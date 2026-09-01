‘Pajaritos preñados’, la segunda novela de Andrea Abreu, aterriza este miércoles 2 de septiembre en librerías de toda España

Caminó el verano. Septiembre sonaba, parafraseando uno de los pasajes de Pajaritos preñados (Anagrama, 2026), a «los cacharros de las goteras esramándose en el piso» y olía como «una varajada de aire directa a las narices: istiércol, tierra y sudor, uvas pasadas, nísperos calientes, azafrán amorosado sobre la tapa del caldero».

Así se trenzan la música y los aromas de la nueva novela de la escritora canaria Andrea Abreu, una de las novedades literarias más esperadas de la temporada, que por fin aterriza este miércoles 2 de septiembre en las librerías de toda España. Se trata de la segunda novela de la autora que deslumbró con su obra de debut Panza de burro (Barrett, 2020, editada por Sabina Urraca), un libro-poema crudo, tierno y salvaje que vendió casi 100.000 ejemplares solo en su edición española, con traducciones a más de una docena de idiomas y una ringlera de premios, entre los que destaca el reconocimiento de Abreu como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español de su generación por la prestigiosa revista británica Granta.

Más de un lustro después y un parto literario prolongado y exhaustivo gestado de puertas para adentro, «el baile ya está encendido en fogalera». Pajaritos preñados ve la luz de la mano de Anagrama con una coreografía coral de personajes nuevos enclavados en las cuestas de los pueblos rurales del norte de Tenerife, atravesados por la brumacera, la pobreza, la violencia, el deseo, la culpa y los bichos carreteros.

Portada de 'Pajaritos preñados'. / LP/DLP

Una novela larga

La novela dialoga y rompe a un tiempo con los caminos de Panza, cuya primera diferencia radica, ya a simple vista, en las casi 500 páginas que conforman este nuevo volumen, dividido en cinco partes e ilustrado con una imagen de portada de la fotógrafa tinerfeña Lilia Ana Ramos Martín, que pertenece a su serie This is Acentejo, donde retrata el norte de Tenerife como reducto de resistencia frente a la gentrificación.

Pero como rasgo más destacado, en consonancia con la plasmación desprejuiciada del léxico y la oralidad canaria que caracteriza el estilo narrativo de Abreu, Pajaritos preñados eleva este mecanismo formal a su máxima radicalidad diluyendo fondo y forma en una profusión a raudales de canarismos, expresiones y costumbrismos casi en desuso de la «antipostal» de la Canarias profunda, que se articula como el eje vertebral de la novela bajo la mirada poética y compasiva con sus personajes de la autora.

En este mapa, los puntos cardinales de la narración son las dos voces protagonistas, Cathaysa y El Tiznado, padre e hija cuyos caminos se espejan, se entrelazan y se separan, ambos en una constante búsqueda y huida en círculos a la sombra de sus propias fantasías y demonios. «A lo lejos, los silbidos, las aldoriñas, una pesadez de agua en el viento raso. Un picazo malo en la barriga como de cagalera. Un sentimiento de que la vida era eso: un ardor en el payo, una jervidera, un andar juyendo de uno mismo», reza uno de sus pasajes.

Y en este pequeño mundo desfila una serie de personajes secundarios fundamentales como Engracia, La Macha, Yaya, El Higo Pico, El Churrero, Chaxiraxi, Tío Aurelio, La Alemana o La Brujenta, que completan este tablero de enredos, cafeteras, vicios, supersticiones, enamoriscamientos, machangadas, lloros y peleos, donde los cuerpos laten y se rompen y se conjugan en verbos de otro tiempo como aquellarse, trasponer, ajeitarse, esparecerse, chasquillar, cagaletiar, pernunciar, mangoniar, truncunar, cambear, azulejiar, esgarnizar, juroniar o parrandiar.

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Primeras presentaciones

Como no podía ser de otro modo, Andrea Abreu arranca la gira de promoción de Pajaritos preñados en su Canarias natal: el próximo 10 de septiembre presentará la novela en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, a las 19.00 horas, de la mano de la Librería de Mujeres e Izaskun Legarza, y en conversación con Lilia Ana Ramos Martín; y dos días después en la terraza de la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria, a las 12.30 horas, acompañada por el rapero Teodoro Jiménez Pozo, con quien Abreu compartió una microresidencia en el marco del programa artístico La Reposera, en el sur de Tenerife. Además, la escritora también se encontrará con sus lectores los días 22 y 25 de septiembre en Barcelona y Madrid, respectivamente.