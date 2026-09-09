El festival Temudas celebra su 30 cumpleaños en 13 escenarios

El 30º cumpleaños del festival Temudas llenará de teatro, música y danza 13 escenarios de Las Palmas de Gran Canaria del 10 al 26 de septiembre.

La efeméride reunirá a 53 compañías que ofrecerán casi un centenar de funciones que transformarán la ciudad en un auténtico escaparate de las artes escénicas tanto a nivel local, como nacional e internacional.

No en vano, el Festival de Teatro, Música y Danza contará con 15 propuestas locales, 27 del resto de España y una decena procedentes de otras latitudes del mapa global para celebrar tres décadas de historia durante algo más de dos semanas en las que el Teatro Pérez Galdós, el parque Santa Catalina y sus aledaños, así como la zona portuaria de la capital se pondrán al servicio de la concurrida programación.

Será precisamente el principal coliseo de la ciudad el que acoja el primer espectáculo, Afanador, con el que el Ballet Nacional de España que dirige Rubén Olmo inaugurará la 30ª edición de Temudas. El teatro levantará el telón dos veces más durante el Festival para la coproducción Liberté, el despertar del ser de Rocío Pozo.

El parque Santa Catalina

Una semana después del inicio oficial de la cita anual de Las Palmas de Gran Canaria con las artes escénicas, será el parque Santa Catalina y su entorno el que tome el protagonismo. Y es que allí tendrán lugar hasta 56 funciones repartidas por diferentes puntos.

De ellos, la plaza de Canarias es el más concurrido con hasta cinco escenarios que permitirán disfrutar de las distintas disciplinas. La danza, en su mayoría, se concentrará en el denominado escenario C, ubicado en la zona del Paseo Marítimo por la que pasarán una docena de compañías que permitirán disfrutar de 21 funciones. También en el Paseo Marítimo, pero más pegado hacia el Puerto, estará el escenario D, que vibrará en 16 ocasiones, tres de ellas con pases únicos, gracias al talento de una decena de empresas productoras.

La plaza de Canarias será la más concurrida del entorno del parque Santa Catalina

En la plaza de Canarias se instalarán igualmente los escenarios E y F. El primero, será el punto de partida para las propuestas de calle durante la primera semana del Festival, dando paso al funambulismo con música en directo los últimos días. En total, este emplazamiento acogerá seis representaciones de la mano de tres compañías.

Por otro lado, el escenario F se estrenará con el teatro familiar que dará paso a citas de calle y de índole circense en la segunda semana. Allí se darán cita cinco productoras que permitirán disfrutar de nueve puestas en escena.

Finalmente, la plaza de Canarias contará con el escenario G, donde las protagonistas serán dos de las compañías internacionales que participan en el 30TEMUDAS, cuyas propuestas cautivarán al público en cuatro ocasiones con dos pases cada una.

La trasera más próxima al parque Santa Catalina concentrará también gran parte de la actividad a través de los dos escenarios que se instalarán. Entre ellos, se encuentra el denominado A que, a lo largo de las dos semanas principales del festival Temudas, permitirá descubrir el trabajo de seis productoras con seis pases únicos que acercarán a los y las asistentes a propuestas de circo y ballet de gran formato, teatro de texto y, además, música con el tradicional concierto de la Banda Sinfónica Municipal.

El otro espacio aledaño, el escenario B, tendrá un espíritu más circense con 13 funciones que recalarán en la ciudad de la mano de ocho agrupaciones. Del mismo modo, el propio parque Santa Catalina acogerá tres pases de dos compañías.

Al 30 aniversario del Festival se sumarán también otras localizaciones como la ya habitual Marquesina del Frente Marítimo donde tendrán lugar seis pases de teatro inmersivo con acento local; o los soportales del edificio Miller que se transformarán en un peculiar hospital para libros que abrirá sus puertas al público ocho veces. El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología cederá su fachada a una de las productoras que ofrecerán un espectáculo de danza vertical.

El Ballet Nacional inicia e l programa con el montaje ‘Afanador’ en el Teatro Pérez Galdós

Por último, entre los espacios asentados en la agenda del Temudas se encuentra el Puerto de Las Palmas y, más concretamente, la terminal de contenedores de Boluda Corporación Marítima, que volverá, un año más, a congregar a los miles de personas que acuden a una de las citas más señaladas del programa: el concierto al aire libre de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Zona gastronómica

Además de todos estos espacios, el Festival contará con una zona gastronómica en la plaza de Canarias, junto al Intercambiador, en la que se colocarán cuatro food trucks y un punto de venta de bebidas de la Compañía Cervecera de Canarias.

Por lo pronto, Afanador, el montaje que marca una etapa más experimental del Ballet Nacional de España, inaugura el festival de música, teatro y danza mañana 10 de septiembre en el teatro Pérez Galdós. El espectáculo está inspirado en los libros de fotos que Ángel Gitano y Mil Besos que sobre Andalucía realizó el fotógrafo Ruvén Afanador.