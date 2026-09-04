El arte canario viaja: El colectivo PSJM expone en Bilbao su ‘Protocolos de supervivencia’

El colectivo artístico PSJM, integrado por Cynthia Viera y Pablo San José, regresa por tercera vez a la Galería Marzana de Bilbao, localizada por la zona del Casco Viejo, para presentar su exposición individual, Protocolos de supervivencia, que estará en la sala vizcaína hasta el 16 de octubre. La muestra articula un discurso estético y crítico que reflexiona sobre las dinámicas de la era contemporánea a través de la intersección entre tecnología, sostenibilidad y procesos ecológicos. A través de la combinación de escultura móvil, artesanía de datos y acción participativa, los artistas proponen un análisis sistémico sobre la relación simbiótica entre el ser humano y las inteligencias técnicas y naturales.

La exposición toma como eje central el concepto de ensamblaje humano-máquina y la visibilización de procesos que habitualmente permanecen ocultos o reducidos a abstracciones conceptuales. En la serie Algoritmos, la escultura móvil Tree (Árbol) emplea diagramas de flujo para traducir el funcionamiento técnico, biológico y geopolítico en poemas lógico-estéticos. La pieza evoca tanto la tradición del conceptualismo histórico como la abstracción móvil, invitando al espectador a integrarse físicamente en el recorrido. Sobre esta aproximación conceptual a los sistemas computacionales, el artista Pablo San José destaca la centralidad de estas estructuras en la sociedad actual al señalar que «los algoritmos, que es a donde vamos y creemos que es el tema crucial del momento en el que vivimos, no dejan de ser recetas; recetas que se repiten una y otra vez. Todos estamos bajo el influjo o la dictadura de los algoritmos hoy por hoy. Eso es lo que está rigiendo el mundo, los datos y los algoritmos».

La "geometría social" como método

Esta vinculación entre la tecnología y el mundo biológico se profundiza en el tapiz Uso global de energía de fuentes no renovables y renovables de 2000 a 2050. Elaborado bajo la metodología de «geometría social» propia del colectivo, la obra traslada estadísticas globales sobre la transición energética hacia un lenguaje plástico de carácter minimalista. La utilización de lana y tintes naturales plantea un diálogo directo entre la frialdad del dato numérico y la calidez del material textil. Al respecto del equilibrio entre metodologías aparentemente opuestas, San José explica que «buscamos ese contraste que es algo típico en nuestro trabajo, en el que mezclamos frío y calor, tecnología y artesanía. Encontramos siempre un vínculo entre una cosa y otra. En el tapiz que describe la curva de energías renovables y fósiles, está hecho de forma artesanal, pero lo que describe son datos. Ahí encontramos que tejer es, en esencia, unos y ceros, positivo y negativo». La pieza pone de relieve cómo el tejido artesanal funciona como un sistema binario primordial, defendiendo la sostenibilidad y el decrecimiento frente al contexto de crisis climática.

Es la tercera vez que el colectivo artístico PSJM expone en la Galería Espacio Marzana de Bilbao. / LP/DLP

El recorrido se completa con el proyecto Coreografías sostenibles, que traslada el rastro de la información al plano físico y comunitario. A través de lienzos elaborados mediante la acción participativa, el colectivo sustituye la huella contaminante de los vehículos por el trazado de ruedas de bicicleta impregnadas en pintura ecológica. Los neumáticos actúan a modo de pinceles sobre lino natural, convirtiendo el movimiento de la movilidad urbana en un registro estético colectivo. Sobre el valor de este proceso y la respuesta que busca generar en el entorno urbano, Pablo San José concluye que «lo que estamos mostrando es el resultado estético de una acción colectiva. Detrás tiene toda esta intención de poner el punto de atención sobre acciones que deben ser sostenibles o que, como dice el título de la muestra, Protocolos de supervivencia, nos lleven a concienciarnos o a realizar acciones de forma colectiva que puedan llevarnos hacia un futuro más limpio y a sobrevivir». En conjunto, las tres líneas de trabajo proponen una interpretación compartida de la realidad donde la inteligencia técnica y la biológica colaboran en la búsqueda de modelos de convivencia reconciliados con el entorno natural.

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El colectivo artístico PSJM fue distinguido con el Can de las Artes 2025 por el Cabildo de Gran Canaria y sus obras forman parte de importantes colecciones como la Jerry Speyer Collection de Nueva York, entre otras. También el programa especializado de TVE, Metrópolis, dedicó uno de sus capítulos al colectivo canario en su 20 aniversario para compartir su visión del arte colaborativo, con el el que han realizado acciones en su Gran Canaria y en otras partes del mundo.