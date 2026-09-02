George Clooney, sobre Estados Unidos: es un país "gobernado por la gente menos cualificada"

A partir de hoy, gracias a George Clooney, mucha más gente en todo el mundo sabrá lo que es la caquistocracia. “Es una palabra extraordinaria, se usa para referirse a un país gobernado por la gente menos cualificada, y creo que eso es lo que sucede hoy en el mío”, ha afirmado el actor y director estadounidense en la Mostra de Venecia, donde esta noche recogerá un León de Oro en honor a sus más de cuatro décadas de trayectoria profesional. “¿Dónde está su decencia?”, se ha preguntado acto seguido en referencia al jefe del Pentágono, Pete Hegseth -que en las últimas ha usado las redes sociales para ridiculizar a las mujeres del ejército canadiense-, y a todos esos políticos para quienes “ser cruel es divertido”. “Mi país ha atravesado muchos momentos malos”, ha recordado. “Soy suficientemente viejo como para haber vivido 1968, un año durante el que los tanques rodearon la capital del país y tanto Martin Luther King como Robert Kennedy fueron asesinados. El que vivimos ahora es otro de esos momentos, pero soy optimista, y sé que vamos a superarlo”.

Clooney, llegando en uno de los tradicionales vaporettos venecianos. / STEFANO RELLANDINI / AFP

Lo más llamativo del premio que Clooney recibe hoy es que el festival haya esperado tanto tiempo para dárselo, considerando la estrecha conexión del intérprete con el certamern y con la ciudad que lo aloja. “Estoy enamorado de Venecia desde hace 30 años, incluso me casé aquí”, ha recordado en referencia a su boda con la abogada Amal Alamuddin en 2014, y ha bromeado: “Ese fue mi momento más importante en la ciudad”, si no lo digo me voy a meter en problemas”. Repasar las ficciones que ha ido presentando en la Mostra desde ‘Buenas noches y buena suerte’ en 2005 hasta ‘Jay Kelly’ en 2025 es una buena forma de comprobar el efecto que la madurez ha tenido sobre un intérpreta que al principio de su carrera tuvo que luchar para ser considerado más que un mero ‘sex symbol’, y cuyos papeles más recientes son, sin excepción, reflexiones sobre el paso del tiempo. “Tengo 65 años, y todo me resulta melancólico”, confiesa. “Me lavo los dientes por la mañana y siento pena porque mi dentadura solía ser mucho más bonita. Pero me esfuerzo por ser positivo. Hay muchas cosas que no funcionan en el mundo, pero también deberíamos ser capaces de celebrar lo bueno de la vida”.

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Clooney, aclamado por los fans. / ETTORE FERRARI / EFE

Dicho esto, lo cierto es que el encuentro de Clooney ante la prensa ha tenido mucho más de lamento que de celebración. A lo largo de la conversación, se ha mostrado frustrado por vivir “un momento en el que los poderosos han decidido que el cambio climático es una estafa”, escéptico frente a la posible fusión entre los estudios Paramount y Warner -“cuando una compañía grandes absorbe a una pequeña, mucha gente suele perder sus empleos”- y preocupado frente al creciente protagonismo que la inteligencia artificial está adquiriendo tanto en la producción de películas -“nos hará daño de muchas maneras, y no estamos preparándonos para ello”- como en la sociedad en general. “Siempre se nos ha avisado que no deberíamos creernos todo lo que vemos o leemos, y será cada vez más difícil que no nos engañen”, ha alertado, antes de recurrir al humor para zanjar el asunto: “Espero que no usen mi imagen para un anuncio de tampones 20 años después de mi muerte”.