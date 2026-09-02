Nauci Gold, músico grancanario: «He actuado más veces en México y Madrid que en mis islas»

Nauzet Reyes Perdomo, nombre propio de Nauci Gold, es un atrevido. Originario de Santa Lucía de Tirajana, se ha formado como cantante y músico en Barcelona, Londres y Los Ángeles. Su música transita sobre géneros sólidos como el Nu-soul, el jazz o el afrobeat, al que aporta su singular voz rasgada. En su trayectoria artística ha actuado más en ciudades españolas y en México que en sus islas. Tras su debut en 2023 con el EP Lowlights, ahora lanza The days we left behind, que presenta el día 26 en el teatro Guiniguada, antes de su lanzamiento oficial previsto para el 1 de octubre.

Lanza usted en octubre su segundo álbum.

Sí, aunque yo lo considero el primero porque el otro fue un poquito más rudimentario, escapando de las dificultades que me encontraba grabando. Este lo considero el primero porque, aparte de que es más grande y más largo, tiene un concepto más cerrado. He colaborado con más gente que ha hecho que el disco sea más sólido. Empecé a trabajar en él en diciembre del 2024 y terminé en enero de este año. La mayor parte lo grabé en mi estudio casero, pero tuve la suerte de que han participado músicos como Philip Lassiter, que ha tocado con Prince y Ariana Grande, y fue maravilloso; y percusionistas colombianos. Puedo decir que The days we left behind se ha grabado entre Estados Unidos, Colombia y Vecindario (ríe).

¿En qué momento está Nauci Gold ahora?

Estoy en un momento ilusionante porque creo que tengo el mejor trabajo que he hecho nunca, entonces me veo casi como volviendo a empezar a hacer cosas. Estoy muy ilusionado porque considero que el álbum está bastante guay y tengo muchas ganas de que la gente lo escuche. También estamos cerrando cositas, en noviembre presento en Madrid, y en Toledo. A partir de ahí, pues todo lo que vaya saliendo, que esperamos que sea mucho.

Su debut con el primer disco no le fue mal, con giras por España y México.

No, para nada. Me llevó a actuar en México, estuve en Madrid, Barcelona, Tarragona, Granada, Salamanca y San Sebastián, y además me reconocieron con el premio Mejor Artista de Música Negra en los Premios Pop Eye 2023. Tenía el chiste de que antes de tocar en Gran Canaria había tocado en México, en Madrid cuatro veces, y aquí no había actuado nunca. Ahora se me jode el cuento porque lo voy a presentar en el teatro Guiniguada, que es uno de mis sitios favoritos de la isla.

Aunque el idioma inglés sigue mandando en el disco, también ha incluido temas en castellano.

Sí. Ya en el EP anterior, Lowlights metí un temita, pero casi por casualidad. Ahora, este disco es más conceptual. Está dividido en tres capítulos, y el segundo contiene dos temas en español, y creo que son dos de los temas más disruptivos del disco. Los que menos se parecen al resto. Publiqué como single Neones, a ver qué tal, y la acogida fue buena, y eso me animó más.

«El disco tiene colaboraciones de Philip Lassiter, que ha tocado con Prince y Ariana Grande, y percusionistas colombianos»

Habla de este disco como una conversación entre el pasado y el presente. ¿A qué se refiere?

Claro, el disco se llama The days we left behind y habla mucho de los días que dejamos atrás, que es lo que significa el título. El concepto del álbum es ese, el de una persona creciendo. Las voces que se le unen al principio dicen que el tiempo siempre tiene su manera de quitarnos lo que amamos. Hablo de valorar lo que tenemos ahora. Sanar con lo que nos ha pasado para poder seguir evolucionando y crecer para poder brillar.

También habla usted de identidad emocional propia.

Nauci Gold lanza su segundo disco el 1 de octubre. / Juanjo Castellano

Sí, porque yo creo que, para bien o para mal, mi identidad musical es muy clara. Creo que hay pocos artistas que se parezcan a lo que yo hago, sobre todo aquí, y no lo digo con soberbia. Eso te da una identidad propia de la que estoy orgulloso. Pero sé que muchas veces eso también juega en contra. Es más fácil que tú conectes con el artista que se parece algo a lo que a ti te gusta a artistas que te propongan algo nuevo. Para mí es muy importante tener una identidad sonora. Es una personalidad bastante mía. A mí me ha ayudado mucho escuchar a artistas así, con personalidad y sonido propio, entonces le doy mucha importancia a la identidad y a la forma de decir las cosas. A no tener miedo de hacer ciertas cosas y creo que eso también se nota mucho en el disco. Hay cosas en el disco que quien lo escuche va a decir, ¿qué pasó aquí? Eso me gusta mucho.

Habla usted en la presentación de sus trabajos y de su estilo de soul, neo-soul, de jazz, de afrobeat. Son géneros que llevan detrás un público que no es mayoritario pero sí muy fiel y sólido.

Sí, son de nicho, como dice la gente. Es verdad que, obviamente, en sitios como Canarias, incluso te diría que en España, es difícil encontrar ese público, porque no somos muchos los que lo escuchamos. Pero también es bonito entrar en esos géneros y su público. Creo que cuando la gente le da la oportunidad a estas músicas les gusta. A mí me pasa mucho que viene gente a mis conciertos, y cuando termino me dicen que nunca habían escuchado la música que hago. El problema no es la música, aunque la escucha poca gente, sino que llega poca gente por la idiosincrasia que tenemos en la isla, que preferimos la música latina, o cualquier otra cosa, al Nu-jazz o Nu-soul.

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¿Y cómo un pibe de Vecindario le da por tirar por esos géneros?

Cuando me fui a estudiar a Londres era muy punki, pero empecé a tomar clases de canto. Me gustaba mucho el hardcore, pero también me gustaba el jazz. Me encantaba Nina Simone desde siempre, y Otis Redding. Quizás llegué a ellos por inquietud. Luego me dieron una beca para irme a estudiar a Los Ángeles, y ahí ya te metes en la escena. Tenía una profesora que formó parte de The Supremes, y que fue corista de Barry White y de Michael Jackson. Ella cantaba en el coro de su iglesia y la señora me llevaba con ella. Todo eso me llevó a indagar y a escuchar mucha música, hasta que decidí, con todo ese bagaje, mi propio proyecto musical.