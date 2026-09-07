Visitants trae al Temudas la voz femenina de la posguerra

Teatro, danza e intervención escénica. Estos son los tres elementos que conforman el espectáculo Maletas de tierra de la compañía castellonense Visitants que actuará , dentro de la programación del 30º Festival Temudas de Las Palmas de Gran Canaria, durante dos días consecutivos de este mes de septiembre, en la trasera del parque Santa Catalina. Concretamente, el 17 a las 19.30 horas y el 18 a las 19.00h en la plaza de Canarias, que será denominado Escenario E.

Cinco mujeres comparten su paso por un periodo histórico que va desde la II República a la Guerra Civil y la posguerra mediante escenas inspiradas en acontecimientos históricos pero conectando esta época con la actualidad. Todo eso durante un espectáculo de calle de 60 minutos de duración.

Su autora y directora, Sònia Alejo, señala que Maletas de tierra es el resultado escénico de una investigación sobre la historia local de Vila-real, el municipio de donde es la compañía, desde la llegada de la Segunda República hasta décadas posteriores a la Guerra Civil. «Durante seis años consecutivos realicé sendas piezas de teatro documento, de calle, en los que me servía de la ficción para trasladar los hechos históricos locales paseando por los espacios reales donde se vivieron», asegura.

«A través de rutas teatralizadas percibí de primera mano y de la voz de muchos testimonios vivos y así como de la documentación específica realizada para cada ruta, el enorme protagonismo de las mujeres. La mayor parte de ellas desde el ámbito doméstico, pero también desde el político, el intelectual y el artístico».

Las cinco actrices hacen un recorrido simbólico por las seis rutas que conforman las historias de la obra. | LP/DLP

Sònia Alejo (Almazora, Castellón, 1972) es actriz, dramaturga y directora de teatro. Se autodefine como obrera del teatro. Forma parte de la compañía de teatro de calle Visitants desde su formación en 1989, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional. Actriz de formación, inicia su trayectoria como dramaturga en 2005. Ha escrito y dirigido obras de teatro contemporáneo y teatro documental relacionadas con la memoria histórica y la recuperación de la voz de los olvidados.

Dirección y escritura

A partir de 2003 empezó a dirigir algunos de los espectáculos de Visitants y desde 2005 compagina sus trabajos de dirección con la escritura de obras dramáticas y colaboraciones en revistas del sector. De entre sus creaciones escénicas destacan Olea (2016), finalista de los Premios Max 2018 como mejor espectáculo de calle y Maletas de tierra (2020), premio al mejor espectáculo de calle de las Artes Escénicas Valencianas 2020. En 2019 ganó el premio de Teatro Infantil Escalante con la obra teatral infantil Cremallera, una pieza pensada para público familiar e infantil sobre los refugiados y la relación de sororidad entre las mujeres como forma de organización y resistencia. Su formación en escritura dramática viene marcada por la asistencia a talleres con autores como José Luis Alonso de Santos, Paco Zarzoso, José Sanchís Sinisterra, Patrícia Pardo, Jordi Galcerán o Roberto García. También forma parte de la Associació Valenciana d’ Escriptors i Escriptores Teatrals, de la que fue presidenta entre 2017 y 2022. «Con Maletas de tierra quería rescatar las escenas con más potencial escénico de las rutas para, finalmente, hablar de esa misma historia a través de la voz y la piel de las mujeres desde un contexto más abierto y de lectura universal, pero igualmente localizado en este período», añade. «Desde el teatro físico y las imágenes creadas por las intérpretes, la pieza tiene un marcado tono poético, pero también reivindicativo, que apela directamente al espectador y a la memoria colectiva desde la emoción. Todo ello desde el trabajo riguroso de documentación sin llegar a ser teatro documento, como sí lo fueron las seis rutas». Por eso mismo, en la obra «damos prioridad a la piel y la voz de las mujeres. La primera porque es uno de los campos de batalla en cualquier conflicto y la segunda porque es la que más fácilmente han mantenido callada».

Visitants transita por la escena callejera desde 1989 y desde entonces ha fomentado la búsqueda de nuevos lenguajes escénicos. «Calles, plazas, parques, puertos, museos, monumentos, trenes, hoteles, paredes, árboles y otros lugares han sido testigos de los retos y de las experiencias emocionales de nuestras creadoras», añade la distribuidora de la compañía Diana Cortés. «En la compañía participan actrices inconformistas y provocadoras de emoción y, para ellas, el espacio público y al aire libre transciende al concepto de lugar físico convencional para convertirse en el lienzo donde llevar a cabo sus creaciones».

Diferentes formatos

Visitants ha creado multitud de proyectos de diferentes formatos, alternando y haciendo dialogar disciplinas por varios continentes. «Cada paso, cada creación, cada función, cada éxito y, sobretodo, cada momento de crisis, son los pilares de nuestra evolución, siempre en equilibrio incómodo, para no abandonar nuestra pasión: la creación en el espacio público».

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Y esto se ha visto en sus últimos tres espectáculos previos a este último de 2026. Así, en Lluvia de caminos los intérpretes sorprenden al público con textos sorprendentes que busca la relación del actor con los espectadores para trasladarlos a un espacio imaginario, desde un lugar cotidiano, y durante un día cualquiera. Por otro lado, Olea nace, con un fuerte simbolismo, del árbol presente en todas las culturas mediterráneas como símbolo de resistencia, fortaleza y paz. Y, finalmente, Mascletà Poética es una instalación participativa muy impactante visualmente como metáfora artística de ruido, palabras, ritmo y movimiento.