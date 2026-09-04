El estudio Buganvilla cierra tras casi tres años de actividad

El estudio Buganvilla, situado en la calle Gravina nº 9, cierra tras dos años y nueve meses de actividad centrada en proporcionar un espacio acogedor para que las bandas jóvenes puedan formarse, ensayar y actuar en la capital grancanaria. El director del proyecto, Lucas Rousset, mantendrá, por lo pronto, el nombre comercial y funcionará como gestoría y cooperativa cultural hasta la apertura de un nuevo espacio. Este cierre supone un duro golpe para la cultura en la capital grancanaria ya que Rousset aplica un método de trabajo práctico y efectivo, nada invasivo, y siempre en función de los objetivos del músico que ha demostrado ser totalmente efectivo, alejado de los procedimientos tradicionales y monótonos de las academias clásicas. Dicho de otro modo, hasta el alumno más negado aprendía a tocar un instrumento gracias a él.

De hecho, de ahí han salido algunas de las formaciones más interesantes que hay ahora mismo en la Isla. La despedida del local se hará, sin embargo, el próximo 17 de septiembre , a partir de las 11.00 horas, con una serie de actividades que empezará con un mercadillo por la mañana y al que seguirá una subasta a las 16.00, y las actuaciones, a partir de las 17.00, de los pinchadiscos Ruyman, Bakedbelda, Rafawar y Woodhands. A las 20.00 horas se celebrará una jam final y una actuación de Promo, el grupo del propio Rousset. Y todo concluirá con el sorteo del piano de salón del local.

Pérdidas en casi todos los meses

"He trabajado mucho por este local y la economía nunca ha sido fluctuante, la gran mayoría de meses ha sido con pérdidas, pero siempre lo he cubierto con mi propio dinero por el placer de continuarlo. No me he tomado ni un solo día de vacaciones", señala el propio Rousset que subraya que nunca le ha importado los beneficios.

"Soy trompetista, doy clases de música y soy camarero. Con mi sueldo de camarero es lo que pago cualquier cosa o arreglo del local. Ha sido un malvivir porque ha conllevado un sacrificio. Pero si por mí fuera seguiría perdiendo dinero con esto porque vale mucho la pena, pero el casero me dijo que ya estaba cansado, que quería cerrar el local. El contrato se cierra este año y puede hacerlo. Ese es el problema de todos los locales de alquiler, que no tenemos una seguridad, que cada año es una aventura, y este ha sido el caso". La noticia resulta especialmente sangrante porque, como recuerda el director, "cuando Carlos, de RH, abrió este local hace 17 años luchó mucho por conseguir no solo los permisos, sino la licencia directamente del ayuntamiento de sala de ensayo. Ha sido la única licencia que se ha hecho en las siete islas. Es un fastidio que lo quieran convertir en otra cosa".

Sea como fuera, durante estos casi tres años "aquí he crecido muchísimo, he aprendido y me he dado cuenta de las necesidades en las que yo puedo trabajar para cumplirlas. Esto es un oficio de corazón y el Buganvilla se ha hecho una marca que no se muere, simplemente cambia de sitio, como ha sucedido con el Atlas, por lo pronto seguiremos como un sitio de gestoría y promotora cultural de apoyo a los músicos hasta que encuentre un local donde seguir el proyecto que estaba funcionando muy bien".

Rousset recuerda que su labor ha sido una lucha constante entre el hambre y la falta de sueño, que no le gustaría que se perdiera. "Entiendo la necesidad de que las bandas se apoyen entre ellas, y necesitan un espacio al que ir, en el que las reciban, y donde puedan conocer a otros músicos, porque Buganvilla no es solo una sala de ensayo, sino un punto de encuentro". Su pragmatismo le llevó a un nuevo sistema que era crear cooperativas. "Con siete u ocho bandas que tuvieran su llave y pagaran por su cuenta, y todo el mundo estaba de acuerdo, eso era una manera de suplir los problemas".

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Finalmente, el director añade que "lo más orgulloso para mí ha sido de todo este trabajo ha sido haber puesto todo mi esfuerzo en ayudar a las bandas y en trabajar codo a codo con ellas. Ver cómo han entrado y como han salido con una seguridad, una música más consolidada, y una fortaleza que no se hubiera conseguido de otro modo".