Shakira, Bad Bunny, Aitana, Karol G y Quevedo, entre los ganadores de los Premios Juventud

La primera gala en Europa de los Premios Juventud, celebrada en Marbella (Málaga), ha tenido entre sus principales ganadores a Shakira, Bad Bunny, Aitana, Karol G, Romeo Santos, Alejandro Fernández y Prince Royce en una noche de celebración de la música y cultura latina con España como nexo de unión con Europa.

Antonio Banderas, Marc Anthony, Yandel y La Oreja de Van Gogh han sido también premiados como "Agentes de Cambio" por su impacto cultural, su labor de ayuda en su entorno y su influencia en distintas generaciones de audiencias hispanas.

Los premios, que tuvieron diversos escenarios durante su historia como Los Ángeles, Miami, Houston, en Estados Unidos, o Panamá, han dado este año el salto por primera vez a España gracias a la alianza de los organizadores, TelevisaUnivision, con Starlite Marbella.

Los ganadores de los Premios Juventud

Shakira se ha alzado con tres galardones, entre ellos el de mejor artista femenina y el de la mejor canción pop por 'Bésame' con Alejandro Sanz, mientras que Bad Bunny ha logrado dos premios, el de mejor artista masculino y el mejor tour por 'Debí tirar más fotos world tour'.

Aitana ha sido distinguida con tres premios, el de Mejor Euro-Song por 'Superestrella'; el de Mejor Álbum Pop por 'Cuarto Azul'; y el de Couple Goals con Plex.

Además, Karol G ganó el Álbum del Año por "Tropicoqueta", así como Mejor Canción Urbano Rhythmic por "Verano Rosa" con Feid.

Alejandro Fernández ganó Mi Track Favorito por "Me está doliendo" con Carín León; mejor Canción Pop Balada por "Sin despedida" con Carlos Rivera y Mejor Canción Banda Música Mexicana por "El Rey" con Vicente Fernández.

Prince Royce y Romeo Santos se alzaron con tres premios por sus trabajos conjuntos.

El listado de ganadores se completa con otra treintena de artistas entre los que están Beéle, Bizarrap, Quevedo, Carín León, Alejandro Sanz, Camila Fernández, Carlos Rivera, Greeicy, J Balvin, Farruko, Daddy Yankee, Morat o Lola Índigo.

Entre las decenas de actuaciones que se han sucedido en la gala, el colombiano Camilo presentó en exclusiva el lanzamiento global de "Árbol", un adelanto de su álbum "Para cuando sean mayores".

Marc Anthony, quien celebró "la raza latina" cuando recogió su premio, también interpretó algunos de sus himnos globales. El icono del reguetón Wisin repasó algunos de sus mayores éxitos y los españoles Manuel Carrasco y Ana Mena también pusieron a bailar al público.

Elena Rose presentó su reciente colaboración con Silvestre Dangond "Efectos Secundarios", mientras que Farruko, Juan Magán y DJ Rous encabezaron el número de apertura con "Marbella Nights", el himno oficial de Premios Juventud 2026.

Agentes de cambio

Banderas ha dedicado su premio a Ceuta, "una ciudad multicultural y multirreligiosa", y a sus vecinos, quienes cree que merecen recuperar su vida y vivir en paz, dedicatoria que ha hecho tras reflexionar sobre la necesidad de conquistar la libertad personal que se enfrenta a quienes te intentan "manipular".

La Oreja de Van Gogh ha recordado sus treinta años de amistad y música, donde han "crecido juntos y recorrido el mundo", y han garantizado que seguirán ayudando a asociaciones y echando una mano en lo que puedan.

Yandel, al que su presentador se ha referido como una leyenda viva de la música, ha agradecido el premio a la organización y a España por su cariño: "Gracias España por todo".

La edición de 2026 ha contado con cincuenta categorías que han reconocido a artistas de la música, la televisión, el 'streaming', los creadores de contenido, la cultura pop, y una nueva -Creator de España-, para reconocer al talento digital español.

Además, el PJ Fest, que engloba estos premios, tiene continuidad después de la gala con las actuaciones de Wisin y Manuel Carrasco en Starlite este viernes y el sábado 5 de septiembre, respectivamente.

La retransmisión de la gala llega a más de 150 países, con nuevas audiencias en Europa, Asia y África, gracias al acuerdo de emisión de TelevisaUnivision con RTVE.

La ceremonia ha estado presentada por el español Jesús Vázquez, la mexicana Alejandra Espinoza y la dominicana Clarissa Molina.