly a través del baile o de la actividad física, como Just Dance o Taiko no Tatsujin; una Virtual Sports Arena, con videojuegos como EA SPORTS FC 26, líder del mercado del deporte virtual. En el marco del festival se celebrará la primera Copa Atlántica de Free Fire, uno de los grandes fenómenos mundiales del videojuego para móviles, que con un modelo de competición conectará a 120 jugadores de Canarias y Latinoamérica.

Además, el festival ofrece una amplia programación musical en la que el público podrá disfrutar desde masterclass de K-Pop y conciertos de este popular género musical originario de Corea del Sur que combina elementos de pop, hip-hop, R&B, electrónica y rock, Elesky, a la esperada actuación de Elesky, la pianista, compositora, streamer de Twitch y videojugadora española, pasando por otros conciertos como el del beatboxer Fredy Beats o la canaria Queen of Suburbia, con su mezcla de música urbana con K-pop, entre otros.

Asimismo, en el marco de esta edición se celebra el Unreal Developer Summit III, un encuentro a nivel nacional de Unreal Engine coorganizado entre las comunidades de Canarias, Málaga y Madrid, que celebra su tercera edición dentro de Gran Canaria Experience. En dicho foro orientado a toda la comunidad de desarrolladores de videojuegos se hablará de optimización, diseño de experiencias, arte, sonido, marketing, producción y flujos de trabajo reales en estudios de videojuegos y audiovisuales, partiendo de la experiencia de los mejores especialistas del sector, entre los que figuran Jose de la Osa, David Carmona, Daniel Silvente, Pablo Lorenzo Gonzalez-Moro, Israel Fernández o David Lorenzo.

Innovadora web-app

El festival Gran Canaria Experience (GCX 26) contará con una aplicación que el público podrá descargarse clicando el enlace https://gccx26.rtales.app/ que le permitirá, además de seguir cómodamente durante los cinco días la variada programación prevista, optimizar su recorrido en tiempo real por el evento, acceder a numerosas experiencias reservando su plaza, organizar su agenda y obtener beneficios y premios. Con la mencionada aplicación, que no existe en ningún otro festival del mundo, el visitante asimismo podrá reducir tiempos de espera para disfrutar de los videojuegos, participar en los torneos previstos por el festival u obtener puntos con su uso para canjearlos luego por premios, entre otras posibilidades.

En realidad, la app convierte propiamente al festival en otro juego más, que se regirá por un sistema de gamificación con mecánicas y elementos propios de los juegos (como puntos, niveles, insignias y retos) con la finalidad de hacer aún más atractivo el uso y la experiencia del visitante al evento.

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Este efestival, que destaca por su enfoque en la innovación, el talento local y la creación de comunidad dentro del ecosistema gamer canario y nacional, se posiciona como el tercero más importante a nivel mundial y el primero de cuantos se celebran en España, por delante del Gamergy que se desarrolla en Madrid, Tenerife Lan Party, Gamepolis de Málaga y Own Valencia.