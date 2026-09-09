Actores y cantantes registran su voz como marca comercial para protegerse de la IA

En un momento en que la inteligencia artificial (IA) es capaz de copiar a la perfección el tono y los giros de cualquier persona, ¿cómo se puede garantizar que mañana una discográfica no genere una voz calcada a la de Taylor Swift y edite un álbum completo sin pagar ni un céntimo a la cantante norteamericana? ¿Qué impide a las productoras cinematográficas doblar la próxima película de Tom Cruise con su voz habitual en español sin necesidad de contratar al actor que habitualmente lo hace, aprovechando los registros que ya existen, de los que el algoritmo puede aprender fácilmente?

Lo que hace unos pocos años parecía ciencia ficción ya es una realidad y pone en cuestión el funcionamiento de toda una industria, la del entretenimiento, de la que dependen miles de empleos en todo el mundo. Sobre el papel, las leyes sobre el derecho al honor o a la propia imagen deberían bastar para impedir estas copias o "deep fakes", en el argot actual, pero lo cierto es que el camino para conseguirlo se antoja complejo e incierto -implica depender de los juzgados de lo penal-, por lo que ya hay quien está buscando alternativas más prácticas y ágiles.

Y una de las que está cobrando más fuerza es la de inscribir la voz como marca registrada, lo que, sobre el papel, impide que cualquier otra persona pueda utilizarla con fines lucrativos sin el consentimiento del titular. El caso más sonado hasta la fecha es el protagonizado por la propia Taylor Swift, que en abril anunció que estaba tramitando este registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, pero lo cierto es que en Europa también se están dando ya los primeros casos.

La norteamericana Taylor Swift ha solicitado registrar su voz como marca en Estados Unidos. / Wikimedia/Glenn Francis

En concreto, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) ha aprobado ya las dos primeras marcas sonoras de voz y tiene en tramitación al menos otras tres, según ha podido comprobar este diario. Todas ellas son de artistas italianos, donde un importante despacho especializado en propiedad intelectual ha empezado a ofrecer este servicio a sus clientes, aunque también las hay que se han tramitado de forma independiente.

En concreto, el primero en tener una marca registrada a nivel europeo con su voz es el actor Luca Ward, voz habitual en el país transalpino de estrellas como Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson, Keanu Reeves o Russell Crow, que logró la aprobación del organismo europeo el pasado 1 de junio. En agosto lo logró Massimo Corvo, que dobla habitualmente a Sylvester Stallone, Vin Diesel, Laurence Fishburne o Harvey Keitel, entre otros.

Y ya han superado el periodo de oposición, aunque aún no se han aprobado definitivamente las marcas sonoras presentadas por el también actor Alessandro Siani y los cantantes Giusy Ferreri y Andrea Lazlo de Simone, ambos muy conocidos en Italia.

¿Qué es una marca sonora?

La posibilidad de registrar un sonido como marca existe desde hace años y está pensado, sobre todo, para los 'jingles' que utilizan muchas compañías para su publicidad -un caso bastante conocido es el de Mercadona, que ha registrado la canción que suele sonar en su megafonía- o, por ejemplo, determinadas melodías de videojuegos que hacen que los usuarios rápidamente identifiquen de qué juego se trata. O, por ejemplo, para los sonidos de las notificaciones de algunas aplicaciones, que las hacen inconfundibles.

El actor italiano Luca Ward. / Wikimedia/SonoGrazy

Sin embargo, nada limita el tipo de sonido que puede registrarse, siempre que sea identificativo del producto y servicio al que va asociado para los consumidores. La gran duda ahora es si, realmente, registrar una grabación corta de un actor o un actriz -por lo general suele ser la frase "Me llamo… " o "Soy …"- es suficiente para proteger cualquier uso de su voz. Y ahí es donde los especialistas discrepan.

Para Eva Toledo, CEO de Padima, uno de los despachos españoles de referencia en propiedad intelectual, "la marca protege un signo concreto para identificar un producto o servicio y diferenciarlo de la competencia. Es decir, en este caso, lo que se protege es esa frase, esa combinación de palabras exacta, pero no el conjunto de la voz".

De esta forma, por ejemplo, Toledo cree que esta fórmula puede ser efectiva cuando un artista tenga una muletilla o alguna frase que le identifique -como ocurre con algunos humoristas-, para evitar que otros la utilicen sin su permiso. A otro nivel, sería similar a lo que están haciendo algunos deportistas, como Kylian Mbappé, que registró el gesto que suele hacer al marcar gol.

En cualquier caso, la alicantina no ve con malos ojos este tipo de medidas, ante los riesgos que implica la inteligencia artificial para los derechos de propiedad intelectual. "Puede ser una protección más, pero realmente habrá que esperar a que llegue algún caso a los tribunales para ver el alcance que puede tener", reconoce Toledo.

Una reflexión que comparte Pablo López, el director de Marcas & Brand Intelligence de Pons IP, otra de las grandes consultoras especializadas que existen en España. Eso sí, en su caso, López se muestra convencido de que estos registros sí servirán para dar cobertura a cualquier uso de la voz que se quiera hacer.

"La clave de la marca es que sea distintiva y eso lo da el tono de la propia voz, no tanto el texto que diga", asegura el experto para razonar su respuesta. Por este mismo motivo, López señala que "no se puede registrar cualquier voz, tiene que ser una que sea reconocida por los consumidores".

La cantante Giusy Ferreri. / Wikimedia/Ferdinando Traversa

Es decir, que una persona anónima no podría solicitar este registro de marca sonora, sólo aquellas personas relevantes que sean reconocidas por ella, como ocurre con los cantantes o los actores. El directivo de Pons IP reconoce que el tema está suscitando el interés de los profesionales y que ya han tenido consultas en España de artistas interesados en proteger su voz, pero, de momento, todavía no han tramitado ninguna.

En cualquier caso, López explica que el registro de una voz como marca no sólo protege frente a usos no autorizados, también abre la puerta a licenciar esa marca. Es decir, a que un cantante o actor venda el uso de esa marca y, por tanto, de su voz, para distintos fines, como anuncios, doblaje de dibujos o cualquier otro que se le pueda ocurrir de forma más sencilla y clara. Y, ahora, gracias al desarrollo de la IA, también con menor esfuerzo, ya que es la tecnología la que puede hacer al menos parte del trabajo.

También la cara

Lo cierto es que la voz no es el primer tributo personal que se registra en la EUIPO como marca. El despliegue de la tecnología ya llevó a que hace aproximadamente diez años algunas modelos solicitaran el reconocimiento de su cara como tal. La pionera fue la modelo neerlandesa Maartje Verhoef, cuya marca, por cierto, acaba de expirar.

En este caso, además, se abre otro debate, como señala Pablo López, y es si registrar una cara de 20 años sirve para proteger una de 40 o de 60, una vez transcurrido el tiempo, con los efectos que tiene en la imagen de cualquier persona.

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Así, todo apunta a que, a falta de normativa específica que regule la inteligencia artificial, serán las decisiones de los tribunales las que vayan moldeando cuál es la mejora forma para protegerse de un mal uso de esta tecnología.