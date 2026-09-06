Gesta canaria ante Drake y Nelson

Dos de los personajes más vanagloriados por los británicos en su historia, Francis Drake y Horacio Nelson, protagonistas en gran medida de los orígenes de su pasado colonial glorioso, sucumbieron en sus intentos por conquistar Canarias. El primero en dos ocasiones: primero en La Palma el 13 de noviembre de 1585 y después en Gran Canaria el 6 de octubre de 1595. Y el segundo en Tenerife el 25 de julio de 1797 donde estuvo a punto de morir y que le costó uno de sus brazos. Pues ahora, la colección Historia de España en viñetas, de Cascaborra ediciones, centrada en reflejar en el noveno arte los acontecimientos heroicos más importantes protagonizado por españoles en el pasado, ha dedicado los números 87 y 89 de su fantástica colección a dos de estas gestas de resistencia ocurridas en las Islas. Son los primeros cómics, además, que se centran exclusivamente en Canarias y, casualmente, ambos volúmenes tratan sobre como se produjeron dos derrotas de sendas figuras claves de la Pérfida Albión, y, curiosamente, ambos sucesos tienen elementos en común ya que fueron las milicias de los propios vecinos los que le pusieron freno a los ingleses.

Instante en que las milicias palmeras se dirigen a la playa de Bajamar para impedir el desembarco de Drake. | C. E.

Siguiendo el orden de la colección, aunque no corresponda con la cronología histórica, el primer volumen, el 87, se titula 1797: Tenerife resiste, y trata sobre el ataque de Horacio Nelson al Puerto de La Luz. El guionista Ferran Brooks reconstruye la historia a través de los testimonios de los protagonistas, principalmente las versiones de los militares ingleses y españoles sobre lo ocurrido y de las que ha quedado constancia en manuscritos de la época que se van desarrollando a través de recuerdos, entrevistas y recreaciones sobre diferentes estrategias bélicas.

La defensa

Pero una colección centrada en las gestas españolas sitúa el heroísmo, como es natural, en el general Antonio Gutiérrez de Otero, comandante de las fuerzas de defensa de la ciudad, un personaje que, incomprensiblemente, no ha logrado la misma dimensión en nuestro país que su homólogo inglés, y al que el propio Nelson tenía un respeto máximo como se demuestra en las últimas páginas del álbum. Por otro lado, la dibujante Marta Calvo-Rubio Gutiérrez utiliza un estilo cercano a la acuarela para recrear los tres intentos fracasados de los ingleses por conquistar la Isla, del 22 al 25 de julio, con batallas cuerpo a cuerpo y recreaciones deliciosas de fragatas, cúters, corbetas y obuseras de los ejércitos de ambas fuerzas armadas. Un cómic minimalista, con un desarrollo algo confuso en algunas ocasiones, ya que se mueve en tres campos narrativos simultáneos, pero que es fiel a este acontecimiento fundamental en la historia de las Islas que Tenerife recrea todo los 25 de julio y al que han dedicado la estatua El grito.

El segundo volumen, el número 89 de la colección, lleva el título de Francis Drake contra la isla de La Palma. Aquí la historia es mucho más lineal con lo que la lectura transcurre de forma más rápida y apacible. De este modo, el guionista Alber Vázquez nos va mostrando la personalidad bárbara, sanguinaria y sin escrúpulos del pirata inglés al servicios de Isabel I . Un carácter totalmente alejado de ese personaje mítico que los historiadores británicos han intentado colar al mundo sobre el infausto corsario.

Drake, a bordo del Golden Hind, entre 1578 y 1579, logra penetrar en el Pacífico y engañar a los españoles robándole incontables riquezas ya que este vasto territorio no había sido alcanzado aún por ninguna otra potencia europea. En Valparaíso, concretamente, asaltan el buque La Capitana y sus dos oficiales de confianza, John Chester y William Hawkins, encuentran 200 mil pesos en oro y las guías de viaje del capitán Juan Griego sobre cómo acceder a las posesiones españolas diseminadas por todo los territorios de ese inabarcable océano. También, entre otros botines, el pirata ingles logra engañar al galeón Nuestra Señora de la Concepción y robar su tesoro de 400 mil pesos en oro y 1300 lingotes de plata.

Cuando el 7 de noviembre de 1585 Drake llega a Canarias para conquistar La Palma, el teniente gobernador de la Isla, Jerónimo de Salazar, y los capitanes de las doce compañías, lo obliga a retirarse gracias a una férrea defensa miliciana formada por arbuceros y piqueros, por hombres de campo que sólo recibían instrucción militar un domingo al mes, pero que puso freno al siempre vil ataque británico con un sacrificio y un arrojo pocas veces tan heroico.

El dibujo de Aitor Delgado es más realista que el de Calvo-Rubio y a veces de una gran crudeza dramática. Santa Cruz de La Palma utiliza el castillo de Santa Catalina con sus diez cañones y la Torre de San Miguel con cuatro ante el ataque final del 13 de noviembre, donde más concretamente, los milicianos de la compañía de escopeteros, comandados por Gaspar García, impiden que los ingleses puedan desembarcar en sus lanchas.

Diez años después, el 6 de octubre 1595, Drake, acompañado de John Hawkins, volverá a intentar someter las islas bajo el dominio inglés, pero esta vez en Gran Canaria. Y, una vez más, las tropas españolas y las milicias locales, dirigidas por el capitán Alonso de Alvarado, organizaron una resistencia firme en la costa de la ciudad.

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Finalmente, habría que recordar que en 1599 el corsario holandés Pieter Van der Does sí lograría entrar por vez primera en la Isla con fatales consecuencias para su población, aunque sería finalmente repelido por los isleños en la famosa batalla del Batán. ◼