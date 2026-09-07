'Puerto Rico Canta', la música de raíz de la isla caribeña llega al Auditorio Alfredo Kraus

Los artistas boricuas del género urbano han logrado que las miradas y los oídos de todo el mundo dirijan su atención a la isla caribeña. Pero Puerto Rico siempre ha mantenido su riqueza cultural y musical confiada en la tradición, y de ella se han enriquecido ambas partes. La entidad Decimanía, encargada de la conservación de la música tradicional de Puerto Rico y de mantener vivo el arte de la décima, llega este domingo, día 13, a la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, para ofrecer un concierto bajo el título Puerto Rico Canta, un encuentro musical concebido para unir la riqueza del folclore puertorriqueño y también el punto cubano canario mediante un hermanamiento en el que manda la palabra improvisada.

El concierto, que comienza a las 19.00 horas, ofrecerá un recorrido por los ritmos más genuinos del Caribe. Sobre el escenario coincidirán algunas de las figuras más destacadas del panorama muiscal tradicional, entre los que figuran los trovadores puertorriqueños Omar Santiago, Shamira Santiago y Roberto Silva junto a la reconocida familia Nieves Maldonado, integrada por el virtuoso cuatrista Christian Nieves, Modesto Nieves en la guitarra, Mónica Nieves en la voz y el güiro, y la percusión de Raúl Maldonado. El broche de esta reunión lo pondrá el popular verseador y doctor en Filología canario Yeray Rodríguez, que sumará su voz e ingenio improvisador a una velada pensada para celebrar la cercanía cultural que une a ambos pueblos a orillas del Atlántico.

Un puente de tradiciones y propósitos comunes

Yeray Rodríguez destaca el profundo significado de esta cita en grancanaria. "Este encuentro es muy significativo porque se da la circunstancia de que Decimanía de Puerto Rico es una entidad que, con más experiencia y andadura, tiene muchas similitudes con nuestra Fundación Ochosílabas porque, de alguna manera, perseguimos los mismos fines y objetivos", explica.

El espectáculo trae a las figuras más destacadas de la música tradicional de la isla caribeña, como los trovadores Omar Santiago, Shamira Santiago y Roberto Silva, junto a la reconocida familia Nieves Maldonado

Rodríguez subraya además la estrecha relación histórica y afectiva entre ambos archipiélagos. «En el caso de Puerto Rico y Canarias, los lazos son muy estrechos. Puerto Rico es un país que por sus circunstancias particulares a veces no se considera al nivel de otros donde ha habido una huella canaria ostensible, pero en Puerto Rico la hay y afortunadamente en los últimos años se ha visibilizado bastante», explica el verseador, quien subraya que uno de los puentes fundamentales entre ambas culturas es, sin duda, la estrofa de diez versos. «La décima es uno de los elementos que más nos une. De hecho, Puerto Rico es uno de los lugares del mundo donde más variedades distintas hay para cantarla, lo que ha enriquecido su folclore y el de otros países», explica el repentista grancanario.

La música tradicional de Puerto Rico estará presente en la capital con las voces e instrumentos más destacados de su folclore e improvisación. / LP/DLP

El concierto ofrecerá un recorrido por los formatos instrumentales y líricos más auténticos de la música tradicional boricua. El instrumento rey de la velada será el cuatro puertorriqueño, que «vendría a ocupar el espacio que ocupa nuestro laúd». En esta ocasión, la formación contará con virtuosos de renombre internacional como el maestro Christian Nieves, acompañado por el conjunto típico tradicional compuesto por guitarra, güiro y bongó.

Pie forzado y la singularidad del aguinaldo

Durante la actuación, los asistentes podrán ser testigos de técnicas de improvisación como el pie forzado, donde la métrica y la rima quedan sujetas a una línea impuesta a los trovadores marcada desde el público, así como del clásico aguinaldo. «El aguinaldo es la música de la decimilla, una estrofa idéntica a la décima espinela pero con la particularidad de que sus versos, en vez de tener ocho sílabas, tienen seis. Hasta donde yo sé, Puerto Rico es el único lugar donde se canta», concluye Yeray Rodríguez.

Un maridaje de voces, de canciones y de sentimientos

Por su parte, Omar Santiago, trovador de Puerto Rico y también profesor universitario en su isla, no oculta su entusiasmo por regresar a las Islas Canarias, especialmente a Gran Canaria, un destino con el que asegura mantener un "estrecho vínculo histórico y cultural". Santiago recuerda que desde la década de 1990 la tradición de la décima "ha propiciado constantes encuentros entre ambas regiones a través de la música y otras manifestaciones artísticas".

Noticias relacionadas

"Nos sentimos muy cerca del corazón de Gran Canaria porque somos muy similares", destaca el artista boricua, quien avanza que los músicos invitados ofrecerán un variado repertorio centrado en la décima, la canción, el seis, el aguinaldo, la parranda y la música instrumental, "un maridaje de cuerdas, de voces, de canciones y de sentimientos que nadie se debe perder", destaca el trovador desde Puerto Rico.