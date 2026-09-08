Javier Sanjuan, Dj y CEO del festival Malvasoul Con Estilo: «El festival Malvasoul De Estilo mantiene la cultura de club de baile»

Javier Sanjuan AKA Mr. Paradise, es el CEO, director y programador del Malvasoul Con Estilo, un festival con formato boutique que trae el próximo día 26 al parque Doramas de la capital grancanaria, en horario de 15.00 a 23.00 horas, a diez ‘deejays’ que comparten el baile elegante y la cultura de club. LA PROVINCIA, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias a través de Turismo de Canarias, ICDC, IQOS, Ayuntamiento de Las Palmas, Sociedad de Promoción de Las Palmas, Martin Miller y Mahou, y los colaboradores Binter, Bananity Canary Islands, plusmusic y el monoproducciones hacen posible este evento.

Anane y Louie Vega, Mara Ordoñez, Vira DJ, Emma Play, The Piri Experinece, Garcia, LA Armas, La Capria y L.E. Bautista, además de Mr. Paradise, son los protagonistas de esta nueva entrega de este festival.

Javier Sanjuan AKA Mr. Paradise, es el CEO, director y programador del Malvasoul Con Estilo, un festival con formato boutique que trae el próximo día 26 al parque Doramas de la capital grancanaria, en horario de 15.00 a 23.00 horas, a diez ‘deejays’ que comparten el baile elegante y la cultura de club. La PROVINCIA, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias a través de Turismo de Canarias, ICDC, IQOS, Ayuntamiento de Las Palmas, Sociedad de Promoción de Las Palmas, Martin Miller y Mahou, y los colaboradores Binter, Bananity Canary Islands, plusmusic y el monoproducciones hacen posible este evento.

¿Qué aporta Malvasoul Con Estilo a una ciudad que quiere convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031?

Aporta una programación internacional de primer nivel en un festival con formato boutique para entre 500 y 1.000 personas y que ofrece al público que asiste una experiencia íntima, exclusiva y muy cuidada. Además, se celebra en un horario diurno y en espacios únicos y emblemáticos, en este caso el parque Doramas.

¿Este formato de festival boutique cuenta con un público fiel?

El público es uno de nuestros principales valores. Sí es fiel. La prueba es que no solo nos sigue cuando hacemos los eventos en Gran Canaria, sino también en cada una de las propuestas que hacemos por las islas. Suele tener un perfil cultural y es absolutamente transversal. Viene gente muy internacional a nuestros eventos y con edades entre los 30 y los 70 años que le gusta el baile elegante y la cultura de club.

Habla usted de la cultura de club de baile.

Sí. Este formato tiene una curaduría realmente única y está basado realmente en lo que es la cultura de club. Actualmente, los eventos y la música electrónica está girando más hacia lo comercial, mayoritario, sectorizado en zonas VIP, donde el móvil es lo que más importancia tiene. En Malvasoul lo importante sigue siendo un buen equipo de sonido, un buen artista y un buen público que baile. Se mantienen los códigos éticos y estéticos de lo que siempre ha sido la cultura de club. Como digo siempre, no hay nada más moderno que un club antiguo.

¿Es importante para este tipo de festivales el apoyo de la empresa privada y las e instituciones públicas?

Este tipo de eventos solo serían posible, dado que tienen un formato reducido en público y una apuesta muy alta, con la colaboración de la empresa privada y también las instituciones públicas. A pesar de ser un festival muy pequeño tiene mucha repercusión. Algunas de nuestras publicaciones se mantienen en casi el millón de visitas, porque mucha gente de fuera y de las propias islas siguen este evento.

¿Cómo presenta al público el festival Malvasoul del día 26?

Consolidamos nuestra propuesta en un entorno tan singular como el Parque Doramas. Tras el éxito del año pasado, el plato fuerte de esta edición es el Ritual liderado por el matrimonio Vega, Louie Vega y Anané. Su propuesta abarca desde el house clásico hasta ritmos latinos y caribeños, ofreciendo un viaje sonoro único en un ambiente diurno hasta las 11 de la noche. Además de lo que aportan los otros selectores y Djs que están en el cartel

Vemos que DJs canarios tienen en el Malvasoul protagonismo.

Por supuesto. Nada tiene sentido si no tiene una repercusión en la propia en la propia tierra. Tenemos discjockeys canarios con mucha más trayectoria, como puede ser Vira o La Capria, y también le damos oportunidad a los jóvenes, en este caso con LA Armas o García. Lógicamente, no es una imposición estricta, pero es un deber que siempre que haya un evento en Canarias o en cualquier lugar de del planeta se cuente con la gente local a modo de estímulo y a modo de compartir en dos direcciones, que creo que es fundamental.

También hay una importante representación femenina.

Desde nuestros inicios, cerca del 50% de nuestro cartel, y a veces más, ha estado integrado por mujeres. No lo planteamos como una cuota, sino desde la naturalidad de contratar talento y sensibilidad musical sin distinción de género. Al igual que en la pista de baile hay diversidad, en la cabina debe reflejarse de forma orgánica. n