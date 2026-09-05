LPA BMUSIC FESTIVAL: cuatro jornadas, cuatro identidades y una misma manera de celebrar el directo

Existe una virtud innegable en las citas culturales que se resisten a la etiqueta fácil. Cuando la oferta de ocio tiende al empaquetado predecible, encontrar un espacio donde convivan la distorsión, la zapatilla electrónica, el gancho pop y la reunión familiar resulta un ejercicio de salud melómana. En este enclave privilegiado de Las Palmas de Gran Canaria, el recinto sustituye el agobio de las infraestructuras colosales por una brisa marina reconfortante y una escala dimensionada para el goce fluido de las composiciones, la comodidad del espectador y el intercambio real entre bandas y oyentes.

Lejos de los discursos grandilocuentes, este encuentro ha consolidado su personalidad mediante una programación estructurada por pasajes estilísticos bien diferenciados, capaz de atraer a perfiles diversos sin perder la coherencia interna. La presente entrega amplía su formato habitual a cuatro jornadas completas, vertebrando un recorrido que arranca el jueves 10 de septiembre con el denominado «LPA Sound Juernes». Esta fiesta de apertura de acceso libre comenzará a las 19:30 horas orientando la aguja hacia la cultura de club. Las sesiones a los platos a cargo de Vira DJ y las actuaciones de Rata, Cervatana y Ale Acosta convertirán el recinto costero en una pista de baile abierta a las vertientes más estimulantes de la electrónica contemporánea.

El viraje hacia la electricidad más punzante llegará el viernes 11 de septiembre a partir de las 18:30 horas. Una cita reservada a la distorsión donde el volumen de los amplificadores tomará el control absoluto del espacio. El desarrollo de la tarde y la noche correrá a cargo de la contundencia rítmica de Loncha Velasco, la visceralidad del dúo gallego Bala, la maestría en el thrash metalde Angelus Apatrida, la pegada incisiva de Def Con Dos y el empuje sin concesiones de Fuet. Esta sacudida sonora compartirá espacio con las tres primeras descargas del Concurso LPA Emergente 2026, una muestra clara del compromiso orgánico de la cita con los proyectos emergentes del archipiélago.

Lejos de arrinconar a las bandas locales en horarios residuales o secundarios, el certamen integra a seis propuestas canarias finalistas en el engranaje del escenario principal durante todo el fin de semana. El sábado 12 de septiembre, desde las 17:30 horas, la actividad se reanudará con una muestra relevante de eclecticismo y pulsión alternativa. Sobre las tablas se cruzarán los ritmos contagiosos de Micromambo, la sofisticación de Maika Makovski, la frescura de La Milagrosa, el costumbrismo lírico y filósofo de Alcalá Norte y el sarcasmo escénico de Parquesvr. Intercaladas entre estos nombres de calado nacional, se sucederán las presentaciones de los otros tres finalistas del certamen de nuevos talentos, cerrando el círculo la artista Aldara (vencedora de la anterior edición), quien pondrá banda sonora a la proclamación del nuevo proyecto ganador antes de enfilar un tramo nocturno que se estirará hasta la madrugada.

El contraste definitivo de esta travesía llegará el domingo 13 de septiembre a partir de las 12:30 horas. El recinto transformará su atmósfera para abrazar el «LPA Fun Family», una propuesta diurna pensada para el disfrute intergeneracional al calor del mediodía. El ambiente distendido de este «tardeo» costero estará amenizado por el repertorio festivo de Madafaka, Los Lola, Nueva Línea, El Vega, Los Salvapantallas y Aseres. Una clausura luminosa que demuestra la plasticidad de una convocatoria capaz de reunir a melómanos curtidos en el pogo, devotos del sonido analógico y familias completas bajo el mismo cielo grancanario.

Cartel del LPA / LPA Beer Music Fest

A lo largo de trece convocatorias, el LPA BMusic Festival ha eludido el artificio para centrarse en lo esencial: el respeto al público, la efectividad de un enclave urbano conectado con la costa y la convivencia natural entre figuras consagradas y la cantera musical de las islas. Cuatro jornadas distintas que ratifican que la pasión por la música en vivo no responde a una única fórmula, sino a la libertad de disfrutarla desde múltiples miradas.

El LPA BMusic Festival cuenta con el apoyo y patrocinio del Gobierno de Canarias, a través de Turismo de Islas Canarias; del Cabildo de Gran Canaria, a través de La Isla de Mi Vida; y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Cultura. Heineken es patrocinador oficial del festival.