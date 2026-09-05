Los coches usados en el robo del Tesoro de Villena llevaban matrículas robadas

Los vehículos utilizados por los asaltantes en el robo del Tesoro de Villena circulaban con placas de matrícula robadas. Según ha podido confirmar Información en fuentes cercanas al caso, las matrículas fueron sustraídas la misma noche del asalto en la vecina localidad de Sax y sus propietarios no se percataron de su desaparición hasta la mañana siguiente.

Por el momento, la Guardia Civil mantiene un absoluto mutismo sobre el avance de las investigaciones y no han trascendido más datos sobre las características de los vehículos empleados en el golpe, salvo que se trata de coches de alta gama.

Las fuentes consultadas ya apuntaban desde el primer momento a la posibilidad de que se tratara de coches robados o utilizados con matrículas falsas. Ahora ha trascendido que las placas que llevaban los vehículos fueron robadas en Sax durante la misma noche del asalto. Se trataba de vehículos que estaban estacionados en la vía pública en la calle de la Estación de este municipio. Para llegar al Museo de Villena hay un trayecto de 12,1 kilómetros, distancia que se cubre en catorce minutos por la autovía A-31.

Los propietarios de las matrículas no se percataron de su desaparición hasta la mañana siguiente, horas después de que desapareciera el Tesoro.

La pista de la desaparición de las matrículas robadas abre ahora una nueva vía para los investigadores, que tratan de determinar el recorrido seguido por los vehículos antes y después del asalto y si las cámaras de tráfico pudieron captar imágenes que permitan identificar a los autores o establecer hasta dónde lograron llegar en su huida.

El Tesoro de Villena es uno de los conjuntos de orfebrería de la Edad de Bronce más importantes de Europa. Fue descubierto en 1963 y está compuesto por 59 piezas de oro, plata, hierro y ámbar, con un peso total de más de nueve kilos, de los que alrededor de 9,5 kilos corresponden a oro. El conjunto, datado hace más de 3.000 años, incluye vasijas, cuencos, brazaletes y otros objetos de gran valor histórico y arqueológico. Se encontraba expuesto en el Museo de Villena (Muvi) hasta que pasado 27 de agosto fue robado por un grupo de encapuchados.

La investigación de la Guardia Civil se centra en reconstruir la trayectoria de huida de los autores del robo, para lo que resulta clave el rastreo de las cámaras de tráfico instaladas en las principales vías de comunicación de la zona. Determinar el recorrido de los vehículos durante los minutos posteriores al asalto es fundamental para establecer la ruta seguida por los sospechosos.

La cronología de los hechos apunta a una operación perfectamente planificada. Hacia las 5:16 horas de la madrugada del jueves pasado se disparó la alarma en las instalaciones del polideportivo municipal. Todo apunta a que este incidente pudo ser una maniobra de distracción para que los asaltantes pudieran acceder al Museo de Villena (Muvi) y perpetrar el robo.

A las 5:20 horas saltó la alarma del museo y apenas cuatro minutos después, a las 5:24 horas, los ladrones abandonaban el edificio con el botín.

Los asaltantes accedieron al museo por uno de los laterales, arrancando uno de los ventanales. Una vez en el interior fueron directamente a por las piezas que buscaban, lo que apunta a que tenían un conocimiento preciso tanto del edificio como del lugar en el que se encontraba el Tesoro. Los asaltantes destrozaron las vitrinas con mazas y arietes para acceder a las piezas. Las cámaras registraron su presencia tanto en el interior como en el exterior del edificio. En apenas cuatro minutos consiguieron hacerse con el botín y se dieron a la fuga. Aunque nada más activarse las alarmas tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Villena se desplazaron hasta el recinto, los asaltantes ya habían conseguido escapar.

Dos coches de alta gama huyendo

Como ha venido publicando este diario en las horas posteriores al asalto, un conductor alertó a los agentes de que acababa de cruzarse con dos vehículos de alta gama que circulaban a gran velocidad por la autovía A-31. El testigo fue localizado mientras las patrullas ya realizaban batidas por las inmediaciones del Museo de Villena en busca de pistas sobre el paradero de los sospechosos.

Además, las cámaras de seguridad del museo captaron imágenes del exterior del edificio. Uno de los vehículos utilizados por los asaltantes permaneció en la calle mientras se perpetraba el robo y llegó incluso a frenar el tráfico mientras los autores se encontraban en el interior del museo.

La A-31, situada a apenas cuatro minutos del Museo de Villena, ofrece a los fugitivos rápidas conexiones con algunos de los principales ejes viarios del país. Desde esta vía podrían haber continuado en dirección a Madrid o enlazar con otras carreteras para dirigirse hacia la costa y la frontera francesa a través de la AP-7. También tendrían la posibilidad de desplazarse hacia Andalucía a través de Murcia. Se da la circunstancia de que la A-31 pudo ser la ruta de huida de los asaltantes del Museo de Albacete, cometido un mes antes, y en el que los ladrones también se llevaron un tesoro histórico de monedas de oro.