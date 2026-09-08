LPA Sound Juernes: la disrupción electrónica que reescribe los códigos del LPA BMusic Festival

El Parque Litoral El Rincón altera este año su funcionamiento habitual. Con la decimotercera edición del LPABMusic Festival, la programación se expande hacia una cuarta jornada inédita, que tendrá lugar el 10 de septiembre a partir de las 19:30 horas. Bajo el epígrafe de LPA Sound Juernes, esta cita inicial abandona la fórmula de apertura convencional para activar un motor de vanguardia electrónica que funciona con autonomía respecto al resto del fin de semana, abrazando el riesgo como eje central. La propuesta no nace como un simple prólogo, sino como una mutación necesaria: una pieza fundamental que reclama su lugar dentro de una convocatoria que se niega a ser predecible.

La organización ha optado por un acceso totalmente gratuito al aire libre, una decisión que busca eliminar cualquier barrera y permite que el público acceda directamente a un discurso que se aleja de los circuitos comerciales. Se trata de convertir la víspera del viernes en un espacio de experimentación constante donde la música electrónica de corte avanzado desplaza a las estructuras habituales del festival. Este formato permite al LPA BMusic Festival abrir su programación a un perfil de asistente interesado en texturas técnicas y discursos que desafían la ortodoxia. La apuesta resulta clara: el recinto se transforma en un laboratorio donde el baile actúa como motor de cohesión y la electrónica redefine el entorno costero, premiando la lealtad del público histórico y seduciendo a audiencias que exigen propuestas alejadas de la repetición.

El cartel de esta jornada articula una innovadora reunión de talentos independientes nacionales que comparten una clara voluntad de ruptura. A las 20:00 horas, el dúo Rata inaugurará la actividad. Su propuesta se asienta sobre una música electrónica cruda y asilvestrada, priorizando la inmediatez y una energía que transforma el directo en un acto de resistencia cultural. A continuación, el escenario recibirá a Cervatana, el proyecto que vincula a miembros de Derby Motoreta’s Burrito Kachimbajunto a Fran el Punky. Su planteamiento técnico mezcla los ritmos recurrentes del kraut rock con una estética de raíz industrial y electrónica, alejándose de cualquier rastro de psicodelia convencional para construir lo que sus integrantes definen como un western distópico espacial. Es un viaje conceptual de gran espesura que constituye uno de los puntos de mayor interés pedagógico del evento.

El cierre de esta primera sesión correrá a cargo de Ale Acosta, quien presentará en el Parque Litoral El Rincón su debut individual, «El Porvenir». En esta obra basada en la música electrónica, Acosta profundiza en una narrativa digital que busca el equilibrio entre la precisión de la máquina y una carga emocional orgánica. Es un directo que demanda una escucha atenta y que traslada el baile hacia un terreno más introspectivo, consolidando un despliegue que hibrida la contundencia con la introspección. El autor articula aquí un discurso sustentado en la electrónica que exige una interacción activa, logrando un equilibrio complejo que obliga al espectador a un movimiento corporal inevitable dentro del recinto.

Esta jornada funciona como una lanzadera para el resto de la decimotercera edición. A partir del viernes, el LPA BMusic Festival transitará hacia otras formas de entender el directo, desde la electricidad del rock y el metal hasta la sofisticación del pop alternativo, incluyendo el desarrollo

del Concurso LPA Emergente 2026 y una clausura diurna el domingo. Con LPA Sound Juernes, el festival modifica su eje de gravedad desde el inicio, apostando por una transgresión que sitúa a la vanguardia electrónica como el punto de partida necesario para comprender la ambición de esta convocatoria. El jueves deja de ser la antesala para convertirse en el núcleo de una edición que, por primera vez, cuestiona sus fundamentos para expandir su horizonte. La cita es una invitación al hedonismo en un espacio que durante cuatro días se convertirá en un territorio libre de etiquetas, demostrando que la música en vivo requiere de una constante reinvención de sus formatos. Al integrar este despliegue como el eje de su apertura, su organizadora, Teresa Deudero, reconoce que el futuro de los festivales depende de la capacidad de sorprender y de arriesgar en la programación, convirtiendo al 10 de septiembre en la meta de una celebración que nace del giro hacia la música electrónica.