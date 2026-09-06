El festival Malvasoul Con Estilo vuelve al parque Doramas con diez actuaciones

El festival Malvasoul Con Estilo vuelve a citar a los amantes de los ritmos de baile más refrescantes y novedosos el próximo 26 de septiembre, desde las 15.00 a las 23 horas, en uno de los rincones más emblemáticos de la capital grancanaria: en el histórico Parque Doramas. Siguiendo su filosofía fundacional, Malvasoul vuelve a limitar su aforo a tan solo 950 asistentes, garantizando así una experiencia cómoda, exclusiva y en perfecta sintonía con el entorno natural de la zona y consolidándose como el referente del concepto festival boutique en Canarias.

El evento cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias a través de Turismo de Canarias y de la Consejería de Juventud, ICDC, IQOS, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, Martin Miller , Mahou, Lexus y Ron Matusalem. Además de las colaboraciones de Binter, Bananity Canary Islands, Plusmusic y El Mono Producciones. Las entradas se pueden adquirir en la dirección tickety.es.

La estrella del programa es, si duda, Anané y Louie Vega, con su proyecto The Ritual, una experiencia musical única en la pista de baile que combina el talento excepcional de Louie Vega —maestro del house y ganador del Grammy— con el de Anané, artista, DJ y productora de renombre internacional y directora del sello Nulu Records. Este evento se ha celebrado en clubes de playa y discotecas de todo el mundo, convirtiéndose en una cita imprescindible para quienes viajan en verano a Ibiza, Grecia y, ahora, Miami.

La experiencia

Anané describe la experiencia así: «El tono de la fiesta lo marca aquello que pinchamos y el rumbo musical que tomamos. Nos retroalimentamos mutuamente, pero también tenemos espacio para expresarnos de forma individual». Louie explica cómo el público se beneficia de esta química tan especial: «El hecho de compartir esto con mi pareja en la vida real aporta algo único; la forma en que suena la música y el sentimiento que nos une... el público percibe todo eso». Ellos mismos lo definen como un enfoque positivo para crear una atmósfera musical eufórica, donde disfrutar de aguas cristalinas, cielos azules y un sol radiante que, al ponerse y dar paso a la noche, añade una nueva dimensión a través de la música.

La jornada arrancará con el Warm Up de María Ordóñez, polifacética artista, actriz, DJ, música y modelo, encargada de envolver el espacio en una atmósfera sofisticada. Licenciada en arte dramático y con una formación muy completa a nivel musical e interpretativo, Ordóñez ha trabajado en el musical Rumba Mayumana donde cantaba, bailaba, y tocaba varios instrumentos, así como El Eunuco, estrenado en el Festival Clásico de Mérida. Aquí se presenta como una artista versátil con dos facetas principales: actriz y cantante. Su incursión profesional en la música comenzó hace aproximadamente un año y medio, combina afrotech, Tech House y techno en sus actuaciones como DJ.

El programa del festival se completa con otros ocho artistas igual de interesantes: Vira, Emma Play, Mr Paradise, The Piri Experience, García, La Armas, La Capria y L.E. Bautista.

Así, Viraaj, conocido artísticamente como Vira, es un DJ y promotor canario de ascendencia hindú nacido en Las Palmas de Gran Canaria. Su pasión por la música surge desde joven, influenciado por el sonido de su padre, lo que lo llevó a adentrarse tempranamente en el mundo del DJ, primero en eventos privados y más tarde en salas y festivales. A lo largo de su carrera, Vira ha recorrido las principales cabinas de Gran Canaria, dejando su huella en locales como Tao Las Palmas, Pacha Gran Canaria, R10 Gin Club o Dojo.

Emma Play es sobre todo una amante de la buena música. Un gusto adquirido durante más de 20 años de búsqueda incansable de estilos y géneros diversos. Una cuidada estética y un estilo chic personal derivado de su paso por el mundo de la moda son un perfecto complemento a sus sesiones como selectora.Nu Soul , Disco, Indie y electrónica sexy y melódica marcan sesiones abiertas de mente y para público adulto.

Mr Paradise comenzó su carrera como selector a finales de los noventa en diversos locales Madrid. Se traslada a Canarias donde comienza a programar y musicalizar en míticas salas como Rumm, Paraiso 76 y Café Del Mar (Franquiciado del de Ibiza) y a promover festivales miticos como (Jameos Music Festival, Malvasoul Love Fest o Costademusicas). En la actualidad con su nuevo AKA. Mr.Paradise ha tenido la oportunidad de disfrutar selecionando en sitios tan distantes Madrid, Canarias, Barcelona, Ibiza, Lisboa, Tel Aviv, Jerusalem, Berlin, Londres, Lisboa o Nueva York. Ha trabajado en Multitud de festivales y Eventos donde ha compartido escenarios con artistas como Calle 13, Molotov , Kevin Yost, John Morales, Pablo Fierro, Rinocerose, Asian dub Fundation, Denge Dengue Dengue, Omar Souleyman, Nickodemus o New York Ska Ensamble.

Piri o ThePiriexPirience es natural de Lanzarote, a donde ha regresado tras residir media vida en Tenerife, donde ha realizado su recorrido como Dj. Apasionado de los discos de vinilo, coleccionista y Selector (más que un Dj) lleva toda una vida conectado con la música en cualquiera de sus vertientes (conciertos, grupos, vinilos, sesiones, festivales, eventos temáticos...). Desde la perspectiva de dotar a sus sets de la frescura y transversalidad que propone ha inclinado sus preferencias y motivaciones hacia la sonorización y warm up en festivales, eventos culturales, fiestas temáticas, que actuar como main dj, donde la recuperación de la calle, los espacios públicos, y el respeto por el entorno y el “buen rollo” sean sello de identidad de sus actuaciones.

Polifacético e impecable profesional, Luis Eduardo Bautista Díaz es un canario de educación inglesa de gustos eclécticos. Con formación reglada en Teoría Musical, Armonía Moderna, Ingeniería de Sonido, Órgano y Bajo, su trayectoria musical comienza temprano como miembro de varias bandas de Las Palmas con las que graba algún disco. Su residencia en Inglaterra le descubre su pasión por la música hecha con máquinas y a mediados de los 90 se convierte en promotor y deejay de varias fiestas del momento: Enjoy Entertainment y Techno Breed / La Rocka.

La Armas lleva la música en la sangre desde pequeña. Hija de bajista y baterista, creció rodeada de instrumentos y comenzó su camino musical con el órgano, pasando después por el canto y el piano. Recientemente dio el salto a la cabina como DJ, donde combina su formación musical con una gran curiosidad por los sonidos y las culturas que la rodean. Amante de las jam sessions y de la mezcla de estilos, sus sesiones se mueven entre lo groovy, afro, tech house, indie y ritmos latinos y tropicales.

Trayectoria

La Capria es un artista audiovisual canario con más de 35 años de trayectoria. A lo largo de su carrera ha formado parte de diversos colectivos, entre los que destacan Protone y +0, consolidando una sólida experiencia dentro de la escena electrónica. Su identidad artística se caracteriza por un sonido enérgico y una constante búsqueda de la experimentación. Durante gran parte de su trayectoria ha estado vinculado al techno y a las propuestas más vanguardistas de la música electrónica. En la actualidad, su trabajo se centra en el Deep House, el Afro House y una cuidada selección musical abierta a diferentes estilos de calidad.

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Finalmente, García es natural de Lanzarote, amante de la música electrónica, enérgico y constante luchador de este sector, a su joven edad ha conseguido transmitir y expresar su pasión por este género musical en Ias islas. Entre su versatilidad de estilos favoritos se encuentra el Deep House, Minimal, pasando por el House y Techno y llegando hasta el Tropical House, los cuales constantemente generan una permanente adaptación al Iugar. ◼