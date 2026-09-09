La artista grancanaria Eli Cortiñas lleva al Museo Reina Sofía el poder real de la imagen con una instalación de video de tres canales titulada La máquina piensa con humo, que se inaugurará el próximo 22 de septiembre y estará expuesta hasta el 8 de octubre marzo del 2027. Cortiñas aborda las relaciones entre la historia del cine, la historia de los museos y la reciente cultura digital desde una perspectiva que revela un complejo aparato colonial que moldea la mirada y la construcción de imaginarios y conocimientos.

Realmente, esta instalación es una revisión de otro trabajo suyo llamado Lo más dado de lo dado, una obra videográfica producida por la artista en 2016 y adquirida recientemente para las colecciones del museo madrileño. La pieza se inauguró en Bruselas en 2016 y tras pasar por numerosas exposiciones por Europa, incluido la Galería Saro León en Gran Canaria, llega ahora a la capital de España. "La máquina sueña con humo fue una investigación que hice durante tres años sobre cómo operaba el cine de aventuras en cuanto a la construcción del famoso Otro que no es más que una construcción de supremacía blanca”, asegura la artista. Como alguien que viene del cine, lo más importante para Cortiñas era saber "qué modos de producción de imagen han predominado y cómo eso crea una hegemonía de conocimiento y poder en cuestiones globales, políticas y epistemológicas".

De este modo, "en las primeras películas de Tarzán veo una forma de construir la imagen propia del cine hollywoodense donde, por un lado, los personajes blancos son desarrollados como sujetos dotados de individualidad y agencia, mientras que las personas del continente africano aparecen en representaciones colectivas, atravesadas por una mirada etnográfica. Me interesan esas formas contrapuestas de producir subjetividad, porque ese régimen visual de poder y jerarquización sigue operando en muchas producciones contemporáneas”.

Un dispositivo de construcción de subjetividad

Al contextualizarla dicho trabajo en el momento actual, la artista la ha denominado a la instalación La máquina piensa con humo porque en esta pieza la máquina cinematográfica aparece “como un dispositivo de construcción de subjetividad y porque en la sala colindante desarrollo una nueva instalación, compuesta por un empapelado digital que recorre todo el espacio y una serie de esculturas de metal que lo atraviesan”. La subjetividad se relaciona así con la IA, con los móviles, con los drones o con el museo mismo. Eli Cortiñas ha realizado unas veinte obras a lo largo de su carrera, en todas siempre ha estado presente el feminismo interseccional. “En este trabajo observo críticamente la etnografía, pero también esa forma de construir subjetividad a través de la figura de Jane: aunque ella introduce toda la violencia en la película, es domesticada y reconducida al papel tradicional de ama de casa. Yo voy hilvanando estas imágenes para abrirlas hacia otro tipo de imaginario”.

La artista entiende el feminismo como un lugar que atraviesa todas las intersecciones La artista entiende el feminismo como un lugar atravesado por múltiples intersecciones: “Una de las más importantes tiene que ver con cómo se construyen la raza y la clase, y con la manera en que esas categorías atraviesan también los feminismos. En mi caso, además, esto está marcado por ser una artista canaria y por las formas específicas en que nos hemos socializado”.

Noticias relacionadas

Las tres proyecciones, que duran en torno a diez minutos, presentan imágenes coreografiadas y coordinadas entre sí. El espectador se encuentra con tres pantallas y sus respectivos proyectores, en una instalación de imagen y sonido muy viva, donde se alternan numerosas imágenes procedentes del cine de aventuras, vinculadas a la construcción de imaginarios coloniales y racistas, con otras de cineastas africanos que articulan perspectivas y relatos distintos. “Son imágenes en movimiento de la cultura popular, archivos que he comprado, imágenes de Grecia durante la reconstrucción de la Acrópolis, con las que quiero recordar cómo, para Occidente, determinados relatos sobre la civilización siguen remitiendo a Grecia y Roma. Se trata de desarticular ese relato hegemónico y dividirlo en tres pantallas para ofrecer un caleidoscopio de otras miradas y otras formas de construir realidad”.