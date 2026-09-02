Aterciopelados actúa en el teatro Víctor Jara de Vecindario dentro de su gira '30 años, La pipa de la paz'

El grupo colombiano Aterciopelados, una de las bandas más influyentes del rock latino, ha reservado dos fechas en Canarias como parte de su gira europea en la que conmemora los 30 años de su disco La pipa de la paz. La primera de las citas será el día 19 de este mes en el Festival Boreal de Los Silos (Tenerife) y al día siguiente, el 20, en el teatro Víctor Jara de Vecindario, a las 20.00 horas. La formación, liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago ofrece en sus conciertos un repaso de tres décadas de música y reafirma su vigencia como referentes del rock en español.

El espectáculo está diseñado como una celebración del legado de Aterciopelados y en particular, del álbum La Pipa de la Paz (1996), un disco que proyectó a la banda de Bogotá hacia escenarios internacionales y la consolidó como una de las más representativas de Latinoamérica de la década de los 90 hasta la actualidad. El álbum, el tercero de estudio y producido en Londres por Phil Manzanera, contenía aciertos como Cosita seria, Baracunatana, No necesito o Te juro que no, a dueto con Bunbury. Todo ello le llevó a ser nominado a los premios Grammy como Mejor Álbum Latino/Alternativo. En los últimos meses, el grupo ha conmemorado este aniversario con un montaje especial que incluye interpretaciones renovadas de canciones emblemáticas de ese álbum, un recorrido por su discografía con temas que han definido más de treinta años de trayectoria y una puesta en escena que dialoga con distintas generaciones de público.

Visitas a Canarias

El público canario no le es ajeno a Aterciopelados. Su primera aparición en las islas fue en la IV edición del festival ¡Fuertemúsica!, en 2007. Posteriormente, actuarían en Tenerife en 2009 y al año siguiente harían doblete en Tenerife y Gran Canaria para presentar su álbum Río (2008). Tras su paso por Canarias, la gira 30 años, La pipa de la paz continuará en Sevilla el lunes 21 de septiembre y saltará a Francia (Montreuil, día 25), para después recorrer Suiza, Bélgica e Irlanda antes de poner rumbo a Estados Unidos y cerrar el tour el 15 de noviembre en Tucson, Arizona.

Aterciopelados está considerado uno los pilares del rock colombiano y una de las voces más auténticas y comprometidas de Iberoamérica. Con cuatro Latin Grammy, el más reciente en 2024 en la categoría de Mejor Álbum de Rock por su disco El Dorado (En Vivo), y dos nominaciones a los Grammy Awards (1998 y 2026), la banda ha mantenido una coherencia inquebrantable en la defensa del medio ambiente, el feminismo y la memoria colectiva. Su décimo álbum de estudio, Genes Rebeldes (2025), fue nominado en la última edición de los Grammy y refuerza su estatus como una de las formaciones latinoamericanas más importantes de su generación.

Causas sociales y ambientales

Una de las pruebas del buen estado musical del proyecto que comenzó en 1993 fue su participación el pasado mes de abril en el ciclo de conciertos acústicos Tiny Desk, por donde han pasado algunas de las figuras más importantes de la música actual. Su país, Colombia, antes de la actuación de Aterciopelados, ha estado representada por Karol G, Bomba Estéreo, Juanes y Carlos Vives. Por otro lado, Andrea Echeverri ha sido destacada como una de las figuras más influyentes del pop latino. Más allá de lo musical, Aterciopelados se ha consolidado como un proyecto independiente y visionario, con un mensaje claro a favor de causas sociales y ambientales.

Noticias relacionadas

Entre los clásicos que Andrea Echeverri y Héctor Buitrago regalan en los conciertos figuran temas como El Estuche, Bolero Falaz, Florecita Rockera, Maligno, Baracunatana, Cosita Seria, Luz Azul o Rompecabezas, además de interactuar con el público, creando una bonita complicidad con las personas que lo han seguido a lo largo de más de tres décadas, sosteniendo así el estribillo de su canción El Estuche, "mira la esencia, no las apariencias".