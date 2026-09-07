La asociación cultural El Baladero paraliza su actividad por orden del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

La gestión y autogestión independiente de la cultura en Las Palmas de Gran Canaria parece una partida imposible de ganar: las salas y espacios fuera del paraguas institucional, cada vez más escasos, son perseguidos hasta que caen como fichas de dominó y el resultado es que, con su cierre, perdemos todas y todos.

La asociación cultural y artística El Baladero, uno de los pocos reductos en pie con este perfil radicado en el polígono de El Sebadal, anunció este domingo la paralización de su actividad en el local por orden del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. "Todas las actividades quedan suspendidas hasta nuevo aviso", anuncia el equipo a través de un comunicado. Ahora necesitamos estudiar las condiciones técnicas y administrativas del espacio y conocer qué adaptaciones permitirían dar continuidad al proyecto con todas las garantías".

Este requerimiento municipal coincide con el reciente anuncio del cierre del espacio Buganvilla Studio, tras dos años y nueve meses de trayectoria como sala de ensayos, formación y música en directo en la ciudad, que acabó consagrándose como una comunidad de artistas, socios, colaboradores y públicos unidos por la cultura y sus distintas expresiones y manifestaciones creativas.

Abrir una vía de diálogo

El Baladero abrió sus puertas a comienzos de 2013 como un laboratorio cultural vivo y espacio inclusivo para actividades culturales, talleres, residencias artísticas y música en directo. "El Baladero nació de las ganas de crear un lugar donde encontrarnos, compartir música, experimentar y dar espacio a la cultura independiente en Gran Canaria", relatan en el inicio de su escrito.

Por este motivo, desde el espacio quieren "abrir una vía de diálogo con el Ayuntamiento, especialmente con las áreas de Cultura, Urbanismo y Actividades, para estudiar conjuntamente una solución viable". "Pedimos una reunión de coordinación que nos permita conocer los pasos necesarios y valorar cómo abordarlos", reclaman.

El comunicado concluye con la reivindicación de que "una ciudad que apuesta por la cultura debe cuidar también los espacios independientes donde esta nace, crece y encuentra comunidad. Queremos poner de nuestra parte para que El Baladero pueda seguir contribuyendo a esa vida cultural".

A finales del pasado 2025, el Ayuntamiento capitalino también obligó al cierre de la galería de arte El Palmeral, debido a las denuncias de un vecino de la zona por la afluencia puntual de público en las inauguraciones expositivas.

Cabe recordar que Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades finalistas a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 en España. Entre sus requisitos destacan el diálogo intercultural, la cooperación con artistas y las infraestructuras adecuadas, con el apoyo político y social necesario para llevarlo a cabo.