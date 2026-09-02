La industria del videojuego revela sus profundos secretos en el Centro Comercial Alisios

La industria del videojuego, y todo lo relacionados con la cultura digital, innovación y nuevas formas de entretenimiento familiar, revela sus más profundos secretos en la segunda edición del festival Gran Canaria Experience (GCX 26) que se inauguró este miércoles 2 de septiembre y que se celebrará hasta este domingo en el Centro Comercial Alisios de la capital grancanaria, de 10.00 a 22.00 horas. "Una de las ventajas de este encuentro es que está lleno de creadores y los estudiantes pueden consultar con ellos, saber como formarse, como hacer un videojuego y conocer los incentivos al trabajo de la industria canaria", señaló durante la presentación, el CEO de A1M Entertainment, Antonio Cabrera.

El festival ofrece una propuesta multidisciplinar que combina competiciones de esports, experiencias inmersivas, creación de contenido, cultura urbana, formación profesional, talleres, arte, tecnología, gastronomía y actividades familiares. Todo ello bajo una disposición multi-stage que abarca el 85% del Centro Comercial Alisios, permitiendo desarrollar simultáneamente unas 110.000 experiencias participativas adaptadas a diferentes tipos de públicos.

Cabrera acudió a una presentación en la que también estuvieron presentes el vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; el Business Development Director en A1M, Emilio Hurtado y la directora de Marketing y Comunicación del CC Alisios, Raquel Costela, que hicieron un recorrido por los 30 stands distribuidos en el centro comercial.

Hoy jueves, a las 11.00 horas, tendrá lugar la competición de Mario Kart World, mientras que a las 15.00 horas comenzará el torneo de Magic: The Gathering, uno de los juegos de cartas coleccionables con mayor trayectoria internacional, en el que los participantes competirán utilizando sus propios mazos.

A las 18.00 horas, el doctor en Inteligencia Artificial Moisés Martínez participará en la zona profesional con una intervención dedicada a la robótica y la inteligencia artificial, dos ámbitos que atraviesan buena parte de los cambios tecnológicos que están transformando tanto la industria como la vida cotidiana.

Uno de los momentos más singulares llegará de la mano de Elesky, una de las pianistas más reconocidas de Twitch, que actuará a las 19.00 horas en el escenario principal. Su propuesta convierte cada concierto en una experiencia abierta ya que los asistentes pueden plantearle qué canción quieren escuchar y la intérprete la lleva directamente al piano.

Durante el paseo por la primera planta, Antonio Cabrera, destacó la Funmarket donde hay 17 stands con tiendas especializadas de mechandising, cultura pop, editoriales de temáticas juveniles, figuras internacionales del manga, camisetas, peluches de pokemon, literatura noir o figuras de coleccionismos. "Hay una comunidad enorme en cada terreno que se junta por esa afición y cada vez hay más variedad de posibilidades", señala. Al final "queda como un mercado de fans que acude al centro comercial para visitar la tienda que más le interesa". En esta primera planta también se incluyen espacios para competir con juegos de cartas, figuritas de rol, demostraciones y talleres. "El coleccionismo de cartas para juegos tiene un nivel de exclusividad tremendo. Son los cromos de toda la vida pero con un valor de mercado inimaginable que ha rondado los cuatro millones de euros", afirma.

Siguiendo por la primera planta se sitúa el Maincraft, un juego de microsoft con ciento de millones de jugadores que tiene una versión de educación con pruebas para niños. "Los pequeños están jugando a resolver retos matemáticos o conocer cómo se construye un templo griego mientras juegan. Es una forma de transmitirles el conocimiento rápido". Y también destaca la presencia en exclusiva del espacio Games. "Es la consola más famosa de videojuegos familiares, un mercado global donde la mayor cadena de tiendas de videojuegos del mundo, que hacía ocho años que no pisaba un evento, muestra sus productos".

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Ya en la planta principal, y nada más entrar al centro comercial, el visitante se encuentra con la zona de contenidos profesionales donde se informa, entre otras cosas, de una aula de la Universidad Atlántico Medio sobre el Grado de Creación Digital, Animación y Desarrollo de Videojuegos, "una titulación oficial impartida de forma presencial a nivel insular". También destaca un plató "donde estamos emitiendo entrevistas, contenidos o formaciones on line", aclara Cabrera, "y una gran pantalla de cinco partes con todos los datos de Gran Canaria a modo de google map muy avanzado, sobre las geolocalizaciones de la Isla". Justo detrás están las marcas más vanguardistas de videojuegos tanto de tipo virtual o grado mixto con atrezzos creados manualmente "que es la zona favorita de los más pequeños". Pero lo más importante son los 40 puestos de estudios de videojuegos canarios. "Cada uno está desarrollando un título nuevo, algunos no han salido al mercado y tiene un nivel tremendo de calidad, por eso el público puede hacer un contacto por primera vez con la industria. La Asociación Canaria de Videojuegos cuenta con más de 400 miembros y con estos juegos hemos ido a Japón, Canadá, EEUU o Alemania", añade el director. También, en el ala oeste del recinto se encuentra el mercado de artesanos, "con cero fabricación artificial, solo hay escultores, bisuteras o pintores con creaciones totalmente hechas por ellos".