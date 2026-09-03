Los Gofiones presenta su último álbum en el auditorio

Romántico, el nuevo trabajo discográfico de Los Gofiones será un viaje emocional al corazón del bolero y la canción romántica que ha marcado a muchas generaciones. Con este espectáculo, que presentará en el Auditorio Alfredo Kraus el próximo 10 de octubre, a las 20.00 horas, la agrupación grancanaria reivindica una vez más la fuerza de este género a la par que demuestran que su sonido no tiene edad ni fronteras.

Inspirado en los grandes tríos como Los Panchos o Los Tres Ases, y en voces inolvidables como Lucho Gatica o Antonio Machín, el espectáculo hace un recorrido por canciones de amor, desamor, ternura y nostalgia que viajan con el propio paso de los años. Una cita que no pueden perderse, donde la raíz permanece, pero el grupo la utiliza como punto de partida para ampliar su lenguaje y dialogar con sonidos, artistas y públicos de distintas generaciones.

Invitados al concierto

Romántico contará además en esta presentación especial en el Auditorio capitalino, con artistas invitados por Los Gofiones que se irán desvelando a través de las redes sociales de la formación grancanaria conforme el evento esté próximo a celebrarse.

Metidos hasta la médula en el presente y sin duda, en uno de los momentos más álgidos de su trayectoria, han demostrado que su música puede viajar mucho más lejos, pudiendo dialogar con el pop urbano o incluso con la música electrónica internacional. Los Gofiones siguen siendo raíz pero la raíz ya no es una frontera para ellos. Las entradas para este concierto se adquieren mediante la web y la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus: https://auditorioalfredokraus.es/evento/los-gofiones/2932

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Una cuidada selección de canciones de amor que enamoraron a generaciones y generaciones de canarios, que siguen acariciando el corazón de los que aman la música romántica, y todo ello sin abandonar el sonido de raíz que desprende el sonido de la gran agrupación isleña.