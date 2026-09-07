‘El exterior’, primera película de ficción del director canario Víctor Moreno, compite en el Festival de Sitges

La película El exterior, debut en el largometraje de ficción del director tinerfeño Víctor Moreno, se estrena en la 59º edición de Sitges Film Festival, que se celebrará del 8 al 18 de octubre. Coproducido por Womack Studios junto a KV Films, el largometraje competirá en la Sección Oficial del certamen y consolida la apuesta de la productora por un cine de género con mirada de autor, abierto a nuevas miradas y con vocación internacional.

Para Víctor Moreno (Santa Cruz de Tenerife, 1981), autor de Edificio España y La ciudad oculta, formar parte de la Sección Oficial del festival supone «una enorme ilusión y una gran responsabilidad», especialmente por tratarse de un certamen que, a lo largo de las décadas, «ha ampliado los límites del cine fantástico y demostrado que puede ser un espacio para la reflexión, la experimentación y la búsqueda artística».

En este sentido, el cineasta considera que El exterior, una película que utiliza la ciencia ficción «para hablar de cuestiones profundamente humanas», puede encontrar en Sitges «un lugar con espectadores abiertos a una propuesta diferente».

El exterior plantea un viaje íntimo protagonizado por una astronauta interpretada por Daniela Brown (Marco, La Abadesa), que participa en un exigente entrenamiento de aislamiento para una posible misión a Marte. En la película, coproducida por Womack Studios y KVFilms, la irrupción de un misterioso personaje alterará la percepción de la protagonista sobre nuestro planeta y el universo, en una trama que aborda cuestiones como la maternidad, la exploración espacial y la relación entre el ser humano y el cosmos.

Según explica Moreno, la película parte de una profunda investigación sobre la realidad del entrenamiento espacial. El objetivo era desmontar la imagen idealizada del astronauta como un mero espectador de nuevos mundos: «Me sorprendió descubrir el duro trabajo al que deben someterse: objetivos complejos, competitividad, exigentes pruebas con nuevas tecnologías y medicamentos en sus cuerpos», explica el cineasta.

Canarias, territorio cinematográfico

La película cuenta con el apoyo del ICAA, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y RTVC. Rodada en Fuerteventura y Las Palmas de Gran Canaria, El exterior encuentra en sus paisajes un elemento esencial de su propia identidad visual y narrativa. Lejos de utilizar el territorio únicamente como escenario, la película propone una nueva mirada sobre unos territorios capaces de aunar lo familiar con lo desconocido.

“Me interesaba mirar sus paisajes de enorme singularidad de otra manera y descubrir que podían contener simultáneamente algo muy íntimo y profundamente desconocido”, explica Moreno. “Esa dualidad está muy presente en la película y me gusta que proponga otra forma de mirar esta tierra”, amplía.

La llegada de Womack Studios a Sitges supone la puesta en marcha de una propuesta audiovisual, que abarca temas tan singulares como la maternidad, el aislamiento o la exploración espacial y la relación entre el ser humano y el cosmos, desde una dimensión existencial del género de la ciencia ficción.

Según Isaac Torras, productor y director del Departamento de Ficción de Womack Studios, “estar en Sitges es para nuestra productora una oportunidad extraordinaria con la que reivindicar nuestra apuesta por el cine fantástico como un espacio de creación, riesgo y autoría. Queremos desarrollar historias con una mirada propia, capaces de dialogar con el público internacional, y Sitges es el gran escenario en el que reforzar este compromiso”.

Para Silvia Sánchez, productora Ejecutiva, «es muy emocionante ver cómo después de cinco años de trabajo, hemos convertido en realidad esta película que se estrena mundialmente en el Festival de Sitges. Sánchez añade que, desde el comienzo, Womack se enamoró de esta historia que “nos ofrece una ciencia ficción diferente, protagonizada por dos mujeres y que se nutre de la belleza extraterrestre de algunas zonas de Canarias”.

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Además, Torras adelanta que son otras las producciones que tendrán su escenario en las islas, como es el caso de Malos sueños, largometraje protagonizado por Kimberley Tell y Andrés Velencoso que supondrá el regreso al terror de Elio Quiroga y que se ha rodado este verano en Las Palmas de Gran Canaria.