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Adriano Galante y Fajardo: dos ráfagas de luz para deslumbrar en Sala Faro

Los músicos vuelven a cruzar sus caminos en un concierto conjunto este sábado 5 de septiembre tras la reciente grabación de su canción '¡Es lo que tiene'

Adriano Galante y Fajardo.

Adriano Galante y Fajardo. / LP/DLP

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Nora Navarro

Nora Navarro

Los caminos artísticos de Fajardo y Adriano Galante, dos versos libres tan singulares e hipnóticos que riman, y que aunque se enraizan en estilos y referentes distintos, comparten la catarsis sonora que va de la garganta al cuerpo y que no teme experimentar con nuevos sonidos, géneros y tradiciones, siempre elevan cualquier encuentro hasta explotar como una fiesta tribal de emociones y bailes. Y estos caminos vuelven a cruzarse este sábado 5 de septiembre en la Sala Faro, en La Puntilla, para proyectar una doble ráfaga de luz junto al Atlántico que transforma por dentro a quien la mira y se atraviesa, como cada vez que se unen estas dos fuerzas de la naturaleza, que además traen bajo el brazo un repertorio de "nuevos y viejos hits, con sus habituales dosis de improvisación". El concierto tendrá lugar a las 21.00 horas.

Primero, las presentaciones: Fajardo, músico majorero de referencia en la escena independiente isleña, y Adriano Galante, músico y poeta afincado en Barcelona y exlíder del interesante proyecto performativo Seward, ambos con trayectorias largas y consagradas en su ámbito. Su relación creativa, que ha cristalizado en el transcurso de los años en una amistad cómplice, se remonta un lustro atrás, cuando Galante se prendó de la canción Batalla vencida, de Fajardo, y le propuso lanzar una nueva versión conjunta de esta delicatessen.

Desde esta colaboración, ambos dieron alas a una trayectoria paralela y compartida de encuentros discontinuos, pero siempre memorables, que incluyen una pequeña gira por Barcelona, un concierto en la Sala Insular de Teatro (SIT) al abrigo del Festival En Conexión (FEX) y distintos bolos en salas pequeñas y medianas dentro y fuera de las islas.

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Sus afinidades y miradas comunes, influenciadas por la música latinoamericana en la métrica y la lírica, así como su compromiso social y con la cultura contemporánea, a lo que se suma una forma muy propia de cantar y tocar con todo el cuerpo, con una puesta en escena como un volcán en erupción, abonan el terreno creativo de esta dupla de poderes envolventes que arrasa el corazón de quien la escucha. Recientemente, ambos lanzaron su tema conjunto ¡Es lo que tiene!, ya disponible en plataformas. "Puedes convertir el valor de tu dolor en puro fuego", dice la letra, "la vida es un relámpago que te está diciendo: ¡Así es!". Suena aún mejor en directo.

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