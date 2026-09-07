Oklawoman City

Desde su primer libro, Tina Suárez Rojas ha ido construyendo una poética propia, que podríamos llamar de la diferencia, distinta a la mayor parte de lo publicado en España si hacemos excepción de alguna poeta como Begoña Rueda.

Pero lo que diferencia con claridad a Tina Suárez es su vocación lúdica, burlesca, de subversión del lenguaje además del uso de los estereotipos culturales, incluyendo y sobre todo los que afectan al género, para ridiculizarlos y darles la vuelta como a un calcetín descosido.

Lo ha hecho apoderándose del lenguaje, ese que usamos y que no es neutro, y golpeando esos estereotipos una y otra vez con ironía y sarcasmo de forma tal que deja sin capacidad de respuesta al posible opositor.

Desmonta los arquetipos del lenguaje del poder, rescatando el idioma de su esclavitud, esa que impone tanto lo políticamente correcto como la disciplina y la coerción cotidiana, liberando las palabras, creando nuevos sentidos y construyendo nuevos vocablos.

Aquellos versos de Sólo penumbras y mondadientes: «Haz el favor de pasarme la sal/Fue su último y mejor endecasílabo/Después trinchó mi corazón/Entre el segundo plato y el postre».

Términos como prolehetaira, cítrico que hace ácidas reseñas, o biblioamante, son ejemplos de lo que, más allá de lo ingenioso que resulten, persigue la autora: remover las conciencias de los lectores, sean hombres o mujeres; como lo que en su momento definió Rodríguez Padrón: hacer de la poesía el germen de una irrupción (interrupción) en el espacio del poder.

Tina Suárez huye de la acomodada habitación de la memoria como reclamaba el mismo crítico y nos exige un esfuerzo lector, pues sus versos están plagados de referencias culturales, intertextualidades, insinuaciones que se enmarcan en nuevas construcciones y ordenamiento verbal de la existencia, de la autora pero sobre todo de nosotros como lectores.

Busca construir, fundar, otra lectura de la realidad, más cercana, más propia, más de toda la colectividad. Un espacio que signifique y que observe la realidad y se enfrente a ella desde la incertidumbre, creando la duda para que podamos disfrutar plenamente de los versos y los dobles sentidos.

No se conforma con derribar el lenguaje cotidiano, el de las rutinas del poder y el encasillamiento. Ahora va más allá y reivindica un espacio propio, un espacio contra el que ocupa el poder.

No solo pretende construir un espacio distinto, persigue alzarlo contra lo habitual, el estereotipo siempre ha sido así, las losas de la costumbre, las cadenas del sentido común.

Actúa como si fuese un adalid de la arquitectura de género, aquella que proclama que una ciudad para ser inclusiva, no abrir cauces a la marginalización, antes bien, cerrarlos, debe leerse con los ojos de las mujeres.

De esta guisa, Suárez Rojas levanta la ciudad de Oklawoman City y la dota de murallas liberadoras:

«Contra el ejército de la infame Vulgaria / se levantaron las murallas de Oklawoman. / (…)/Contra esa zafia ignominia oriunda de vulgaridades / se levantaron las sabias murallas de Oklawoman».

En palabras de la arquitecta Elsa Guerra: «Hablar de urbanismo, es también hablar de los espacios donde se desenvuelve la vida colectiva. De los lugares que recorremos, en los que habitamos… De esos espacios soñados, idílicos, de la forma de habitarlos, nos habla este libro: Un único mandamiento te doy: / Amarás Oklawoman como a ti misma».

Y de vivirlos desde la alegría, vindicando la risa:

«No quieren que rías no / pero tú continúa / mordiendo las orquídeas al león / y que le duela en su fiereza abolida. / Impón tu reino. / Carcajea».

Y más adelante:

«Y Sara se rio / y no temió la ira de dios. / Y Sara se ganó al Señor / y fue el eterno tormento de los agelastas».

Los agelastas son aquellos que están imposibilitados para la alegría, la risa. La rechazan no solo para ellos sino para el resto de la gente.

Condenan la risa como invento del diablo, son los tristes, los amargados, que persiguen que los demás asuman esa condición.

Contra ellos Tina Suárez desgrana sus versos, burlándose del estereotipo romántico de la luna:

«El poeta es el único animal / que mira la luna con lascivia».

Dos versos que derriban cientos de versos gimientes de los amantes al astro nocturno, dos versos que nos quitan soledades y nos hacen más libres.

Su desparpajo llega a chancearse de santones como Nietzsche.

Recuerden la anécdota en la que el filósofo se indigna ante el maltrato de un cochero a un caballo de tiro, derribado por el cansancio e incapaz de levantarse pese a los repetidos azotes de su amo. El animal fallece con la cabeza en los brazos del filósofo.

El mismo que escribió la cita con la que se abre el poema VII:

«Gatas continúan siendo siempre las mujeres, y pájaros. O, en el mejor de los casos, vacas».

Y remata Suárez Rojas:

«(…) desconocía / que no era un macho lo que abrazaba / sino una yegua llamada Nica (…) Fueron testigos / del incidente tres mujeres: una gata preñada una tórtola / alicaída y una vaca analfabeta / que no supo decir ni mu. / (Turín, 3 de enero de 1889)».

Nadie en la anécdota inicial ha demostrado que en vez de ser macho el maltratado fuera hembra. Todos hemos aceptado el relato de que era caballo y negado, sin proponerlo, su posible condición de yegua.

Los versos de Suárez rompen con esa tradición y reivindican la posibilidad de otra historia. Así, los poemas de Oklawoman City se alzan como posibilidad de otros espacios, más libres, más humanos, más nuestros.

Son poemas para acompañarnos en el vivir. Ninguno de ellos va a resolver la vida, ni a derribar el sistema. Pero todos y cada uno de ellos darán un aldabonazo en nuestra conciencia.

Las palabras inventadas, las imágenes insólitas, los estereotipos derribados, los prejuicios arrinconados… todos sirven a la idea de despertar la conciencia en el lector, la lectora, de que el mundo no es como nos lo han contado.

Ni los cuentos infantiles con sus moralejas ni las historias de brujas quemadas son como nos han dicho que son; ni siquiera la vida o los sentimientos de Teresa de Cepeda y Ahumada, santa Teresa de Ávila, y su «basta ser mujer para caérseme las alas».

Contestado en:

«Teresa amada / ya no somos mustia fragata / dentro de una botella. / Con las plumas que a ti se te caían / hemos cosido nosotras nuestras alas».

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Por eso, porque no tapa con el dedo la luna pero sigue señalando la lascivia de los poetas, Tina Suárez debe ser leída como ejercicio de libertad, esa libertad que se le niega a Pablo Hasél.