El Festival de Música celebra los aniversarios de Beethoven y Kraus en 2027

El 43º Festival de Música de Canarias celebrará los aniversarios de Beethoven y Kraus en 2027 en una programación formada por 56 conciertos durante 27 días, desde el 9 de enero hasta el 4 de febrero, y en las 8 islas. La Orquesta de Cámara de Europa inaugurará el evento los días 9 y 10 de enero, en Gran Canaria y Tenerife respectivamente, y que cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros de los que el Gobierno de Canarias aporta dos millones 600 mil, y el resto se completa por patrocinadores y demás entidades colaboradoras. El próximo 16 de septiembre se abrirá el plazo de renovación de abonos, que concluirá el 14 de octubre. Días después, entre el 2 y el 20 de noviembre, se podrán adquirir nuevos abonos. Una vez finalizados estos plazos, a partir del 16 de diciembre, se pondrán a la venta al público general las entradas para todos los conciertos.

"Beethoven va a estar muy presente por el bicentenario de su fallecimiento en este 2027, y Alfredo Kraus con un concierto homenaje por el centenario de su nacimiento", señaló el director artístico del Festival, Samuel Ramos, que debuta como máximo responsable. Ramos aclaró que cuando fue designado en sustitución de Jorge Perdigón, "las orquestas más importantes ya estaban contratadas, aunque sí he tenido margen para los conciertos extraordinarios y la sección En Paralelo". El director artístico hizo estas declaraciones en una presentación en la que estuvo acompañado por la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, y por el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa.

El núcleo del festival estará constituido por los conciertos de abono, que tendrán como escenarios principales el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria y el Auditorio de Tenerife. Así, el citado primer concierto de la Orquesta de Cámara de Europa, "que solo ha estado una vez en este festival", estará dirigida por Robin Ticciati con el carismático Jean-Guihen Queyras como solista del Concierto para Violonchelo de Dvorak. "Ticciati debuta tras estar en las principales orquestas de Europa con una obra del siglo XXI", como es Verdigris, de la finlandesa Lotta Wennäkoski, "para pasar a esa transición del clasicismo al romanticismo con la Quinta de Beethoven".

La Sinfónica de Tenerife interpretará, los días 12 y 13 de enero en Tenerife y Gran Canaria, la Obertura Carnaval y la famosa Sinfonía nº 9 Del Nuevo Mundo del maestro checo, mientras que del genio de Bonn tocarán el Concierto para Piano nº 3, junto al pianista suizo Francesco Piemontesi, "que es otro debut, alavado por su repertorio alemán", añadió.

Una de las citas más esperadas del año

La Sinfónica de Viena, una de las citas más esperadas de 2027, estará los días 23 y 24 de enero en Gran Canaria y Tenerife, "con el debut también de su director, Petr Popelka, y la joven, pero experimentada, violinista española María Dueñas" para el Concierto para Violín de Samuel Barber, una obra que no se interpreta en el festival desde hace más de 25 años. La orquesta asumirá también la Sinfonía nº 25 de Mozart, en la primera parte, y compartirá todo su esplendor con la Octava de Dvorak, en la segunda.

La Filarmónica de Gran Canaria, que estará los días 26 y 27 de enero en los auditorios Alfredo Kraus y de Tenerife respectivamente dirigida por Karel Mark Chichon, interpretará por vez primera, la Séptima de Mahler, "de una música muy profunda y con una estructura simétrica en cinco movimientos", dijo Ramos.

La Filarmónica de Londres, que estará el 29 de enero en Gran Canaria y 30 en Tenerife, dirigida por la maestra neoyorkina Karina Canellakis, "otro debut", regresará al Archipiélago junto al destacado pianista español Javier Perianes para interpretar el Concierto nº 1 de Beethoven. Será el núcleo de un programa que comienza con la Obertura Egmont, del mismo compositor, y culmina con la monumental Sinfonía nº 1 de Brahms.

La Orquesta de la Ópera Real de Versalles estará los días 31 de enero (Gran Canaria) y 1 de febrero (Tenerife) con la soprano norteamericana Nadine Sierra, bajo la dirección de Victor Jacob en el homenaje a Alfredo Kraus. "Será un homenaje a la figura del gran tenor canario con orquesta, director y solista debutantes. Interpretarán arias de grandes óperas de Donizetti y Mozart con una cantante experta en grandes óperas", dijo el director artístico.

La Royal Concertgebouw de Ámsterdam "que está en el ranking de las orquestas más relevantes de los últimos 18 años", se encargará de la clausura con un doble programa. El primero (1 de febrero en Gran Canaria y 3 en Tenerife) interpretará dos séptimas sinfonías: de Sibelius y de Beethoven, en una cita que contará también con Lisa Batiashvilli en el Concierto para Violín de Sibelius. Y en el segundo (2 de febrero en Gran Canaria y 4 en Tenerife) ofrecerá una vibrante velada romántica con la Primera de Schumann y la Fantástica de Héctor Berlioz.

La segunda parte del programa, los conciertos extraordinarios, ofrecen la posibilidad de que las dos principales formaciones sinfónicas del archipiélago acudan a las islas menos pobladas. Comenzará la Filarmónica de Gran Canaria, los días 15, 16 y 17 de enero en El Hierro (Auditorio de La Peña), La Palma (Auditorio Tomás Cabrera Martín) y La Gomera (Auditorio), con el maestro Chichon y con Isaac Martínez Mederos (piano), con obras de Mozart, Bach, Haydn y un estreno de la compositora canaria Lourdes Suárez. Segurirá la Sinfónica de Tenerife en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura (29 de enero) y en el Auditorio Jameos del Agua en Lanzarote (30 de enero) bajo el liderazgo de Pacho Flores (trompeta, fliscorno y corno da caccia) y el cuatrista Jesús Pingüino González. La velada fusiona el repertorio barroco y clásico con la música de raíz hispanoamericana, junto al estreno mundial de Intermezzo, obra del compositor canario Jesús Martín-Fernández. Por otro lado, la Orquesta y Coro Barroco de Ámsterdam, estará en los teatros Pérez Galdós (Gran Canaria) el 28 de enero y Leal (Tenerife) el día 29, dirigida por Ton Koopman, con el Réquiem, de Mozart. La programación extraordinaria concluirá con La forma del silencio, una gira de conciertos de Mario Marzo y Nacho Castellanos, piano y contratenor. "Los creadores del pódcast El vomitorio van a interactuar con el público al que pedirán que venga con ropa de los años 40", dijo Ramos.

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La programación se completa con la sección hetereogénea En paralelo que comienza con el repaso al renacimiento española de Camerata Iberia, la violinista Julia Fischer, La fusión flamenco-jazz de Jazz Caló, el swing de la canaria Perinké Big Band, la proyección de la laureada película de animación Mariposas negras, de David Baute, con interpretación en directo de la banda sonora de Diego Navarro, el espectáculo On air, un homenaje a Orson Welles y Cole Porter, la gira de Suite Atlántica para percusión y electrónica y el recital sobre Beethoven del pianista gallego Daniel Pereira.