Arte
El artista Octavio Floreal se expande en Vegueta y ocupa el Espacio S/T con 'De dentro pa'fuera'
El creador grancanario afincado en Turín inaugura una segunda exposición en su isla natal tras la puesta de largo de ‘Indágine IX’26’ en el Centro de Artes Plásticas
El universo artístico de Octavio Floreal, artista grancanario afincado en Turín, continúa expandiéndose en el casco histórico de su isla natal con la muestra De dentro pa’ fuera, que inaugura este viernes 4 de septiembre en el Espacio Cultural S/T, articulada como una continuación de Indágine IX’26, que exhibe a unas pocas calles desde la semana anterior en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria.
Ambas salas de arte abren caminos de ida y vuelta por la imaginería de símbolos y elementos del imaginario de Floreal, que frecuenta distintos formatos y lenguajes artísticos bajo una marcada mirada personal, y cuyo rasgo más destacado en el tránsito del Centro de Artes Plásticas al Espacio S/T es la evolución del riguroso blanco y negro a la explosión de colores. Las dos muestras pueden visitarse hasta el 25 de septiembre.
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