Miguel Miguel, humorista: “Quienes viven con IGIC y una franja horaria distinta son los amos del mundo”

Hubo un tiempo en el que Miguel Miguel recorría España de bar en bar y de plaza en plaza intentando convencer a un público que, muchas veces, ni siquiera había ido a verle. Más de dos décadas después, el humorista madrileño aterriza por primera vez en el Festival Reislas convertido en uno de los nombres habituales del circuito nacional de comedia y con su show ¡Acojonado! llenando teatros por toda la geografía española.

Miguel Miguel se presenta en octubre en Gran Canaria (día 1), Lanzarote (día 2), Tenerife (día 3) y La Palma (día 4), con funciones en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, el Teatro Municipal de Tías, el Paraninfo de la Universidad de La Laguna y el palmero Teatro Circo de Marte, respectivamente.

La participación del humorista en Reíslas supondrá también su regreso a Canarias, una tierra con la que mantiene una relación especial desde sus inicios. Recuerda con cariño sus actuaciones en pequeños locales de Tenerife y Gran Canaria, escenarios que apostaron por la comedia y donde comenzó a construir parte de su carrera. “Quienes viven con IGIC y una franja horaria distinta son los amos del mundo", apunta Miguel Ángel Rodríguez Manzanera, más conocido como Miguel Miguel, quien ha perfeccionado un estilo que combina el stand-up clásico con pequeños guiños a la magia, disciplina en la que también se formó en la Gran Escuela de Magia Ana Tamariz y que durante más de una década compaginó con sus actuaciones en la emblemática sala madrileña La Chocita del Loro.

Aquellos años, sin embargo, estuvieron marcados por momentos especialmente complicados. El cierre de sus negocios, las dificultades para encontrar trabajo fuera de la comedia y la incertidumbre económica estuvieron a punto de apartarlo definitivamente de los escenarios.

Una llamada del magazine de televisión El Hormiguero’ cambió el rumbo de su vida profesional y durante cinco temporadas fue el encargado de ‘calentar’ al público antes y durante la grabación del programa. Ahora, ya de vuelta a los teatros, reconoce que todo ese camino le ha servido para valorar aún más cada función. "Son 22 años de coche, hostales, cervecerías, restaurantes y plazas de pueblo donde nadie quería verte actuar”. Aquella escuela, asegura, le enseñó a pulir cada texto y aprender a conquistar al público desde el primer minuto. "Hay que seguir currando", resume, recordando una frase que le marcó el también guionista y colaborador de ‘El Hormiguero’, J.J. Vaquero, y que continúa aplicando en cada espectáculo.

Las mismas preocupaciones

En ¡Acojonado!, Miguel Miguel mira hacia atrás para hablar de toda una generación. Los nacidos en los años 80 encontrarán sobre el escenario muchas de las situaciones que marcaron su infancia y su vida adulta. El espectáculo reúne anécdotas familiares, recuerdos de infancia, experiencias como padre de dos hijas y como el pequeño de cuatro hermanos, además de pequeñas dosis de música y magia que aparecen de forma inesperada a lo largo de los 90 minutos de función. "Cada gesto, cada frase y cada chiste están medidos. La improvisación tiene su espacio, sobre todo en el intercambio con los espectadores, pero siempre dentro de una estructura muy cuidada en la que nada queda al azar”, indica.

Miguel Miguel ha optado por mantenerse fiel a un humor profundamente costumbrista y alejado de la confrontación. Prefiere hablar de las pequeñas miserias compartidas, de esas situaciones en las que cualquiera puede verse reflejado, antes que buscar el titular fácil o la polémica. Está convencido de que la risa cumple una función mucho más importante de la que a veces se le concede. "El humor sirve para quitar importancia a los problemas y también para entenderlos mejor. Debería estar recetado por los centros de salud", afirma. “Este es el espíritu con el que he construido ‘¡Acojonado!’: ofrecer al espectador una hora y media de desconexión y recordar que todos, en mayor o menor medida, compartimos las mismas preocupaciones”.

La magia, otra forma de sorprender al público

Antes de dedicarse plenamente a la comedia, Miguel Miguel encontró en la magia otra forma de sorprender al público. Hoy ambas disciplinas conviven de forma natural en sus espectáculos, aunque reconoce que, si tuviera que elegir, hay algo que sigue mereciendo la pena por encima de cualquier truco. "Una buena carcajada que termine en un aplauso es lo mejor que te puede pasar".

Convencido de que festivales como Reislas contribuyen a consolidar la comedia como una propuesta cultural de primer nivel, celebra que el humor ocupe cada vez más espacio en la programación de los grandes eventos. "Se está haciendo con la comedia lo mismo que hace años se hizo con la música. Así que prometo que, durante 90 minutos, te olvidarás de los problemas. Hora y media sin móvil y muchos chistes... Lo demás ya depende de ti".

Noticias relacionadas

Reislas ya ha puesto a la venta las entradas para las actuaciones previstas en los diferentes teatros, auditorios y demás equipamientos culturales en su plataforma www.reislas.com cuyos precios oscilan, según los espectáculos, entre los 16 y los 40 euros.